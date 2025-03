A kormányinfóval egy időben hirdetett rendkívüli sajtótájékoztatót Magyar Péter, aki Strasbourgból jelentkezett be, és előzetesen azt mondta, „a Fidesz legújabb csalásáról” számol be. A Tisza Párt elnöke Tarr Zoltán képviselőtársával együtt állt ki az újságírók elé, és arról az ügyről beszélt, amelyben az aláírása rákerült egy olyan európai parlamenti dokumentumra, amelyet nem támogatott.

Magyar Péter szerint hamisították az aláírását, és már az Európai Parlamentben is vizsgálják az ügyet Soha nem támogatott olyan uniós kezdeményezést, amely az ukrajnai fegyverszállításról és a háború meghosszabbításáról szól – állította.

Magyar neve a kormánypárti képviselő, Dömötör Csaba szerint előterjesztőként szerepelt a dokumentumon, ő ezt fake newsnak nevezte. Először a néppárti frakciót kérdezte meg, ők is azt állították, hogy nem továbbították a nevét az aláírók listájában, ezután Magyar az EP elnökéhez, Roberta Metsolához fordult.

A politikus a plenáris ülésen kért szót, de az EP-elnök már előtte jelezte, tévedés történt. Magyarék szigorú hivatalos vizsgálatot kértek az ügyben, valamint biztosítékot arra, hogy ilyen többet nem fordul elő, de a felelős(ök) neve(i)t is követelte. Magyar szerint Dömötör Csaba nagyon zavarba jött, amikor egyszerre jöttek ki az ülésteremből, és a Tisza elnöke biztosította arról, le fogja leplezni, hogy egy fideszes képviselő áll az ügy mögött. „Csak azt kaptad, amit megérdemeltél” – mondta Magyar állítása szerint Dömötör, aki ezek szerint nem tagadta, hogy közük van a rejtélyes aláíráshoz.

Tarr Zoltán arról beszélt, az EP működésében teljesen ismeretlen az a helyzet, hogy egy aláírás a képviselő tudta, támogatása nélkül kerül egy dokumentumra, ezt elképzelhetetlennek tartják az uniós tisztviselők is. A Néppárt frakcióülésén is meglepettség fogadta a helyzetet, ők már azt sem értették, miért olyan felháborító Magyarnak, hogy az Ukrajna támogatásáról szóló ügy támogatójának állították be. Válaszul a Tisza képviselői a „propagandagépezet” videóit, posztjait küldték el az EPP-nek, azt mutatva, mekkora erővel ugrott rá az aláírásra a kormánypárt, és hogy Magyarországon miért ennyire kényes ügy az Ukrajna-kérdés. Magyar egyébként azt mondta, azért nem írta alá a dokumentumot, mert számos olyan elem szerepelt benne, amelyeket társadalmi felhatalmazás nélkül nem lehet szerinte támogatni. Megjegyezte azt is, bizonyos részeket támogatott volna, vagyis nem arról van szó, hogy Oroszország-párti lenne.

„Dömötör Csabáék, miután lebuktak, is folytatják ezt a hazugságot, Gulyás Gergely jelenleg is azt hazudozza, hogy az én aláírásom ott volt a dokumentumon” – mondta Magyar, aki szerint az egyetlen kérdés az, hogy közokirat- vagy magánokirat-hamisításról van szó. Nem elégszik meg az EP belső vizsgálatával, Metsola bocsánatkérését kéri, és egy rendőrségi feljelentést is belengetett.

Mindeközben Gulyás Gergely a kormányinfón pitiánerségnek nevezte az ügyet, és megjegyezte, vele még nem történt ilyen. Szerinte egyébként a kisstílű vita arról, hogyan került oda Magyar neve, felesleges, mert ha nem tetszik a Tiszának az Európai Néppárt politikája, akkor ki kellene lépniük belőle. Különben is, nem ezt az aláírást tartja a legnagyobb problémának, hanem önmagában azt, hogy a Néppárt frakciójában ülnek Magyarék.

A Tisza elnöke nem hiszi el azt a magyarázatot, hogy adminisztratív hiba, egy gépelési baki áll a háttérben, szerinte az, hogy a Fidesz ilyen gyorsan reagált az ügyre, bizonyítja, hogy a kormánypárt szervezte meg az akciót. Ha véletlen lenne, akkor történt volna már ilyen az elmúlt 20 évben, nem lenne példátlan eset – tette hozzá. Mint mondta, a kormánynak kapóra is jön, hogy eltereli a témát, többek között a Medián friss, Tisza-előnyt mutató méréséről.

Medián: Orbán erőfeszítései csak kozmetikázták a versenyt, 9 százalékos a Tisza előnye Hiába ígért családi adóparadicsomot Orbán Viktor, és hiába hirdeti a Fidesz ezernyi jó hírét, a magyar választók 56 százaléka kormányváltást akar – derül ki a hétvégén zárult legfrissebb közvéleménykutatásból. A Medián adatai szerint a kispártok közül csak a Mi Hazánknak van komoly esélye a parlamentbe jutásra.

