Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni egy játékot. Egyelőre viszont több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni...","id":"20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640.jpg","index":0,"item":"48e49b29-4086-4637-b077-7f6a6edc318e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Beépíti a Microsoft a mesterséges intelligenciát a játékokba, csalni is lehet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc","c_author":"Bihari Ágnes","category":"360","description":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti metafizikai gondolkodás inspirálja. Alkotásai az érzékeken túli megismerés tárgyai, központi témája a létezés transzcendenciája, valamint az individualitás meghaladása, ami a valóság mélyebb megértésének alapfeltétele. Megpróbáltunk közelebb kerülni hozzá.","shortLead":"Martin Henrik kiállítása nem adja magát könnyen. A művészt a kurátori kísérőszöveg szerint a nyugati és keleti...","id":"20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a04f8d1-03dd-4ae3-be5c-e4d4cd7d91bc.jpg","index":0,"item":"74f456b1-1b95-473d-a558-af24972808c1","keywords":null,"link":"/360/20250312_A-mu-Martin-Henrik-INDA-Galeria","timestamp":"2025. március. 12. 14:50","title":"A szentély szürke téglatestei – Martin Henrik művei az INDA Galériában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826","c_author":"Bordás Gábor","category":"elet","description":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal lovagjainak kalandjairól szóló film ma is lehengerlően vicces és formabontó, pedig az addigra a szétesés szélére sodródott csoportnak alaposan meggyűlt baja a filmkészítés szinte minden szakaszával a finanszírozástól az utómunkáig, a forgatás gyötrelmeiről nem is beszélve. Hogyan tett egymásnak folyamatosan keresztbe a két rendező? Hogyan reagál John Cleese, ha úgy bánnak vele, mint egy papírfecnivel? Miért tűnt úgy az első vetítés után, hogy hatalmas bukás lesz a film? És hogyan lehet birkavesével földrengést megelőzni?","shortLead":"Kereken ötven éve mutatták be a Monty Python első kultuszfilmjét, a Gyalog galoppot. Az Artúr király és kerekasztal...","id":"20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d205f7ee-0509-42fa-9f61-51895221a826.jpg","index":0,"item":"c28e299a-b303-4688-8109-a63d052af487","keywords":null,"link":"/elet/20250314_gyalog-galopp-50-monty-python-forgatas","timestamp":"2025. március. 14. 07:01","title":"Leharapom tőből mind a két lábad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat a fenntarthatósági célok eléréséhez is. Akadnak ugyanakkor kockázatok is, az MI alkalmazása például az energiafogyasztás növekedését okozhatja.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat...","id":"20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654.jpg","index":0,"item":"b82ab177-77db-4034-baa9-2fb902b738d8","keywords":null,"link":"/360/20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","timestamp":"2025. március. 12. 16:30","title":"Kiszámolták, mennyivel növelheti a GDP-t és csökkentheti a karbonkibocsátást a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és infrastrukturális beruházások előtt.","shortLead":"Friedrich Merznek sikerült egyezségre jutnia a Zöldekkel, megnyithatja az utat akár 1000 milliárd eurós új védelmi és...","id":"20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0758ac43-caa8-4325-b919-451e9cd840b1.jpg","index":0,"item":"545cc50b-816b-4f30-9dfd-26c2ba408471","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250314_Merz-Zoldek-500-milliard-euro-gigacsomag-elfogadas","timestamp":"2025. március. 14. 14:06","title":"Történelmi megállapodás Németországban: elfogadhatják az 500 milliárd eurós gigacsomagot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a","c_author":"Tornyos Kata","category":"360","description":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában egyezkedett Szijjártó Péter azeri, román, grúz és bolgár miniszterekkel. Magyarország néhány éven belül a tenger alatti kábelek nagyhatalma lehet, de nagyon nem mindegy, hogy demokratikus vagy diktatórikus országok kezébe kerül-e az infrastruktúra.","shortLead":"Optikai kábellel kötnék össze Magyarországot és Azerbajdzsánt. A tízmilliárd eurós beruházásról a Puskás Arénában...","id":"20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a75968ff-a443-4d45-81be-5adcd766344a.jpg","index":0,"item":"65107c69-2beb-43e4-afc2-df792e0cf401","keywords":null,"link":"/360/20250314_Szijjarto-adatkabel-kibervedelem-hackertamadas-Azerbajdzsan-EU-Gruzia","timestamp":"2025. március. 14. 10:28","title":"Mi van, ha rossz kezekbe kerül Szijjártó Péter azerbajdzsáni álomprojektje?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák képességeiről – mutat rá egy friss kutatás, mely a hazai kompetenciamérés kérdéseivel tesztelt hat népszerű modellt.","shortLead":"A laboratóriumi benchmark-mérőszámok gyakran túlzottan optimista képet festenek a mesterséges intelligenciák...","id":"20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23581812-3640-41d0-a3d4-330afba27479.jpg","index":0,"item":"1f2f7487-30f7-4f18-9ddc-07358ed3b9a8","keywords":null,"link":"/tudomany/20250312_mesterseges-intelligencia-modellek-osszehasonlitas-magyar-kompetenciameres","timestamp":"2025. március. 12. 17:03","title":"Ráeresztették a magyar kompetenciamérésre az MI-ket, meglepő eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0242b168-7ca3-4e2b-88d0-4eabb1b8e2b7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A felszólalók szerint már csak a kész tényekkel szembesültek, amikor Szijjártó Péter bejelentette a kínai beruházást.","shortLead":"A felszólalók szerint már csak a kész tényekkel szembesültek, amikor Szijjártó Péter bejelentette a kínai beruházást.","id":"20250313_szolnok-elektrolitgyar-tuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0242b168-7ca3-4e2b-88d0-4eabb1b8e2b7.jpg","index":0,"item":"1ce7f3b5-34f2-4e19-ac63-bd80f882937b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_szolnok-elektrolitgyar-tuntetes","timestamp":"2025. március. 13. 21:46","title":"A városba tervezett elektrolitgyár miatt tüntettek Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]