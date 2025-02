Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai Unióról.","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint „az embereknek” hozzá hasonlóan borzasztóan rossz a véleménye az Európai...","id":"20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d096121-8504-469f-a608-5e164b353870.jpg","index":0,"item":"df9542f4-e6ce-427a-9200-23b1c75f8343","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_gulyas-gergely-brusszel-illiberalis-magyarorszag-liberalis-europai-unio","timestamp":"2025. február. 27. 07:08","title":"Gulyás Gergely: Valójában Brüsszel az illiberális, Magyarország liberális","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","shortLead":"A végső döntést a Fővárosi Törvényszék másodfokú tanácsa hozza meg, miután az ügyészség fellebbezett.","id":"20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76bcafc8-c60e-4a70-ad61-991528c01ccf.jpg","index":0,"item":"51e5fa05-d8ed-44d9-8106-c4298b71f48e","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_lugos-orvos-bv-biro-szabadsag","timestamp":"2025. február. 26. 16:03","title":"Hamarosan elhagyhatja a börtönt a lúgos orvos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd dollár bevételt hoz. Ez azonban vissza is üthetne, így egyelőre kivár az amerikai elnök.","shortLead":"Nullára csökkentené a Trump-kormányzat Irán olajexportját, amely a szankciók kijátszásával évi több mint 50 milliárd...","id":"20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb0e8f98-ec0e-48c6-9794-2d192098cc1e.jpg","index":0,"item":"b5f93ca7-0340-4611-a4fa-8a2e0ed4554c","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-iran-arnyekflotta-olajcsempeszet-trump-amerikai-szankciok-teher-alatt-no","timestamp":"2025. február. 27. 15:40","title":"Bár Trump Iránnal is keménykedne, két dolog miatt egyelőre visszafogja magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","shortLead":"Trump mandátuma az, hogy tegye újra naggyá Amerikát, és hogy Amerika érdekei az elsők. Ezzel máris megbukott. Vélemény.","id":"20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"b135c801-db7c-400f-9f5f-90b291c7a09e","keywords":null,"link":"/360/20250227_hvg-Tota-W-Arpad-Nincs-uj-vilagrend","timestamp":"2025. február. 27. 08:30","title":"Tóta W. Árpád: Nincs új világrend","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","shortLead":"Szabó Álmos szerint a kétszeres olimpiai bajnok úszónak jó kedve van, dolgozik, jókat úszik.","id":"20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3468b9db-f310-49e2-9071-98a290af2c8a.jpg","index":0,"item":"e92e6160-0a73-4cc3-a7a9-533651222d4f","keywords":null,"link":"/sport/20250226_milak-kristof-szabo-almos-uszi-edzo-edzotabor-felkeszules","timestamp":"2025. február. 26. 16:15","title":"Milák Kristóf edzője: Most azt érzem, hogy van kulcsom hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","shortLead":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","id":"20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5.jpg","index":0,"item":"d1080360-2e89-4c1c-b440-b1bad4af463b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","timestamp":"2025. február. 28. 09:58","title":"Háborús veszélyben nem kell játékosvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","shortLead":"A legfontosabb kérdés: vajon felér-e a második évad a nagyszerű elsőhöz?","id":"20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/de3117cd-71c1-4d3d-97ef-789ab9f6c2dd.jpg","index":0,"item":"d435b139-ebec-4a3f-b51d-888b901b497b","keywords":null,"link":"/kultura/20250226_Itt-az-Andor-a-legjobban-vart-Star-Wars-sorozat-elozetese","timestamp":"2025. február. 26. 13:09","title":"Itt az Andor, a legjobban várt Star Wars-folytatás előzetese","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","shortLead":"Az elnök „a médiát általánosságban” beperelné, hogy kiderüljön, léteznek-e a névtelen forrásaik.","id":"20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/235380ad-4c30-483b-be9b-b0d21b5ee951.jpg","index":0,"item":"ca8e3615-71dd-4d87-9630-0a6f71985a29","keywords":null,"link":"/kkv/20250226_donald-trump-vam-kritika-sajto-per","timestamp":"2025. február. 26. 17:25","title":"„Szép új törvénnyel” fenyegeti a sajtót Donald Trump, miután bírálta a Wall Street Journal a tervezett vámjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]