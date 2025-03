Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","shortLead":"Fellebbezett az ítélet ellen, házi őrizetben marad a jogerős döntésig.","id":"20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d506b0a-2294-42e8-865a-3d776017f3b3.jpg","index":0,"item":"81fd2712-0780-4b2e-957a-08203c1b37e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_Kilenc-ev-fegyhazra-iteltek-az-unokajat-molesztalo-ferfit","timestamp":"2025. március. 13. 08:46","title":"Kilenc év fegyházra ítélték az unokáját molesztáló férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9c3885-5db7-4611-a611-b9deaa1663af","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Konsztantyin Koszacsov szerint a valódi megállapodások a fronton íródnak.","shortLead":"Konsztantyin Koszacsov szerint a valódi megállapodások a fronton íródnak.","id":"20250312_ukrajna-haboru-oroszorszag-tuzszuneti-javaslat-koszacsov-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc9c3885-5db7-4611-a611-b9deaa1663af.jpg","index":0,"item":"3209fe17-5210-4d9c-8c0e-b5d533dc0273","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_ukrajna-haboru-oroszorszag-tuzszuneti-javaslat-koszacsov-reakcio","timestamp":"2025. március. 12. 07:32","title":"Megjött az első orosz reakció az amerikai–ukrán tűzszüneti javaslatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","shortLead":"Az emberölésen kívül más bűncselekményekről is szó van.","id":"20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/388f4115-dfaf-4f5e-986c-d118d848b869.jpg","index":0,"item":"c67c41ec-fe72-42ea-9e53-3e3ca985e3ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_keleti-palyaudvar-lovoldozes-emberoles-elokeszulete","timestamp":"2025. március. 11. 13:51","title":"Lövöldözés lehetett a Keleti pályaudvarnál hétfőn, emberölés előkészülete miatt nyomoznak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","shortLead":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","id":"20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"b72fbca8-274c-4f88-b406-220637a16018","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 12. 13:34","title":"Megvan az ítélet, élete végéig rács mögött maradhat az eltűnt villanyszerelők gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt években elvont immár 1000 milliárdos nagyságrendű összeg sorsa.","shortLead":"A legtöbb magyar települést nagyon érdekli, mi lett a helyi iparűzési adóból szolidaritási hozzájárulás címén az elmúlt...","id":"20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/73a8a607-30ee-4cd4-8c39-24467c088c6f.jpg","index":0,"item":"ea32ad28-ccce-47ac-a660-a265b27d9414","keywords":null,"link":"/itthon/20250311_Gemesi-Gyorgy-Nagy-Marton-szolidaritasi-hozzajarulas","timestamp":"2025. március. 11. 14:45","title":"Gémesi György azt kéri Nagy Mártontól, tegye közzé, hogy mire fordítják a szolidaritási hozzájárulás összegét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására. A legtöbben hitelt törlesztenek belőle.","shortLead":"Közel 13 milliárd forinttal lett könnyebb az önkéntes nyugdíjpénztári vagyon a kormány intézkedésének hatására...","id":"20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1620d21f-d6bb-4719-8d23-85293cdf522a.jpg","index":0,"item":"51f90e7d-05ee-474a-969a-3a162546d878","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250311_onkentes-nyugdijpenztar-ingatlancelu-felhasznalas-penzkivonas-ingatlan-mnb","timestamp":"2025. március. 11. 11:33","title":"Milliárdokat vettek ki nyugdíjcélú megtakarításaikból a magyarok, hogy ingatlanjukra fordítsák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","shortLead":"Az Ukrajnának nyújtandó biztonsági garanciák megtárgyalása is naprenden van.","id":"20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4bb278f-3455-4d9e-b80c-a313c037434f.jpg","index":0,"item":"24710f6f-c014-453f-a28e-3d8ff56f85dc","keywords":null,"link":"/vilag/20250311_fegyverkezes-ukrajna-haboru-europai-vezerkari-fonokok-parizs-talalkozo","timestamp":"2025. március. 11. 11:17","title":"Párizsban tárgyalnak a fegyverkezésről 30 európai ország vezérkari főnökei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aa86e7e-2111-4109-898f-e66649cea7a5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az új elektronikai rendszer miatt 600 méterrel kevesebb elektromos vezeték kell egy-egy autóba, mint korábban. ","shortLead":"Az új elektronikai rendszer miatt 600 méterrel kevesebb elektromos vezeték kell egy-egy autóba, mint korábban. ","id":"20250311_bmw-debrecen-szuperagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4aa86e7e-2111-4109-898f-e66649cea7a5.jpg","index":0,"item":"97205614-dd7b-4793-80a1-ace56a1467cb","keywords":null,"link":"/cegauto/20250311_bmw-debrecen-szuperagy","timestamp":"2025. március. 11. 11:45","title":"Négy „szuperagy” kerül a debreceni BMW-kbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]