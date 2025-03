Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik fél sem támadja a másik energiainfrastruktúráját.","shortLead":"Az orosz elnök a Donald Trumppal folytatott megbeszélése folyamán megállapodás született arról, hogy 30 napon át egyik...","id":"20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e166742-ad44-463d-ada5-bccb29bc22af.jpg","index":0,"item":"da06a294-a520-4ec5-986c-3e9cf87bcc25","keywords":null,"link":"/vilag/20250318_putyin-trump-megbeszeles-tuzszunet-feltetelek-haboru-ukrajna-ebx","timestamp":"2025. március. 18. 19:18","title":"Kreml: Putyin már az ukrajnai mozgósítás leállítását is a tűzszünet feltételéül szabta Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0a43d0b-2139-4619-a740-6b3a1c84d022","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Könyvben, interjúban, show-műsorban beszélt a drogfogyasztási szokásairól, így önként kínálta magát célpontnak. A Heritage Foundation régóta kéri, hogy hozzák nyilvánosságra a dokumentumokat, amelyekből kiderülhet, hogy ilyen múlttal hogyan kaphatta meg az amerikai vízumot.","shortLead":"Könyvben, interjúban, show-műsorban beszélt a drogfogyasztási szokásairól, így önként kínálta magát célpontnak...","id":"20250319_harry-herceg-drogfogyasztas-amerikai-vizum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d0a43d0b-2139-4619-a740-6b3a1c84d022.jpg","index":0,"item":"b305254d-71cd-43f4-8e16-613b77427f09","keywords":null,"link":"/elet/20250319_harry-herceg-drogfogyasztas-amerikai-vizum","timestamp":"2025. március. 19. 11:50","title":"Harry herceg magának intézte el, hogy forró legyen a lába alatt a talaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Barabás fivérek tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést és cikkek törlését várnak a TASZ-tól.","shortLead":"A Barabás fivérek tízmillió forintos sérelemdíjat, nyilvános bocsánatkérést és cikkek törlését várnak a TASZ-tól.","id":"20250320_hell-forbes-jogi-kepviselo-tasz-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/425e49b9-59bb-4ba2-a966-e985afa96bde.jpg","index":0,"item":"4883fd5f-d188-4ef9-879e-d1846500a618","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_hell-forbes-jogi-kepviselo-tasz-per","timestamp":"2025. március. 20. 15:28","title":"A Hell tulajdonosai most a Forbes jogi képviselőjét, a TASZ-t perelték be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek személyiségfejlődésére.","shortLead":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek...","id":"20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99.jpg","index":0,"item":"1dd4ced3-4672-4c99-8b76-38c8a87bdabf","keywords":null,"link":"/elet/20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","timestamp":"2025. március. 20. 10:55","title":"Balázsék szexuális utalgatása miatt nyolcmilliós bírságot kapott a Rádió1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab646ba-41cb-4f46-a4e2-1774474407ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon elvégzett felmérés szerint a mesterséges intelligencia nagyobb hatással lehet a jövőben a hétköznapi életre, mint a humanoid robotok, utóbbi technológiától azonban a megkérdezettek majdnem negyede tart.","shortLead":"Egy Magyarországon elvégzett felmérés szerint a mesterséges intelligencia nagyobb hatással lehet a jövőben a hétköznapi...","id":"20250320_humanoid-robotok-megitelese-magyarorszagon-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab646ba-41cb-4f46-a4e2-1774474407ba.jpg","index":0,"item":"4b6d59ea-13bf-4afa-8a3f-fdf227d34f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_humanoid-robotok-megitelese-magyarorszagon-felmeres","timestamp":"2025. március. 20. 12:03","title":"100-ból 22 magyar tart a humanoid robotoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési képviselő-választáson, de így a DK-s Varju László győzelme valószínű a Republikon Intézet szerint. Kampányelemzésükben azt írják: a többi párt jóval gyengébb jelöltet állított, a Fidesz például olyasvalakit, aki 2019 óta minden választást elvesztett.","shortLead":"A verseny legfeljebb a Tisza indulásával lehetne nyitott a március 23-i újpesti időközi országgyűlési...","id":"20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9a84fd6-7a6e-40c0-bfa0-7962aebcaa01.jpg","index":0,"item":"0a7e2f04-cb6a-43e0-8926-3b283c65e175","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Kicselezte-a-DK-Orbanekat-a-Tisza-nem-indul-igy-Varju-gyozelme-varhato-az-ujpesti-idokozin-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 05:30","title":"Kicselezte a DK Orbánékat, a Tisza nem indul, így Varju László győzelme várható az újpesti időközin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","shortLead":"Igaz, előtte három hétig napi 350 millió dollárral, azaz közel 128 milliárd forinttal gyarapodott a vagyona.","id":"20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/726b4eaf-cdd7-4c93-a400-b74d655f7b7d.jpg","index":0,"item":"95cf060d-1dbd-4bab-83c3-c06f66760918","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_indonezia-dci-tozsde-reszveny","timestamp":"2025. március. 19. 08:24","title":"Ekkora bukást is régen láthattunk: három nap alatt 1300 milliárd forintot vesztett egy nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]