Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","shortLead":"A megkötött új szerződések volumene is jelentősen, 16 százalékkal csökkent 2024 elejéhez képest.","id":"20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4768b9da-3032-4c43-9287-c0419cfd3860.jpg","index":0,"item":"903f4750-d727-43a5-a322-a9eb6eccd4b6","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250314_epitoipar-2025-januar-lejtmenet","timestamp":"2025. március. 14. 08:30","title":"Év elején is gyors ütemben folytatódott az építőipar lejtmenete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","shortLead":"A színésznő öt nappal később már játszott, de a hangja is elment a fájdalomtól. ","id":"20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e7557d9d-538a-4df9-aab0-d88e72062b4c.jpg","index":0,"item":"72ac74f2-cf51-4f03-9229-11c97ad44cc4","keywords":null,"link":"/elet/20250313_Pasztor-Erzsi-elesett-baleset-Jatekszin","timestamp":"2025. március. 13. 13:08","title":"Pásztor Erzsi elesett a Játékszín előtt, és térdig becsúszott egy parkoló autó alá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55b960d4-e1ce-4fdf-bfc9-3d8cc0ad6ab4","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kötelezettségszegési eljárás most indult el Magyarország ellen, egy másikban pedig közelebb léptek ahhoz, hogy bíróság elé vigyék az ügyet.","shortLead":"Egy kötelezettségszegési eljárás most indult el Magyarország ellen, egy másikban pedig közelebb léptek ahhoz...","id":"20250312_Europai-Bizottsag-Magyarorszag-kotelezettsegszeges","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/55b960d4-e1ce-4fdf-bfc9-3d8cc0ad6ab4.jpg","index":0,"item":"e182bc4f-a2ee-41c0-aef3-37847bc1895b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250312_Europai-Bizottsag-Magyarorszag-kotelezettsegszeges","timestamp":"2025. március. 12. 14:14","title":"Felszólította az Európai Bizottság Magyarországot, hogy ne ássa alá az uniós közös álláspontot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f","c_author":"Riba István","category":"360","description":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit védene egyformán. A kettős állampolgárok magyar állampolgárságának a felfüggesztését és ezáltal a kiutasításuk lehetőségét megteremtő politikai eszközt más országok is bevethetik. Az „amerikai mintára” készült módosításnak nem az USA-ban, hanem a magyar történelem sötét időszakában van előképe.","shortLead":"Már annyira nem alap az Alaptörvény, hogy a tervezett módosítást követően a magyar állampolgárok közül sem mindenkit...","id":"20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d84cd226-c82e-47af-9665-34327096590f.jpg","index":0,"item":"58698f29-ddec-47f4-8d05-4d4c489eacea","keywords":null,"link":"/360/20250312_hvg-ketelu-fegyver-kettos-allampolgar-felfuggesztes","timestamp":"2025. március. 12. 12:42","title":"A határon túliakon csattanhat Orbánék ostora","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyakran éri az a vád a Fideszt, hogy macsó, hímsoviniszta és patriarchális a szemlélete, ezt most bizonyította is az újabb Alaptörvény-módosítással. Ez azt vési gránitba, hogy „az ember férfi vagy nő”, miközben átírja és megfordítja a korábbi anya, apa sorrendet is, „a teremtés sorrendje szerint”.","shortLead":"Gyakran éri az a vád a Fideszt, hogy macsó, hímsoviniszta és patriarchális a szemlélete, ezt most bizonyította is...","id":"20250312_Helyreteszi-a-noket-az-Alaptorveny-modositas-emberek-ok-is-de-azert-a-ferfiakat-elobb-teremtettek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1.jpg","index":0,"item":"6ba53325-d5be-4de1-aa67-f68aaa6bad95","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Helyreteszi-a-noket-az-Alaptorveny-modositas-emberek-ok-is-de-azert-a-ferfiakat-elobb-teremtettek-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 11:54","title":"Helyreteszi a nőket az Alaptörvény-módosítás: emberek ők is, de azért a férfiakat előbb teremtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen semmi.","shortLead":"Volodimir Zelenszkij szerint Moszkva csak azért támaszt előfeltételeket a tűzszünet kapcsán, hogy aztán ne történjen...","id":"20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5b942c31-ecda-424f-8141-5d707881ffed.jpg","index":0,"item":"978f21a6-25bf-4cb9-aab3-d5d777e1da8e","keywords":null,"link":"/vilag/20250314_zelenszkij-putyin-trump-tuzszunet","timestamp":"2025. március. 14. 07:54","title":"Zelenszkij: Putyin fél megmondani Trumpnak, hogy folytatni akarja a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára, hogy összeszedjék magukat.","shortLead":"Jurij Usakov elnöki tanácsadó szerint a tűzszünettel csak időt biztosítanának az ukrán csapatok számára...","id":"20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6ca1a0ce-e27c-4823-a7d3-8c5a842d357c.jpg","index":0,"item":"3739d781-62d4-4146-8bf0-4177dacd0ba4","keywords":null,"link":"/vilag/20250313_kreml-tuzszunet-elutasitas-usakov","timestamp":"2025. március. 13. 14:41","title":"A Kreml elutasítja az ideiglenes tűzszünet ajánlatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politológus szerint Gulyás Gergely és Rogán Antal helyzete megrendülhetett a kormánypártban.","shortLead":"A politológus szerint Gulyás Gergely és Rogán Antal helyzete megrendülhetett a kormánypártban.","id":"20250312_torok-gabor-hatalmi-atrendezodes-fidesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/35e3cc05-80a1-4aca-9c38-44c9e55d07c8.jpg","index":0,"item":"11ddd06e-2701-4724-b7b0-2ec18be17b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_torok-gabor-hatalmi-atrendezodes-fidesz","timestamp":"2025. március. 12. 15:48","title":"Török Gábor: Hatalmi átrendeződés zajlik a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]