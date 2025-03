Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65d724a4-0b5d-4c04-8b16-9a7f55dd43d6.jpg","index":0,"item":"3cdc573d-67bc-480f-953a-5c2386fac399","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Marabu-Feknyuz-Alien-poloskak","timestamp":"2025. március. 19. 10:32","title":"Marabu Féknyúz: Alien","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni szeretnék a magyarságot és kultúránk jövőjét.","shortLead":"A szövetség szerint a kormányzati kultúrpolitika „veszélyes üzenete” ez a két kitüntetés, melynek okozataitól óvni...","id":"20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3.jpg","index":0,"item":"4ad6310c-3d9d-440e-8522-889eb1e91255","keywords":null,"link":"/kultura/20250319_szepirok-tarsasaga-takaro-mihaly-dobrentei-kornel-kituntetes-tiltakozas","timestamp":"2025. március. 19. 11:02","title":"A Szépírók Társasága tiltakozik Döbrentei Kornél és Takaró Mihály állami kitüntetése ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f36396a-0ab8-4d3b-a1b8-d227db0f14c6","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Az Európai Bizottság bemutatta az új európai védelemről szóló tervet és azokat a jogszabály-javaslatokat, amelyek révén 800 milliárd eurót lehet a védelmi iparba pumpálni. A cél: Putyin elrettentése.","shortLead":"Az Európai Bizottság bemutatta az új európai védelemről szóló tervet és azokat a jogszabály-javaslatokat, amelyek révén...","id":"20250319_fegyverkezes_europai_unio_orosz-ukran-haboru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f36396a-0ab8-4d3b-a1b8-d227db0f14c6.jpg","index":0,"item":"674d24a1-e945-4355-a593-2b5cc408992d","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_fegyverkezes_europai_unio_orosz-ukran-haboru","timestamp":"2025. március. 19. 17:23","title":"Indul az európai fegyverkezési terv megvalósítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfaa089c-79e7-4365-8ea1-957a31677398","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Trump szerint „nagyon jó” beszélgetést folytatott Zelenszkijjel.","shortLead":"Trump szerint „nagyon jó” beszélgetést folytatott Zelenszkijjel.","id":"20250319_ukrajnai-haboru-donald-trump-volodimir-zelenszkij-telefonbeszelgetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfaa089c-79e7-4365-8ea1-957a31677398.jpg","index":0,"item":"652c0925-de5c-476a-bcbf-028f24642c4a","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_ukrajnai-haboru-donald-trump-volodimir-zelenszkij-telefonbeszelgetes","timestamp":"2025. március. 19. 17:36","title":"Bloomberg: Zelenszkij beleegyezett, hogy leállítja az orosz energetikai infrastruktúra elleni támadásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","shortLead":"A korábbi sportvezető, televíziós szakértő prosztatarákban szenvedett.","id":"20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9b8280f-3fa1-4e0d-bb17-49831a0243d4.jpg","index":0,"item":"f9f7fc80-f5d3-40c1-a046-1b57add7522c","keywords":null,"link":"/sport/20250320_meghalt-Eddie-Jordan-forma1-csapattulajdonos","timestamp":"2025. március. 20. 10:15","title":"Meghalt Eddie Jordan korábbi Forma–1-es csapattulajdonos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db292f61-3431-4177-a7f5-ef9f696810b2","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Erős jelenetet vett fel egy kívülálló. ","shortLead":"Erős jelenetet vett fel egy kívülálló. ","id":"20250319_Kotekedes-koccanas-utan-uldozes-Ulloi-uton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db292f61-3431-4177-a7f5-ef9f696810b2.jpg","index":0,"item":"6903e603-d6ad-4345-9d7e-3b416395d066","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_Kotekedes-koccanas-utan-uldozes-Ulloi-uton-video","timestamp":"2025. március. 19. 08:26","title":"Kötekedés és koccanás után üldözés következett két autós között az Üllői úton – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a","c_author":"Somfai Dávid","category":"360","description":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek tűnhetett az Alaptörvény tizenötödik módosítása. A gyülekezési jog rapid korlátozása azonban egyértelművé tette, hogy a kormány ténylegesen élni készül új jogi fegyvereivel. Pap Andrással, az MTA doktorával értelmeztük a tervezett változásokat.","shortLead":"A miniszterelnök rohamosan durvuló retorikája mellett több elemében is inkább hangos, mint veszélyes kardcsörtetésnek...","id":"20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cbb1f592-6837-4aa9-bceb-061ff158621a.jpg","index":0,"item":"dc838559-3569-468f-b3cb-42e6e17dafaf","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-gyulekezesi-torveny-atiras-alkotmany-drog","timestamp":"2025. március. 20. 13:31","title":"Példátlan megoldásokkal, az alapvető emberi jogok megsértésével élesíti új fegyverét a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]