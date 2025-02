Ha a repülőrajtra vonatkozó miniszterelnöki ígéret nem is vált be, egy másik, politikai vállalását úgy tűnik, teljesíti Orbán Viktor. Egy januári rádiós szózatában ment neki a leköszönő amerikai demokrata kormányzatnak, régi kedvenc ellenségének, Soros Györgynek és mindenki másnak, aki szerinte a “magyar szuverenitást veszélyezteti”.

Azt mondta, „Amerikát felszabadította Donald Trump, Soros György elvesztette a csatát Amerikában, csapatai visszahúzódtak (…) Sorosék bevackolják magukat Brüsszelbe, és nekünk egyetlen célunk lehet, ki kell őket szorítani onnan, fel kell pakolni őket egy hajóra, és haza kell küldeni Amerikába, ha ezt nem tesszük meg, akkor Brüsszel lesz az új Washington.” Ígérete szerint Magyarország ebben élen jár majd:

ez az én eltökélt célom erre az évre, eljött az ideje, hogy a magyar szuverenitást veszélyeztető külföldi hálózatokat felszámoljuk”.

Az nem újdonság, hogy Orbán háborút vív a filantróp milliárdos ellen, pedig annak idején az ő erkölcsi és anyagi támogatásával indult a mai kormányfő és a Fidesz politikai karrierje is. Orbán mégis elkezdett Soros-hálózatról, a Soros-féle embertípusról, a Soros-tervről és a Stop Soros-törvényről beszélni, aztán a sorosozás fő elem lett a 2018-as választási kampányban, és később visszatért a 2022-esben is.

A Fidesz gyorsan változó világában szinte követhetetlen, hogy éppen ki vagy mi az aktuális közellenség: Brüsszel, a civilek, Soros, a migránsok? Legújabban ezeket mind vegyíti Orbán, hiszen narratívája szerint a magyar szuverenitást veszélyeztető civil szervezetek és média is kap a sorosdemokrata guruló dollárokból, miközben a Brüsszelbe visszaszorult Sorosék nyomására erőlteti az EU a menekültkvótát.

Ezt adta elő Orbán a Fidesz-KDNP balatonfüredi frakcióülésén is, legalábbis a Magyar Nemzet szerint ott arról beszélt: Trump és Musk lebuktatták Soros és a demokraták politikai korrupciós hálózatát, akik médiumoknak, nemzetközi szervezeteknek osztottak pénzt Magyarországon is, de ennek vége, mert “többet nem fogják guruló dollárokkal fizetni a zsoldosaikat Magyarországon”. Arra kérte a többieket,

hozzanak szigorú törvényeket, és akik részesültek ezekből a pénzekből, „azokat tiltsák ki Magyarországról”.

Orbán újabb vörös vonal átlépésére készül Az ítéletet már meghozta a kormány a szabad média és a civilek felett, a büntetés lehetőségét megadó törvény elfogadása a Fidesz tavaszi terve.

Ez talán úgy valósulhat meg, hogy hatósági jogköröket kap a Szuverenitásvédelmi Hivatal nevű, propagandában és megfélemlítésben utazó, eddig hatáskör nélküli kormányzati mumus-szervezet. A hivatal még a frakcióülés előtt javasolta: „be kell zárni azokat a kiskapukat, amelyeket kihasználva külföldi érdekcsoportok, szervezetek a magyar közéletet befolyásoló tevékenységeket tudnak finanszírozni”.

Erre erősített rá Kocsis Máté Fidesz-frakcióvezető is, aki már 2023-ban megígérte, hogy leszámolnak a hazát külföldön áruló újságírókkal és civilekkel, de az ilyen direkten politikavezérelt szuverenitásvédelmet akkor nem merték élesíteni. Kocsis most is csak egy kormánybiztos csatasorba állítását ígérte biztosra. “Gátlástalan védekezésre”, új törvényekre csak utalgatott – ennek a Parlament lehet most a terepe.

A korábban a “guruló dollárok” bélyegét az állami szervezetekkel karöltve 2022-es ellenzéki összefogás pártjaira rásütni igyekvő Orbán és a Fidesz nagy kitiltási buzgalmában elfelejti, hogy a jelenlegi miniszterelnök maga és a rendszerváltás környéki Fidesz is mennyi mindent köszönhet Soros Györgynek. Konkrétan pénzt kaptak tőle. Egészen konkrétan ösztöndíjra, pártépítésre, politikai befolyásszerzésre.

Ha tehát a tengeren túli dollárok elfogadóit indítaná Orbán a határ felé, illene neki elöl vonulnia. De e logika alapján szorosan követhetné őt Bayer Zsolt Fidesz-párttagkönyv és lovagkereszt-tulajdonos is, aki – mint arra Rácz András felhívta a figyelmet – 2014-ben bevallotta, hogy ő is kapott anno amerikai dollárokat hazai lobbi-, vagy ha úgy jobban tetszik reklámtevékenységre. Nem is keveset. Mint írta:

1995-ben a Lockheed-Martin húszezer dollárt adott nekem az Amerika-sorozatom elkészítésére, ezért az F16-os repülőgépeket gyártó bázison kellett forgatnom és dicsérnem a terméket.”

De a „külföldi befolyásszerzési kísérletek” megakadályozásán őrködő Szuverenitásvédelmi Hivatalt vezető egykori Habony-üzlettárs Lánczi Tamásnál is kérdéseket vet fel, amit a 24.hu tárt fel. Kiderült, hogy Lánczi egy sörös lobbiszervezettől, a részben külföldi cégeket tömörítő Magyar Sörgyártók Szövetségétől havi 500 ezer és 1 millió forint közötti pénzt kapott – hogy mire és mennyi ideig, arról mindenki hallgat.

Politikai, szubjektív szempontok alapján a Magyarországról kitilthatók sora folytatható. Ha csak azt vesszük, mi nem tetszik Orbán Viktornak, kitilthatnánk a pocakos tábornokokat – mint 2012-ben kiderült, tőlük a kormányfő irtózik, “az a halálom”. Vagy, ha a Fidesz egy fontos ellenségét száműznénk, mehetne a kevéssé sikeresen letört infláció is – be is tilthatnák, mint Lukasenka az áremelkedést.

Ráadásul Orbán nincs egyedül azzal, hogy legszívesebben betiltana/kitiltana mindent, ami zavarja. Angela Merkel 2021-ben legszívesebben az egész EU-ból kitiltotta volna a brit turistákat, Ausztrália a Facebookról tiltotta ki a 16 éven aluliakat, Karácsony Gergely pedig az autókat a Lánchídról.