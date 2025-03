Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás. A legolcsóbb pesti kerület a XX. és a XXIII., a legdrágább megyeszékhely Debrecen.","shortLead":"Egy év alatt 17 százalékkal nőttek a használt lakások árai Budapesten, de országosan is 10 százalék fölötti a drágulás...","id":"20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/439dc2d9-a4bf-4b18-94c3-638b94efc458.jpg","index":0,"item":"97a4e93c-a475-48ea-8c08-b457aaad47fd","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_ingatlan-hasznalt-lakasok-atlagos-arai-100-millio-forint-egy-budapesti-hasznalt-lakas","timestamp":"2025. március. 11. 07:58","title":"100 millió forint közelébe ugrott a pesti használt lakások átlagára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","shortLead":"Azért, hogy csökkenjen a konfrontáció.","id":"20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d3bd3d0-3934-4fe7-923e-4f45178b5a55.jpg","index":0,"item":"3e124929-0fdd-42bd-b82e-94f680fe8045","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orosz-amerikai-szvr-cia-rendszeres-kapcsolattartas","timestamp":"2025. március. 12. 11:36","title":"Az orosz és az amerikai hírszerzés igazgatója megállapodott, hogy rendszeresen tartani fogják a kapcsolatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","shortLead":"A miniszter 1202 vécé felújítását ígérte meg januárban.","id":"20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53f9dc8e-c0ce-423b-8605-68bcba579b30.jpg","index":0,"item":"df0c9668-d84b-4f55-84bf-910557f21c91","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_palyaudvari-mosdo-felujitas-mav-lazar-janos","timestamp":"2025. március. 11. 13:14","title":"Felújították az első pályaudvari vécét, Lázár János fényképes bejegyzésben dicsekedett el vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden veszélyben lehet, ami egy hálózaton van a sebezhető eszközzel.","shortLead":"Ritkán találnak olyan súlyos hibát, mint amire két spanyol kutató bukkant. A kiaknázásával gyakorlatilag minden...","id":"20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0888e3c-853d-40a6-8009-4c7defed3a24.jpg","index":0,"item":"d2e7a92d-5014-45da-a701-d3014087097d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250310_wifi-bluetooth-chip-espressif-esp32-sebezhetoseg-tamadas-biztonsagi-res","timestamp":"2025. március. 10. 16:17","title":"Egymilliárd eszközben van ott a chip, amiről most kiderült: nagyon súlyos hibát hordoz magában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk időben kellő figyelmet a kezelésére és gyógyítására. Ezek az apróságok aztán igen kellemetlen, fájdalmas betegséggé is nőhetnek. Erre jó példa az aranyér, amiről nehezen beszélünk, pedig, ha időben és jól kezeljük, sok fájdalomtól, bosszúságtól és akár költségtől is megkímélhetjük magunkat.","shortLead":"Számtalan olyan egészségi probléma létezik, ami kezdetben csak kisebb kellemetlenséget okoz, így esetleg nem fordítunk...","id":"20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e066c3d8-2dfd-4c61-b8e1-35ab6fa7dae4.jpg","index":0,"item":"8103a6b8-f3b4-42f4-b55e-7e657addb35b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Mitol-gyullad-be-az-aranyer-proktis","timestamp":"2025. március. 12. 07:30","title":"Mitől gyullad be az aranyér?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk az Egyesült Államokkal. ","shortLead":"Nagyon konstruktívan indult az ukrán delegáció szerint a megbeszélés, aminek egyik tétje diplomácia kapcsolatuk...","id":"20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aa308a5a-d82a-458e-85b4-a18a2876482f.jpg","index":0,"item":"8d78375e-622f-4797-9577-508f231e8bec","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_Ukrajna-Zelenszkij-Trump-Usa-beketargyalas-Szaud-Arabia","timestamp":"2025. március. 11. 14:20","title":"Ukrajna légi és tengeri tűzszünetet javasolt a szaúdi találkozón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a082075d-d549-4d36-ba7d-64847fb20ef9","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A sérülthez létrával mentek le a katasztrófavédelem munkatársai. ","shortLead":"A sérülthez létrával mentek le a katasztrófavédelem munkatársai. ","id":"20250311_A-Parlament-elott-esett-a-rakpart-koveire-egy-ferfi-budapest-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a082075d-d549-4d36-ba7d-64847fb20ef9.jpg","index":0,"item":"8cf65b4c-c03e-4f45-884b-5545c8fddfaf","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_A-Parlament-elott-esett-a-rakpart-koveire-egy-ferfi-budapest-baleset","timestamp":"2025. március. 11. 22:00","title":"A Parlamentnél a rakpart köveire esett egy férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5963c9c0-06ed-4ae1-a721-f6d9bc2843b9","c_author":"Köves Gábor","category":"360","description":"A republikánus kormányokat sosem szerette, a Trump-adminisztrációt sem kedveli. Az idén 90 éves Woody Allen elmesélte, milyen volt együtt dolgozni Gene Hackmannel, milyen volt kirúgni Michael Keatont, miért vált meg Bruce Willistől és milyen, amikor épp azt képzeli, hogy a halálán van. ","shortLead":"A republikánus kormányokat sosem szerette, a Trump-adminisztrációt sem kedveli. Az idén 90 éves Woody Allen elmesélte...","id":"20250311_Woody-Allen-a-HVG-nek-Trump-Kairo-bibor-rozsaja-regeny-Gene-Hackman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5963c9c0-06ed-4ae1-a721-f6d9bc2843b9.jpg","index":0,"item":"ac3d49e8-6534-40c6-b465-32415bf3fc9d","keywords":null,"link":"/360/20250311_Woody-Allen-a-HVG-nek-Trump-Kairo-bibor-rozsaja-regeny-Gene-Hackman","timestamp":"2025. március. 11. 19:30","title":"Woody Allen a HVG-nek: Semmi kifogásom Trump mint színész ellen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]