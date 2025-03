Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag.zhvg","description":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan emlékezhetünk a tavalyi rendkívüli időjárási eseményekre. A HungaroMET kutatóinak beszámolóiból részletesebben is láthatjuk, milyen volt 2024 időjárása, ami jól mutatja, mihez kell hozzászoknunk, ha nem tudjuk fékezni a felmelegedést.","shortLead":"Minden korábbinál hosszabb, izzasztó hőhullámok és trópusi éjszakák, aszály és szokatlan őszi árvíz – sokan...","id":"20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ce2aa35-e8fd-4a23-ba15-5c1e2bc21714.jpg","index":0,"item":"3c0cea64-8dde-42d7-8c45-fbdd25c10dc7","keywords":null,"link":"/zhvg/20250318_idojaras-klimavaltozas-2024-rekordok-eve-hosegnapok-tropusi-ejszakak-hungaromet-meteorologia-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 07:12","title":"Itt vannak az adatok: a 20. század eleje óta a legmelegebb év volt 2024 Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű változattal.","shortLead":"A népszerű üdítőital három ízvariációval indul újra: hagyományos szőlő, cukormentes Traubisoda Zéró és egy kékszőlő ízű...","id":"20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/caf233fc-2283-49a5-bef1-cdb85b4c4f05.jpg","index":0,"item":"124251cb-95ed-4f54-b95b-925b51318147","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250318_agrarminiszterium-traubisoda-visszateres","timestamp":"2025. március. 18. 21:29","title":"Visszatér a Traubisoda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem képes egységet teremteni. Mindez az oroszok visszatérésének kedvez.","shortLead":"A felszínre tört erőszak alááshatja a szíriai átmenetet, igazságtétel és nemzetközi elfogadás nélkül az új kormány nem...","id":"20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bbecf1fb-4769-4f4a-8dfa-6b90c69fb749.jpg","index":0,"item":"3db17791-e296-45e7-974c-757aa7d441ef","keywords":null,"link":"/360/20250317_hvg-polgarhaboru-sziria-usa-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 17:00","title":"Lázadás és bosszúhadjárat vitte vissza a polgárháború szélére Szíriát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik az orosz–ukrán háborúban, az viszont a külügyminiszter szavaiból derült ki, hogy Magyarország az EU-n belül szigetelődött el.","shortLead":"Az uniós külügyminiszterek tanácsát követően Szijjártó Péter kifejtette, hogy szerinte az EU elszigetelődik...","id":"20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/715185bc-30fa-4de7-a6b4-a8081e3d8a6c.jpg","index":0,"item":"6c447c08-0648-4d88-88bc-4db76693ddd2","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_karpatalja_szijjarto-peter_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 17. 15:57","title":"Szijjártó: Az ukránok mindig csak kérnek, sőt, követelnek, és nem szokták megköszönni a segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","shortLead":"A tüntetéseket is felfüggesztették Isztambulban a „közrend fenntartása érdekében”.","id":"20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee6680d3-74cf-4ddd-beed-228fdcae6f20.jpg","index":0,"item":"1af4e44a-ef52-4121-b91a-5f3c2e48c82f","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_Torokorszag-Erdogan-hatosagok-korrupcio-orizetbe-vettek-Isztambul","timestamp":"2025. március. 19. 07:54","title":"Őrizetbe vették Erdoğan fő ellenfelét a török hatóságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását helyezi kilátásba a RECLAIM nevű brüsszeli civil szervezet, amely már több esetben folytatott kampányt a magyar kormány intézkedéseivel szemben.","shortLead":"A magyar uniós szavazati jog felfüggesztését szorgalmazza és a Pride betiltását célzó magyar törvény megtámadását...","id":"20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"4e450ec0-edcb-4912-9c03-361187f2ce85","keywords":null,"link":"/eurologus/20250317_lmbtqi_jogallamisag_europai_unio","timestamp":"2025. március. 17. 14:36","title":"„Megdöbbentő látni, hogy Magyarország Erdoğan és Putyin szintjére süllyed”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","shortLead":"Azt gondolják, kicsi rá az esély, hogy valamelyik gyerek szórakozik.","id":"20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42f1ead6-eb3f-4e1c-9c28-b7c7a80e530c.jpg","index":0,"item":"1b7ecea7-4b33-4484-abb8-13cbc1778905","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Bombariado-Csepel-Ukrajna-ukran-menekultek-oktatas-ukran-magyar-iskola","timestamp":"2025. március. 19. 10:27","title":"A héten már négyszer volt bombariadó egy ukrán menekülteket fogadó csepeli iskolában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","shortLead":"Másfél helyett egy deci leves jutott, de a gabonakészítményeket is lefelezték.","id":"20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f66c54f4-7572-4293-b53d-392e8af2c518.jpg","index":0,"item":"e0cf96f9-ecbb-4afe-ae2f-116728f0d70c","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Miskolc-kozetkeztetes-leves-salata-adag-onkormanyzat","timestamp":"2025. március. 18. 10:01","title":"Durván lecsökkentette az ovisok ebédjét a közétkeztető, majd sikerként adta el az önkormányzat, hogy visszaállították az adagokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]