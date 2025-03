Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","shortLead":"Az amerikai elnök megelégszik 25 százalékkal is.","id":"20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"d6a199a5-4f1d-4976-a736-4dfcf12bd56f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_egyesult-allamok-kanada-aluminium-acel-donald-trump-vam-duplazas-visszavonas","timestamp":"2025. március. 12. 06:53","title":"Trump mégsem emeli 50 százalékosra a kanadai alumíniumra és acélra kivetett vámokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden idők legnagyobb állami támogatásából készült, Hunyadi című sorozat. Igyekszünk segíteni.","shortLead":"Nemi erőszak, sorjázó pucér mellek, fanszőrborotválás és leszbikus szex – sokakat talán felkészületlenül ért a minden...","id":"20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e550006d-ac62-4734-901b-6b78d6b37509.jpg","index":0,"item":"8af4ab6e-b4c3-43c0-8f0c-bd4e262cdf42","keywords":null,"link":"/elet/20250311_hunyadi-szex-meztelenseg-gyermekvedelem-ebx","timestamp":"2025. március. 11. 18:27","title":"A Hunyadival a NER megágyazott a Kamaszkorunk legszebb mellei-sorozat folytatásának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","shortLead":"Fülöp Attila a 2022 májusa óta a Belügyminisztérium gondoskodáspolitikáért felelős államtitkára.","id":"20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5d53872b-c1a5-42ab-8e4e-f0a13087e473.jpg","index":0,"item":"a229d4f5-2dac-4d68-8730-aa720fce85f5","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fulop-attila-varga-mihaly-parlamenti-mandatum","timestamp":"2025. március. 12. 06:24","title":"A Magyar Péterrel összefeszülő államtitkár kapta meg Varga Mihály parlamenti mandátumát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa","c_author":"HVG","category":"360","description":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek. Közülük soknak nincsenek már ukrán iratai, és lassan eloroszosítják őket. Egy amerikai kutatócsoport genetikai adatbank létrehozását sürgetni.","shortLead":"A háború 2022-es fellángolása óta húszezerre becsülik azoknak a gyerekeknek a számát, akiket Oroszországba vittek...","id":"20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ac145c9-1659-441e-a23f-275a1dfd18aa.jpg","index":0,"item":"750b2063-a6f9-4f59-b62e-aac97cf8fecc","keywords":null,"link":"/360/20250311_hvg-elhurcolt-ukran-gyerekek-azonositasa-genetikai-adatbank","timestamp":"2025. március. 11. 14:30","title":"Putyin, Trump, DNS: így azonosíthatják majd az oroszok által elhurcolt ukrán gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776","c_author":"hvg.hu","category":"360","description":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt megjelenése óta feltehetően csökkent a sok milliárd forintból fenntartott hálózat eredményessége. A Fidesz kísérletezett ugyan közösségi médiás jelenlétének felfuttatásával, de ez eddig nem bizonyult sikeresnek. A legújabb kezdeményezés a „Harcosok klubja”, amelynek létét a Kormányzati Tájékoztatási Központ nem erősítette meg, de a közösség tagjai sajtóinformációk szerint már közvetlenül Orbán Viktortól kapnak utasítást. ","shortLead":"A kormány(párt) a korábbi választásokon rendkívül hatásosan kommunikált a közösségi oldalakon, de a Tisza Párt...","id":"20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b6bcc0f-ed8a-4a4e-9ee8-3d16a3e96776.jpg","index":0,"item":"b477a211-35da-46db-8857-4567cd55c0cd","keywords":null,"link":"/360/20250311_Magyar-Peter-ellen-mar-nem-volt-hatasos-a-Megafon-ujraszervezheti-a-facebookos-jelenletet-a-Fidesz","timestamp":"2025. március. 11. 11:20","title":"Magyar Péter ellen már kevés lehet a Megafon, átszervezheti facebookos jelenlétét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59b2ac1e-733a-4438-9578-e6ea492c50bb","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az SK komáromi és iváncsai akkugyárának dolgozói korábban nem látott elbocsátási hullámról számoltak be a múlt héten.","shortLead":"Az SK komáromi és iváncsai akkugyárának dolgozói korábban nem látott elbocsátási hullámról számoltak be a múlt héten.","id":"20250312_sk-elbocsatasok-szabalyszeruseg-vizsgalat-nemzetgazdasagi-miniszterium","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59b2ac1e-733a-4438-9578-e6ea492c50bb.jpg","index":0,"item":"0939409a-0ee7-4c74-ad16-a08ca0e3db2c","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_sk-elbocsatasok-szabalyszeruseg-vizsgalat-nemzetgazdasagi-miniszterium","timestamp":"2025. március. 12. 10:54","title":"Megvizsgálná a kormány, hogy szabályszerűen épít-e le a koreai SK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b","c_author":"Földes Márton","category":"360","description":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és Trump-tornádó után. Az amerikai nukleáris pajzsot lehet helyettesíteni, de a számok, képességek és doktrínák szerint ennek nem lenne kellően hiteles elrettentő ereje. Márpedig a nukleáris elrettentés elsősorban “teológiai” kérdés. Elhisszük-e, hogy Franciaország akár egy Párizst érő nukleáris támadás kockáztatásával is atomfegyverrel válaszolna például arra, hogy Oroszország atombombát dob a Baltikumra? Elemzés.","shortLead":"Franciaország immár sokadik történelmi ajánlata ezúttal pozitív fogadtatásra talált az orosz fenyegetés és...","id":"20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/976a1b0b-805f-4490-a44e-1c1044545f1b.jpg","index":0,"item":"e444a49a-d3ff-413f-81a6-6feb56f9cce2","keywords":null,"link":"/360/20250311_Europa-nuklearis-ernyo-elrettentes-atomarzenal-megosztas-Franciaorszag-Egyesult-Kiralysag-kiterjesztes","timestamp":"2025. március. 11. 09:30","title":"Párizs elleni atomtámadás kockázatával is járhat, ha az amerikai atompajzs helyett a francia venné át Európa védelmét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]