[{"available":true,"c_guid":"b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta a hozzájárulását.","shortLead":"A döntés példa nélküli. Amióta Karácsony Gergely a főpolgármester, a kormány egyetlen hasonló ügyben sem adta...","id":"20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b37ff96c-66fa-4289-a7ec-0029c28b08f7.jpg","index":0,"item":"da1a9f43-dfd7-4fed-8fe7-b76c6c754e5a","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Keres-nelkul-kapott-Karacsony-Gergely-a-kormanytol-jovahagyast-a-rakosrendezoi-terulet-megvasarlasahoz","timestamp":"2025. március. 18. 08:15","title":"Kérés nélkül kapott Karácsony Gergely a kormánytól jóváhagyást a rákosrendezői terület megvásárlásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","shortLead":"Immár az 1-es BMW is rendelhető Iconic Glow vesékkel.","id":"20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e14e427-90da-40ae-8674-a5d8294ddc9b.jpg","index":0,"item":"3a5a5df8-54d9-440c-94bd-fdc504772f6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_mar-a-legkisebb-bmw-nek-is-vilagit-a-hutoracsa","timestamp":"2025. március. 18. 07:21","title":"Már a legkisebb BMW-nek is világít a hűtőrácsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","shortLead":"Az Egyesült Államok Iránt fogja felelőssé tenni a jemeni húszik újabb támadásaiért.","id":"20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b76c55a5-91fc-4720-8a60-dde054f17a94.jpg","index":0,"item":"5644dc40-d8d8-4ae1-8537-0831dfaeae1c","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_Donald-Trump-kemenyen-megfenyegette-Irant","timestamp":"2025. március. 17. 21:40","title":"Donald Trump keményen megfenyegette Iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80","c_author":"Szentirmai Áron","category":"360","description":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul alszanak. Az alvásfigyelő mobilalkalmazások ígérete, hogy segítségükkel javítható az ágyban töltött idő és így a mindennapi élet minősége. Kérdés, hogyan hat a pszichére a tudat, hogy már a kiszolgáltatott helyzetű alvó énünket is naplózza a „Nagy Testvér”. Ráadásul közben jó nagyokat tévedhet.","shortLead":"Egzisztenciális szorongás, képernyőhasználat, koffein és alkohol – a magyarok a globális átlagnál is rosszabbul...","id":"20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87907128-9e66-4db9-a005-3abb9a3f6f80.jpg","index":0,"item":"772abf19-c3f7-49c4-a599-109948ee9ee8","keywords":null,"link":"/360/20250316_alvas-mobil-alkalmazas-app-okosora-pihenes","timestamp":"2025. március. 16. 17:00","title":"A szex mint REM-fázis: extra stressz miatt alszanak vacakul a magyarok, érnek-e valamit az alvásappok?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb űrutazás rekordját meg sem közelítették a napokban hazatérő asztronauták. Az űrhajósok közérzetét sok minden befolyásolja, valaki egy évet is el tud tölteni a súlytalanságban, valakit viszont egyetlen hét is egy életre megvisel. ","shortLead":"Bár a júniusban indult, eredetileg 8 naposra tervezett küldetés egyedülálló módon hosszúra nyúlt, a leghosszabb...","id":"20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/782583cf-3961-42c5-b1c3-71949661e61e.jpg","index":0,"item":"92344222-1556-4270-acf6-3ebb679d5653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_urben-ragadt-urhajosok-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 04:28","title":"Kilenc hónap után térnek vissza az űrben rekedt asztronauták, de még így is távol vannak a rekordtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","shortLead":"Ha más termékek árát emelik a kereskedők, az NGM lépni fog, de a beszállítóknak is üzent: ne merészeljenek árat emelni!","id":"20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dc07ea94-4a10-4ebb-8c53-2fcc7eed04c9.jpg","index":0,"item":"25ddecab-9820-47a0-adbe-274dea2ac9b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_nagy-marton-arressapka-arcsokkenes-beszallitok","timestamp":"2025. március. 18. 10:50","title":"Nagy Márton szerint 16 százalékos árcsökkenést hozott az árrésstop első napja, de azért megfenyegette a beszállítókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","shortLead":"A Lidl és a Tesco után a Spar is lépett.","id":"20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bc6009d-196f-4560-b1bf-e3e00adb6295.jpg","index":0,"item":"a0c200b2-0c62-4a41-bc97-2772dd76982f","keywords":null,"link":"/kkv/20250317_Spar-mennyisegi-korlatozas-arresstop-tesco-lidl","timestamp":"2025. március. 17. 19:57","title":"A Spar is mennyiségi korlátozást vezetett be az árrésstop miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]