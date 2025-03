Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni, hogy a korábbi videójátékokat készítő cégekkel felmondja-e a vállalat az együttműködést.","shortLead":"A Lego a jövőben 1800 főre növelné a cégnél dolgozó szoftverfejlesztők számát, azt azonban egyelőre nem tudni...","id":"20250311_lego-videojatek-fejlesztese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/080958b4-a33e-4f26-8625-f17863e1a187.jpg","index":0,"item":"5e0accee-a6e5-4a29-b47f-24d6c1b0bdb0","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_lego-videojatek-fejlesztese","timestamp":"2025. március. 11. 18:33","title":"Saját fejlesztőcsapatot toboroz a Lego, videójátékokat készíthet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","shortLead":"A hatóságok szerint a vízipisztolyok „megjelenésük miatt összetéveszthetők a valódi lőfegyverekkel”.","id":"20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4858d1c9-3609-464a-b71c-d9028856e49e.jpg","index":0,"item":"e05ff9ec-e404-49a1-b1fd-75c1228b7981","keywords":null,"link":"/elet/20250311_svajc-temu-rozsaszin-vizipisztoly-buntetes","timestamp":"2025. március. 11. 17:20","title":"Temuról rendelt rózsaszín vízipisztolyok miatt büntettek meg egy politikust Svájcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul alakították át a versenyzők ruháit. ","shortLead":"A norvég csapat edzőjét és felszerelés-menedzserét már korábban eltiltották a munkavégzéstől, mert szabálytalanul...","id":"20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ebdf416-fab7-4cb3-803a-d3957bfb73ff.jpg","index":0,"item":"8f98a2ba-c06d-4fd9-aabb-c51fccae904c","keywords":null,"link":"/sport/20250312_siugras-botrany-ruha-varras-norveg-valogatott-felfuggesztes-forfang-lindvik","timestamp":"2025. március. 12. 19:22","title":"Dagad a botrány a síugróknál: felfüggesztették két olimpiai bajnok versenyzési jogát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét felülmúlta.","shortLead":"Az AgiBot nevű cég olyan rendszert fejlesztett a humanoid robotjához, ami minden korábbi hasonló eszköz teljesítményét...","id":"20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/828937d5-9fb3-4f82-a05c-80e7d3c5978d.jpg","index":0,"item":"5fa930bb-a071-4a40-a998-61e31f8ed42e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_humanoid-robot-agibot-go-1-mesterseges-intelligencia-video","timestamp":"2025. március. 11. 17:03","title":"Minden eddiginél precízebb ez az új kínai robot, videón a képességei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros Pulitzer-díjas Thomas Friedman. Magyarország mint a tekintélyuralom tankönyvi esete. A szerb elnök karhatalmat küld a civil szervezetekre. Tud-e majd Trump úgy keménykedni Putyinnal, mint Zelenszkijjel? Alakulhatnak úgy a dolgok, hogy az USA ne csak egy lepukkant orosz benzinkutat kapjon, amely országnak álcázza magát? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trumpnak fogalma sincs róla, mi zajlik a világban, és mit kellene tennie Amerikának, figyelmeztet a háromszoros...","id":"20250313_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"f1e73e7d-d5fd-4489-bd0b-2093c75532be","keywords":null,"link":"/360/20250313_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 13. 12:30","title":"The New York Times-kommentár: Ez négy éven át nem fog menni, emberek, már közeleg a nagy összeomlás a világban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"460a7b62-804b-4d47-bbeb-1ce173d6fb24","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Hogyan változtathatunk az életmódunkon anélkül, hogy néhány hét alatt feladnánk? Miért káros, ha végletekben gondolkozunk? Belefér a kiegyensúlyozott táplálkozásba a sütemény? Miként segíthet a környezet abban, hogy változtassunk rossz szokásainkon? Erről beszélgettünk a HVG egészségpodcastjának legújabb adásában, amelyben a HaverVagy! közösséget is bemutatjuk. ","shortLead":"Hogyan változtathatunk az életmódunkon anélkül, hogy néhány hét alatt feladnánk? Miért káros, ha végletekben...","id":"20250312_Kosz-jol-Schwab-Richard-eletmodvaltas-szokasok-havervagy-Erdodi-Adam-Veronika-Keri-Csaba-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/460a7b62-804b-4d47-bbeb-1ce173d6fb24.jpg","index":0,"item":"a6c6438c-3a65-48d3-ba5e-8e4a178f724b","keywords":null,"link":"/elet/20250312_Kosz-jol-Schwab-Richard-eletmodvaltas-szokasok-havervagy-Erdodi-Adam-Veronika-Keri-Csaba-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:20","title":"Kösz, jól Schwab Richárddal: Ha a barátaid kocsmában ünnepelnek, kell egy másik társaságot is választani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e7d1eb1-0593-45b1-893d-46ae7c28d87f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A Shakespeare Júliáját alakító Dura Veronikának az egyik bordája tört el. A félbeszakadt előadást később újrajátsszák.","shortLead":"A Shakespeare Júliáját alakító Dura Veronikának az egyik bordája tört el. A félbeszakadt előadást később újrajátsszák.","id":"20250312_zalaegerszeg-hevesi-sandor-szinhaz-romeo-es-julia-baleset-dura-veronika-bordatores","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2e7d1eb1-0593-45b1-893d-46ae7c28d87f.jpg","index":0,"item":"544c60e7-6d4d-4376-9251-2d29a6d92dc7","keywords":null,"link":"/elet/20250312_zalaegerszeg-hevesi-sandor-szinhaz-romeo-es-julia-baleset-dura-veronika-bordatores","timestamp":"2025. március. 12. 12:17","title":"Előadás közben esett le a lépcsőről egy színész a zalaegerszegi Hevesi Sándor Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","shortLead":"A TV2-n futó sorozat gyártási költségvetéséből „mindössze” 2 milliárd forint a nem állami forrás. ","id":"20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65b66c8c-43fb-476e-b4f7-c1aea189885e.jpg","index":0,"item":"324f7bdc-1683-41d3-bab3-490a0b006b83","keywords":null,"link":"/360/20250313_hvg-Hunyadi-sorozat-allami-tamogatas-kozel-a-24-milliardhoz","timestamp":"2025. március. 13. 10:42","title":"Hunyadi-sorozat: még annál is több állami támogatást kapott, mint amiről eddig tudtunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]