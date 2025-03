Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","shortLead":"Dmitrij Peszkov szerint Moszkva most arra vár, hogy hivatalos tájékoztatást kapjon Washingtonból.","id":"20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07d14a3f-a3d8-4655-9bda-16e712a55440.jpg","index":0,"item":"b6fe62ce-1a9e-48f9-ba8a-f783d2993f30","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_oroszorszag-egyesult-allamok-tuzszuneti-javaslat","timestamp":"2025. március. 12. 11:35","title":"„Ne szaladjunk ennyire előre” – mondta Putyin szóvivője, amikor a tűzszüneti javaslatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az orvosok szerint az egyházfő állapota stabil, és jól reagál a gyógyszeres kezelésre. ","shortLead":"Az orvosok szerint az egyházfő állapota stabil, és jól reagál a gyógyszeres kezelésre. ","id":"20250311_ferenc-papa-orvosi-prognozis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"a469b9a7-797e-4650-b87a-6277ff333a57","keywords":null,"link":"/elet/20250311_ferenc-papa-orvosi-prognozis","timestamp":"2025. március. 11. 09:21","title":"Ferenc pápa nagy lépést tett a gyógyulás felé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának a zeneszerző születésének 200. és az űrhivatal alapításának 50. évfordulója alkalmából.","shortLead":"Az Európai Űrügynökség (ESA) május 31-én Strauss-koncertet sugároz Bécsből a Földtől már 25 milliárd kilométerre járó...","id":"20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf.jpg","index":0,"item":"0570e2e9-1130-4487-8057-8abbc483f07b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_europai-urugynokseg-becs-strauss-koncert-voyager-1-urszonda","timestamp":"2025. március. 11. 15:03","title":"Kozmikus koncertet sugároznak Bécsből a 25 milliárd kilométerre járó Voyager-1 űrszondának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és az eddigi, áttekinthetetlen vagyongazdálkodás felülvizsgálatát ígérték.","shortLead":"Miután Varga Mihály megérkezett az MNB-be, váratlanul lefejezték a Pallas Athéné alapítvány vagyonát forgató céget és...","id":"20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0d1f90b4-11f3-4ac2-8f9c-7ce535157fcc.jpg","index":0,"item":"d2d6faf2-b3c4-4d51-a579-8d04f6ee151c","keywords":null,"link":"/360/20250311_matolcsy-mnb-varga-mihaly-pallas-athene-optimum","timestamp":"2025. március. 11. 06:30","title":"Matolcsy emberét már kirúgta, Varga Mihály most visszaszerezne 500 milliárd forintot az MNB-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","shortLead":"A hatóságok hírt adtak arról is, hogy nem keresik tovább az egyik hajó fedélzetéről eltűnt tengerészt.","id":"20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8513e2d-411d-460f-8238-23da8fc0fbce.jpg","index":0,"item":"df19bb67-2d0b-428b-8658-a29b6eb6e6c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250311_Az-angliai-rendorseg-letartoztatott-egy-59-eves-ferfit-az-eszaki-tengeri-hajoszerencsetlenseg-ugyeben","timestamp":"2025. március. 11. 19:06","title":"Letartóztattak egy 59 éves férfit az északi-tengeri hajószerencsétlenség ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18dadd9c-68fb-4504-b61f-d01ea5df5e0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A cseh márka egyelőre jól állja a sarat a változó autóipari színtéren, és növelni tudta az eladásait. ","shortLead":"A cseh márka egyelőre jól állja a sarat a változó autóipari színtéren, és növelni tudta az eladásait. ","id":"20250311_Szenved-a-Volkswagen-konszern-mikozben-szarnyal-a-Skoda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18dadd9c-68fb-4504-b61f-d01ea5df5e0c.jpg","index":0,"item":"cf2e6666-0dc7-4a7d-8d77-4093d5494076","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_Szenved-a-Volkswagen-konszern-mikozben-szarnyal-a-Skoda","timestamp":"2025. március. 11. 16:11","title":"Szenved a Volkswagen-konszern, közben szárnyal a Skoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","shortLead":"Nagyszámú észrevétel érkezett hozzájuk, ezért még folytatják az egyeztetéseket.","id":"20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8c68e86-f39d-48f0-9690-ee5232e8434c.jpg","index":0,"item":"d29f64d9-44ec-4e70-bba9-3bacd498c783","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_kompetenciameres-osztalyozas-halasztas","timestamp":"2025. március. 11. 11:22","title":"Megtorpant a Belügyminisztérium, egyelőre nem vezetik be a kompetenciamérés osztályozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","shortLead":"A hawaii Kilauea december vége óta háborog.","id":"20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2e89ce8-d317-42ed-88f2-e245ebb2f2e7.jpg","index":0,"item":"51363b07-4867-4d0c-97d4-9ebe5ff883cb","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hawaii-kilauea-vulkan-kitores","timestamp":"2025. március. 11. 17:49","title":"Újra kitört a világ egyik legaktívabb vulkánja – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]