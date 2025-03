Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","shortLead":"Az agresszív közbeszéd ellen állnak ki a segítő szakemberek.","id":"20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"11a095b2-fc3a-40cd-bc3c-e52605c4f054","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_Orban-Viktor-poloska-peticio-szakemberek-tiltakozas-pszichologus-pszichiater","timestamp":"2025. március. 18. 10:25","title":"Petícióban ítélik el pszichológusok, pszichiáterek Orbán poloskás beszédét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében egy power bank okozott tüzet, ami miatt végül evakuálni kellett az utasokat.","shortLead":"A dél-korerai hatóságok elsődleges megállapítása szerint az Air Busan egyik Airbus A321-es repülőgépének rakterében...","id":"20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf247965-82ed-4147-8572-e9b43e17394c.jpg","index":0,"item":"c71c35e4-f226-4898-90c0-46a24b12278d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_air-busan-repulogep-baleset-power-bank-akkumulator","timestamp":"2025. március. 18. 15:03","title":"Külső akkumulátor miatt kapott lángra az Air Busan egyik személyszállító repülőgépe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","shortLead":"Egy ideje már kriptovalutáért is lehet Ferrarit venni, ami jól jelzi az újmódi milliomosok érkezését a márkához. ","id":"20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bd5ccbd-396a-40ed-9dd1-66a7db5c3e14.jpg","index":0,"item":"d950f77b-b6cb-4b92-b1fd-687ee2c3a13f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Egyre-fiatalabbak-a-Ferrari-vasarloi","timestamp":"2025. március. 19. 07:40","title":"Egyre fiatalabbak a Ferrari vásárlói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18ee8297-1452-49af-bd6f-d93d3a62490c","c_author":"Kovács István","category":"vilag","description":"Két Fülöp-szigeteki klán politikai háborúja állhat annak hátterében, hogy végre a Nemzetközi Büntetőbíróság elé került Rodrigo Duterte. A volt elnököt azzal vádolják, hogy harmincezer ember megöléséhez járult hozzá, miután háborút hirdetett a kábítószer-kereskedők és -fogyasztók ellen. Próbálta magát bebiztosítani a felelősségre vonás ellen, de utódja kiadta Hágának, és a lánya is megbukhat.","shortLead":"Két Fülöp-szigeteki klán politikai háborúja állhat annak hátterében, hogy végre a Nemzetközi Büntetőbíróság elé került...","id":"20250318_rodrigo-duterte-fulop-szigetek-nemzetkozi-buntetobirosag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18ee8297-1452-49af-bd6f-d93d3a62490c.jpg","index":0,"item":"227e2f08-0b6f-4537-b6fd-009a20cf57f1","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_rodrigo-duterte-fulop-szigetek-nemzetkozi-buntetobirosag-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 06:10","title":"„Valójában a balhét kerestem, hogy ölhessek” – kicsoda Rodrigo Duterte, aki bűnözőből elnök, majd ismét bűnöző lett?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar Trailblazer nevű űreszközzel. A NASA azonban nem szeretné veszni hagyni az értékes eszközét, a szakemberek folyamatosan próbálkoznak a kapcsolat helyreállításával.","shortLead":"Eredetileg a Hold felé tartott, ám a február 26-i indítást követően nem sokkal megszakadt a kapcsolat a Lunar...","id":"20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab7650b1-f696-4651-aa1a-32e7f97b0273.jpg","index":0,"item":"ffe11d82-2835-4a51-a682-db8c5cc18d88","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_nasa-lunar-trailblazer-szonda-hold-viz-kutatasa-meghibasodas","timestamp":"2025. március. 18. 08:03","title":"Egy 34 milliárd forintos eszköz kering irányíthatatlanul az űrben, most próbálják valahogy szóra bírni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18d16f52-13de-4d9f-a2f0-68c411ff3188","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Szujó Zoltán szerint harc dúl az autósporton belül, a Magyar Gyorsulási Szövetség pedig valójában nem szövetség, csak egyesület. ","shortLead":"Szujó Zoltán szerint harc dúl az autósporton belül, a Magyar Gyorsulási Szövetség pedig valójában nem szövetség, csak...","id":"20250317_szujo-zoltan-mnasz-kurtyan-ferenc-magyar-gyorsulasi-szovetseg-autosport-belso-harc-lemondas-nyilt-level","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18d16f52-13de-4d9f-a2f0-68c411ff3188.jpg","index":0,"item":"813fca30-f7d9-4755-b4b8-536ff486fa5c","keywords":null,"link":"/sport/20250317_szujo-zoltan-mnasz-kurtyan-ferenc-magyar-gyorsulasi-szovetseg-autosport-belso-harc-lemondas-nyilt-level","timestamp":"2025. március. 17. 13:55","title":"Balhé a magyar autós sportban, Szujó Zoltán lemondását követeli a gyorsulási szövetség vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","shortLead":"Aki teheti, védekezzen a fagykár ellen.","id":"20250318_minusz-12-fok-ejszaka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"35961f4b-1c33-4779-959c-cd838735f0fd","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_minusz-12-fok-ejszaka","timestamp":"2025. március. 18. 16:23","title":"Mínusz 12 fok is lehet éjszaka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Lőcsei Lajos és Bedő Dávid, illetve Hadházy Ákos tiltakozott füstgyertyákkal.","shortLead":"Lőcsei Lajos és Bedő Dávid, illetve Hadházy Ákos tiltakozott füstgyertyákkal.","id":"20250318_videon-fustgyertya-momentum-pride-betilto-torveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"dd5affa0-34f2-4752-950c-38964edbee66","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_videon-fustgyertya-momentum-pride-betilto-torveny","timestamp":"2025. március. 18. 15:01","title":"Videón, ahogy füstgyertyával tiltakozik a Momentum a Pride-ot betiltó törvény ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]