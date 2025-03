Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","shortLead":"Hajós András kifejtette, hogy Balázs Klári nem tud énekelni, erre akadt ki a férje.","id":"20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/325a3eba-9fd7-4fc1-98fd-4bf9ae78396f.jpg","index":0,"item":"1823fb46-2dc3-46e7-a1df-487686e61253","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Korda-Gyorgy-szerint-Hajos-Andras-egy-budos-paraszt-egy-bunko","timestamp":"2025. március. 17. 15:31","title":"Korda György szerint Hajós András „egy büdös paraszt, egy bunkó”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","shortLead":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","id":"20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"fdaf8503-a885-4fa0-8b28-c65ed19b1c9b","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","timestamp":"2025. március. 17. 10:34","title":"Kutyák által felöklendezett emberi lábujjakat akart eladni egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","shortLead":"Eldőlt az Angol Ligakupa sorsa.","id":"20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/992ea5dd-790e-4c8a-bd86-63a79a641a58.jpg","index":0,"item":"2a9b0494-5fb2-4411-9827-22fc824ef6e2","keywords":null,"link":"/sport/20250316_liverpool-newcastle-angol-ligakupa-donto","timestamp":"2025. március. 16. 20:03","title":"A Szoboszlaival felálló Liverpool kikapott a Newcastle-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","shortLead":"Az ülésen megjelenő Jámbor Andrásnak nem adtak szót.","id":"20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61a9413b-b8aa-4f7b-ab5d-3aa54537b46d.jpg","index":0,"item":"1258ed87-d901-46ab-8019-94daca9f093f","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_pride-betiltas-torvenyjavaslat-igazsagugyi-bizottsag-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 12:11","title":"Volt egy kis szóváltás, majd a fideszesek nem tudtak válaszolni a kérdésekre – így zajlott a Pride-ot tiltó törvénytervezet tárgyalása a parlament igazságügyi bizottságában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","shortLead":"Nem csoda, hogy egyre több helyen egyre nehezebb közlekedni.","id":"20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4eb03e3c-7021-42a0-970a-187f71a3680a.jpg","index":0,"item":"dc927685-5c6e-4d52-8510-bf7fd53a9cfa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250318_Tiz-ev-alatt-egymillioval-tobb-jarmu-az-utakon","timestamp":"2025. március. 18. 10:03","title":"Autódömping Magyarországon: tíz év alatt 1,1 millióval több kocsi az utakon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek tekintendő.","shortLead":"A város polgármestere úgy döntött, a támogatási programból kihagyják Elon Musk cégét, de ez inkább szimbolikus lépésnek...","id":"20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89810cd7-a06b-4774-9b2a-0cc932cfbf99.jpg","index":0,"item":"1cbac34f-8e45-4292-98df-5d46e90cb045","keywords":null,"link":"/kkv/20250318_Toronto-e-auto-tamogatas-tesla","timestamp":"2025. március. 18. 08:38","title":"Toronto önti a pénzt az elektromos autók támogatásába, a Tesla azonban egy centet sem kaphat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b","c_author":"HVG","category":"360","description":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","shortLead":"A regényben az apja magnóra mondja a családi legendákat és az addig eltitkolt részleteket.","id":"20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59be8f43-6c9a-4498-ace1-b3e7d661a69b.jpg","index":0,"item":"e296c6f1-6875-4c0b-bb53-185fbb18c191","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-Marianna-D-Birnbaum-Apu-regeny","timestamp":"2025. március. 17. 16:00","title":"Szülei életvégi monológjaival önmagának is emléket állított a nemrég elhunyt Marianna D. Birnbaum","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","shortLead":"Meglátjuk, hogy képesek leszünk-e lezárni ezt a háborút. Lehet, hogy igen, lehet, hogy nem – mondta az amerikai elnök.","id":"20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a40474c-c2b4-48a5-ac0a-976dd5401e39.jpg","index":0,"item":"5256fa45-a17f-46c2-9968-00843ad9c022","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_trump-putyin-targyalas-haboru-tuzszunet-teruletek-ukrajna","timestamp":"2025. március. 17. 07:41","title":"Kedden beszél Trump Putyinnal és közölte, hogy már zajlanak a tárgyalások a területek és az erőművek elosztásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]