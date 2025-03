Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"72122b28-7168-40ed-aa33-73777d9c8ed5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Európai Unió döntéshozói már tárgyalnak azokkal az európai vállalatokkal, amelyek segíthetik Ukrajna digitális függetlenségét, ha a Starlink leállítaná a szolgáltatását az országban.","shortLead":"Az Európai Unió döntéshozói már tárgyalnak azokkal az európai vállalatokkal, amelyek segíthetik Ukrajna digitális...","id":"20250315_orosz-ukran-haboru-starlink-elon-musk-muholdas-internet-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72122b28-7168-40ed-aa33-73777d9c8ed5.jpg","index":0,"item":"84d181f8-5a8d-42a3-bed8-e3a377c70144","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_orosz-ukran-haboru-starlink-elon-musk-muholdas-internet-europai-unio","timestamp":"2025. március. 15. 12:03","title":"Ez az a négy cég, amely közül az egyik leválthatja Ukrajnában Elon Musk Starlinkjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak az interneten, de alaposan utána is néznek a megrendelni kívánt terméknek, és hallgatnak az influenszerekre – de csak azokra, akiket hitelesnek tartanak. Ez a Diverzum friss Z generációs kutatásából derül ki.","shortLead":"A magyar Z generáció sokszínű, tagjainak fontosak az értékek, de a spórolás még fontosabb. Sokat vásárolnak...","id":"20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c09db879-9f17-4c52-9d15-c50f4be16a2d.jpg","index":0,"item":"8bb1593a-a702-4333-8f7c-01c387250bf3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250316_z-generacio-reklam-influenszer-kutatas-diverzum-ebx","timestamp":"2025. március. 16. 19:00","title":"Két dolognak hisznek a magyar fiatalok: az influenszereknek és az áraknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943","c_author":"BrandLab","category":"brandcontent","description":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák kiaknázása. A Hungexpo területén ezúttal is az évente ismétlődő társrendezvénnyel, az Automotive Hungary szakkiállítással közösen várják majd a kiállítók a látogatókat. A legnagyobb hazai üzleti-ipari szakkiállításról, az Ipar Napjairól Márki Enikő kiállításigazgatóval beszélgettünk.","shortLead":"A nehéz gazdasági helyzetben komoly segítséget jelenthet az ipari szereplők számára a kapcsolatépítés és a szinergiák...","id":"20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7fdea803-95f9-4aea-8e5a-c92e43a5b943.jpg","index":0,"item":"e0905227-27ef-4d8e-a370-7a19aa97dac0","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250219_Hungexpo-Ipar-Napjai-2025-szakkiallitas-jelentkezes","timestamp":"2025. március. 16. 11:30","title":"Íme Magyarország legjelentősebb ipari találkozója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e","c_author":"Remifemin Plus","category":"brandchannel","description":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább a figyelem középpontjába kerül mind a fogyasztók, mind a hatóságok részéről. A gyógynövények hatásosságáról és biztonságáról szóló tudományos viták kapcsán a legújabb kutatások rávilágítanak arra, hogy míg a gyógyszerként forgalmazott készítmények szigorú minőségellenőrzésen esnek át, addig az étrend-kiegészítők területén erre vonatkozó előírások nincsenek.","shortLead":"A gyógyszerminőségű gyógynövénykészítmények és gyógynövényes étrend-kiegészítők közötti különbség egyre inkább...","id":"20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a58dd68-321f-4c27-b614-3d450954c43e.jpg","index":0,"item":"43d1147e-27c6-442a-bba4-f37bb76c815a","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Ovatosan-a-gyogynovenyekkel-is-remifemin","timestamp":"2025. március. 15. 15:30","title":"Óvatosan a gyógynövényekkel is – nem mindegy, milyen készítményt választunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remifemin Plus","c_partnerlogo":"01fbafc5-53c4-42c6-a681-eea34113376e","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"44c0732a-120c-4036-a85c-4184e4bef5d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Rogán Antal szankciós listáról levételét erre a listára nem lehetett beszuszakolni.","shortLead":"Rogán Antal szankciós listáról levételét erre a listára nem lehetett beszuszakolni.","id":"20250315_Orban-kozzetette-12-pontjat-amelyben-az-Ukrajna-es-Soros-ugynokok-nelkuli-Unio-is-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/44c0732a-120c-4036-a85c-4184e4bef5d5.jpg","index":0,"item":"2d631f71-228b-425d-a9cf-8f0993905513","keywords":null,"link":"/itthon/20250315_Orban-kozzetette-12-pontjat-amelyben-az-Ukrajna-es-Soros-ugynokok-nelkuli-Unio-is-szerepel","timestamp":"2025. március. 15. 09:24","title":"Orbán közzétette 12 pontját, amelyben az Ukrajna és Soros-ügynökök nélküli Unió az egyik követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami sebezhetőbbé teszi az űrhajósokat.","shortLead":"A mikrobák fontosak az ember egészsége szempontjából. A Nemzetközi Űrállomáson (ISS) számuk nagyon korlátozott, ami...","id":"20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32387fcb-3b05-4776-b118-3e2a0914391b.jpg","index":0,"item":"2346aaf1-9dc8-4acb-aec0-f55bc58c527b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250316_nemzetkozi-urallomas-iss-mikrobak-bakteriumok-alacsony-szama-egeszseg-asztronautak","timestamp":"2025. március. 16. 10:03","title":"Nagyon kevés a mikroba a Nemzeti Űrállomáson, és ez igazából baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dea7047e-2366-4ced-8f08-40981894e681","c_author":"Parászka Boróka","category":"vilag","description":"Negyven civilszervezet hirdetett közös demonstrációt Bukarestben egy héttel azután, hogy szélsőjobboldali tüntetők csaptak össze a csendőrséggel a román fővárosban. A tüntetők között szélsőjobboldali aktivisták is feltűntek, a rendőrség atrocitásoktól tart.","shortLead":"Negyven civilszervezet hirdetett közös demonstrációt Bukarestben egy héttel azután, hogy szélsőjobboldali tüntetők...","id":"20250315_Ezrek-tuntetnek-a-szelsosegek-ellen-Europa-mellett-Bukarestben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dea7047e-2366-4ced-8f08-40981894e681.jpg","index":0,"item":"08521133-3e8f-48a1-8cc6-dc5f1f350840","keywords":null,"link":"/vilag/20250315_Ezrek-tuntetnek-a-szelsosegek-ellen-Europa-mellett-Bukarestben","timestamp":"2025. március. 15. 18:28","title":"Ezrek tüntetnek a szélsőségek ellen, Európa mellett Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos tárhelyeken. Az adóbevallási időszakot nem csak a NAV-nál várják, hanem kiberbűnözői körökben is. A csalók gyakran adóhivataloknak álcázva magukat kihasználják a felhasználók sietségét és figyelmetlenségét, hogy megszerezzék bizalmas személyes adataikat. A Sophos kiberbiztonsági cég szerint sok magyar nagyon könnyen veszélybe sorolja magát. ","shortLead":"Hamarosan elérhetők lesznek az adóbevallási tervezetek az Ügyfélkapu+ vagy DÁP segítségével elérhető hivatalos...","id":"20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4279130-2fc8-469a-9a17-510d3b7e3e1b.jpg","index":0,"item":"3060b06e-588d-44fc-907d-4bcf6d7dd584","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_nav-csalas-adobevallas-atveres","timestamp":"2025. március. 15. 10:03","title":"Ez a NAV, vagy egy csaló próbálkozik? Milliók bánhatják, ha rossz helyre kattint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]