Komoly feszültséget okozott a Fővárosi Közgyűlésben szerdán az, hogy Bódis Kriszta író, pszichológust, a Tisza Párt társadalompolitikai szaktanácsadóját a közgyűlés egy része szívesen látná a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumában. A főpolgármester a szavazás előtt visszavonta a személyi döntésekre vonatkozó javaslatát, így a fővárosi alapítványok kuratóriumi és felügyelőbizottsági tagjairól később döntenek majd.

Deutsch Tamás vélhetően emiatt érezte fontosnak, hogy belerúgjon egyet Bódis Krisztába. A fideszes EP-képviselő egy képet osztott meg a Facebook-oldalán, amelyen Magyar Péter és Bódis Kriszta látszik. „Csipke Józsika (a képen jobbra) és Magyar Péter (a képen balra). Sok boldogságot! Ennyi” – írta a képhez Deutsch.

Szomorú, hogy csak ennyi, mert ennek így semmi értelme nincsen. Deutsch ugyan már régen arról híres, hogy politikushoz nem méltó, trágár, öncélú kommentárokat fűz hozzá az ország és a világ dolgaihoz, de a poszt már ezt a kocsmai szintet sem üti meg.

Magyar Péter szerint újabb határt lépett át a Fidesz Feszültséget okozott, hogy Bódist beültetnék a Fővárosi Szociális Közalapítvány kuratóriumába.

A lapos utalgatással Deutsch egyébként feltehetően meleg párnak próbálja beállítani két politikust, csak azért, mert Bódis ajánlót írt a Meseország mindenkié című mesekönyvhöz, amelyben több kisebbség is szerepel – köztük LMBT emberek is. Csak azt felejti el, hogy nem a kamasz haverjaival idétlenkedik a biológiaórán tartott felvilágosítás alatt, hanem a magyar adófizetők pénzéből él.

Érthető, hogy Deutsch is illeszkedni próbál abba a kormánypropagandába, amely most LMBT-lobbistának és Soros-ügynöknek állítja be Bódis Krisztát, de az értelmetlen megszégyenítésnek ez a formája vállalhatatlan. Pedig Deutsch pontosan tudhatja, milyen érzés, amikor a fél internet rajta röhög.

