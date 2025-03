Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki írta a szerződést és ki döntött róla.","shortLead":"Sebián-Petrovszki László belenézhetett a szerződésekbe, azonban az adatok egy részét kitakarták, így nem derült ki, ki...","id":"20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07eb4238-4607-45e2-bb08-f1e4fe359d65.jpg","index":0,"item":"851ba0bb-b29b-4da3-96b7-17d0150b9da0","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_per-dk-olimpia-parizsi-luxusszalloda-sulyok-tamas","timestamp":"2025. március. 12. 17:55","title":"Perre megy a DK, hogy kiderüljön, mi történt az olimpia alatt a párizsi luxusszállodai szobákkal, amit Sulyoknak szántak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában kitért a kérdés elől.","shortLead":"Írásbeli kérdést kapott Szijjártó Péter arról, hogy ki kezdte az orosz–ukrán háborút, a miniszter helyettese válaszában...","id":"20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/57f07b3f-286d-4b9f-8ce6-bc5fb605537b.jpg","index":0,"item":"1e9edf55-f1b5-447d-98a5-83ee98f6203d","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_A-Kulugyminiszterium-nem-mondja-ki-hogy-Oroszorszag-az-agresszor","timestamp":"2025. március. 13. 09:40","title":"A magyar külügy nem mondja ki, hogy Oroszország az agresszor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni egy ellenséges pilóta.","shortLead":"Kínai kutatók olyan mesterséges intelligenciát fejlesztettek, ami képes előre jelezni, hogyan fog manőverezni...","id":"20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74c8f229-55ef-4fef-bdac-2e204e4bba36.jpg","index":0,"item":"b4eb4104-fd5e-4145-8b1b-517021dbc0fd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250313_mesterseges-intelligencia-repulogep-harc-manoverezes","timestamp":"2025. március. 13. 19:03","title":"Legyőzte az embert a mesterséges intelligencia a szimulált légiharcban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni egy játékot. Egyelőre viszont több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni...","id":"20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640.jpg","index":0,"item":"48e49b29-4086-4637-b077-7f6a6edc318e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Beépíti a Microsoft a mesterséges intelligenciát a játékokba, csalni is lehet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat, sertéseket, juhot, kecskét, sőt a vadon élő őzeket, szarvasokat, vaddisznókat is – fenyegető, rendkívül ragályos betegség, emiatt szigorú biztonsági intézkedéseket vezettek be.","shortLead":"Fél évszázad után idén március elején ismét kitört Magyarországon a párosujjú patásokat – a szarvasmarhákat...","id":"20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54cdcc4c-7762-4c13-bb8f-44fb0db9ef49.jpg","index":0,"item":"9aeb03b5-f11e-4953-9d24-2ad0f39e8ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Turistautakat-zarnak-le-a-ragados-szaj--es-koromfajas-terjedese-miatt","timestamp":"2025. március. 12. 20:38","title":"Turistautakat zárnak le a ragadós száj- és körömfájás terjedése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","shortLead":"Rodrigo Dutertét, kedden tartóztatták le Manilában, szerdán már bírósági őrizetbe került Hágában.","id":"20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/23f1dd3f-8ddb-47b6-b27e-72a27326527b.jpg","index":0,"item":"a4d5224a-dbd4-477d-bdf2-7aceb4366c24","keywords":null,"link":"/vilag/20250312_orizet-rodrigo-duterte-volt-fulop-szigeteki-elnok","timestamp":"2025. március. 12. 20:57","title":"Őrizetbe került Rodrigo Duterte volt Fülöp-szigeteki elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám ezúttal a lengyelek nem hajlandók átadni a díjat, ami nem Mitrovits személyének szól, hanem a magyar kormány politikájának.","shortLead":"A díjat 2010 óta adományozta Óbuda és Varsó Bemowo kerülete minden évben egy lengyel és egy magyar állampolgárnak, ám...","id":"20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d46bb1d5-0f82-4006-be94-16496af3964b.jpg","index":0,"item":"27a1d2f1-9b61-4033-a196-de9cffd1a1f4","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_lengyel-dijatado-mitrovits-politikai-okok","timestamp":"2025. március. 14. 16:52","title":"Politikai okokból nem adták át Varsóban a Bem József Díjat Mitrovits Miklós történésznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11","c_author":"Gergely Zsófia","category":"360","description":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt a szlovén Andrada befektetői csoport – derül ki a HVG birtokába került dokumentumból. A Pest Vármegyei Kormányhivatal ugyan szabott feltételeket a határozatában, de a sóskúti polgármester szerint érthetetlen, hogyan tudták kilobbizni az engedélyt úgy, hogy a sóskúti önkormányzatot meg sem kérdezték. Ezért már bírósághoz is fordultak a döntéssel szemben, csakhogy attól tartanak, hogy az engedélyre hivatkozva az Andrada a várható pereskedés ellenére is elindíthatja az akkubizniszt. Egy esetleges haváriahelyzet a sóskútiak szerint nemcsak őket, de akár 100 ezer embert is érinthet, közben a cégnek 2 millió forintos biztosítása van – ami a kormányhivatal szerint elég.","shortLead":"A sóskútiakat megkerülve a kormányhivataltól megszerezte a helyi akkufeldolgozó üzem elindításához az engedélyt...","id":"20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa5a8f2b-1cfb-4019-847b-ec97f1259e11.jpg","index":0,"item":"219d4e97-def3-4c24-ac86-e32be2d73902","keywords":null,"link":"/360/20250313_andrada-soskut-kormanyhivatal-akkufeldolgozo-engedely","timestamp":"2025. március. 13. 09:25","title":"Hiába a sóskútiak ellenállása és Orbán Viktor ígérete, elstartolhat az akkufeldolgozó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]