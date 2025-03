Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4659f4da-a70d-47dc-ba65-0a99f1aaed71","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia termékgyártásban való felhasználásában látja a jövőt Larry Page, a Google társalapítója, legalábbis erre utal cégalapítási terve.","shortLead":"A mesterséges intelligencia termékgyártásban való felhasználásában látja a jövőt Larry Page, a Google társalapítója...","id":"20250315_mesterseges-intelligencia-vallalkozas-google-tarsalapito-larry-page-dynatomics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4659f4da-a70d-47dc-ba65-0a99f1aaed71.jpg","index":0,"item":"af64074b-fb88-4fc9-badc-eb765039f0da","keywords":null,"link":"/tudomany/20250315_mesterseges-intelligencia-vallalkozas-google-tarsalapito-larry-page-dynatomics","timestamp":"2025. március. 15. 16:03","title":"Érdemes lesz figyelni rá: ebbe az új vállalkozásba kezd a Google társalapítója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","shortLead":"Valójában arra gondolt, hogy szeretné rendezni a kérdést, és azt hiszi, hogy sikeres lesz.","id":"20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"258d8af7-fa3c-4bcc-b94f-5970c046c1f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Trump-szerint-szarkasztikus-volt-amikor-megigerte-hogy-24-oran-belul-veget-vet-a-haborunak","timestamp":"2025. március. 16. 12:22","title":"Trump szerint szarkasztikus volt, amikor megígérte, hogy 24 órán belül véget vet a háborúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5627df32-624a-401c-8c6c-4bfe5587d6dc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mi számít hivatalosan munkahelyi balesetnek? 