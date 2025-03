Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Válasz Online több forrásból is megbizonyosodott, hogy a volt jegybankelnök fia egy Gmail-címről szólt bele az MNB-alapítványok vagyonkezelését végző, a gyakorlatban közpénz jellegét elvesztő százmilliárdok felett diszponáló cégek napi ügyeibe.","shortLead":"A Válasz Online több forrásból is megbizonyosodott, hogy a volt jegybankelnök fia egy Gmail-címről szólt bele...","id":"20250314_Kovacs-Petra-Matolcsy-Adam-fedonev-pallas-quartz-optima","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82222e95-9609-4871-836a-afe3d7dfa051.jpg","index":0,"item":"1df77d0c-362a-4683-840b-11cd1c3ba6b1","keywords":null,"link":"/kkv/20250314_Kovacs-Petra-Matolcsy-Adam-fedonev-pallas-quartz-optima","timestamp":"2025. március. 14. 11:06","title":"Kovács Petra fedőnéven egyengette az MNB-ből kiszervezett vagyon útját Matolcsy Ádám","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","shortLead":"É. Imre legkorábban 40 év múlva szabadulhat, de addigra 107 éves lenne.","id":"20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3177936d-5aee-4bc8-8310-ecbcf0ed8ebf.jpg","index":0,"item":"b72fbca8-274c-4f88-b406-220637a16018","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_eltunt-villanyszerelok-gyilkosa-itelet-eletfogytiglan","timestamp":"2025. március. 12. 13:34","title":"Megvan az ítélet, élete végéig rács mögött maradhat az eltűnt villanyszerelők gyilkosa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet a fogyasztás vége.","shortLead":"A jégkása a nyár egyik kedvenc itala a gyerekek körében, az orvosok szerint azonban eszméletvesztés is lehet...","id":"20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a1f80e0-f22b-43aa-85e3-a60247e1e0f1.jpg","index":0,"item":"0c1efd07-bf48-4b65-a325-3da1845f7e39","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_gyerek-jegkasa-glicerinmergezes-eszmeletvesztes","timestamp":"2025. március. 13. 20:03","title":"Kórházba is kerülhet a gyerek, ha jégkását iszik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és amelyben civilek tehetik magukat próbára. KAP és Ceglédi Zoltán ennek apropóján elmondta, hogyan úszták meg a sorkatonaságot, Litkai Gergely pedig megosztotta, mi történik, ha a bébiszittered hirtelen honvédőnek áll. De mit adhat egy ilyen műsor a hétköznapi embereknek azon a 20 millió forinton kívül, amit a győztes nyerhet, milyen az, ha valaki az Excel-táblázatok után a frontvonalon találja magát? ","shortLead":"A TV2 nemrég bemutatta A kiképzés című katonai valóságshowját, amely a Honvédelmi Minisztérium megbízásából készült és...","id":"20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/185ba275-750c-44bf-af7c-71e9728f5e2b.jpg","index":0,"item":"e6b7b36e-1ff0-46db-8faf-23de4f35f5e4","keywords":null,"link":"/360/20250312_duma-aktual-a-kikepzes-tv2","timestamp":"2025. március. 12. 17:30","title":"Van, aki dominákhoz jár, van, aki wannabe katonának áll – így nem védte a hazát KAP és Ceglédi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég családipótlék-jogosultsága. Családi pótlékot azonban csak azok a külföldek kaphatnak, akik huzamos ideig itt élnek, gyerekkel együtt. Alapesetben ugyanez lesz a szabály a két- és háromgyerekesek esetében. A megduplázódó családi adókedvezményből a Fidesz épp idén év elején zárta ki az EGT-n kívülről érkezetteket, tehát a vendégmunkások többségét.","shortLead":"A négygyerekes nők szja-mentessége minden külföldire is vonatkozik, feltéve, hogy az illetőnek van (volt) elég...","id":"20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86cf75af-b218-4383-a54f-59b88b85ef84.jpg","index":0,"item":"2377b957-6ca9-45e2-901c-9ecb77c38ecc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Csaladi-adoparadicsom-kulfoldiek-vendegmunkasok-szja-kedvezmenyek-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 06:42","title":"Sok anyának savanyú családi adóparadicsom Magyarország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","shortLead":"Az ügy sokban a Katar-gate-re emlékeztet.","id":"20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1585e93-d474-4298-9c84-ab670dc5eed8.jpg","index":0,"item":"0983c329-8b93-40e0-b951-510bdbff9e20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_huawei-ep-korrupcio-razzia-botrany-brusszel","timestamp":"2025. március. 13. 16:19","title":"Újabb, az Európai Parlamentet érintő korrupciós ügy miatt razziáztak a belga rendőrök a Huawei brüsszeli irodáiban (frissítve)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654","c_author":"Németh András","category":"360","description":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat a fenntarthatósági célok eléréséhez is. Akadnak ugyanakkor kockázatok is, az MI alkalmazása például az energiafogyasztás növekedését okozhatja.","shortLead":"A mesterséges intelligencia az élet valamennyi területén egyre inkább meghatározó szerepet játszik, így hozzájárulhat...","id":"20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58879538-f175-402d-a576-39a8545d8654.jpg","index":0,"item":"b82ab177-77db-4034-baa9-2fb902b738d8","keywords":null,"link":"/360/20250312_fenntarthato-fejlodes-2025-mesterseges-intelligencia-gdp-karbonkibocsatas","timestamp":"2025. március. 12. 16:30","title":"Kiszámolták, mennyivel növelheti a GDP-t és csökkentheti a karbonkibocsátást a mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","shortLead":"A dolgozók kenyere, ruhája és cipője függ attól, hogy megvédjük az árdrágítók ellen a forintot – mutatták be 79 éve.","id":"20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea2565a-9bdf-41ad-98c2-e033cb5fedc9.jpg","index":0,"item":"7e2d7056-8a96-40db-a5f0-71f02b0bb575","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Harc-az-ardragitok-ellen-Filmhirado-1946","timestamp":"2025. március. 12. 15:30","title":"Harc az árdrágítók ellen! – Ilyen volt a Filmhíradó 1946-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]