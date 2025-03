Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás kártevőt összesen félmillió eszközön sikerült leállítani.","shortLead":"24, a BadBox nevű androidos botnet-kártevőhöz köthető kártékony alkalmazást töröltek a Play Áruházból; a problémás...","id":"20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bc17d594-6199-470c-aceb-5ff9195edb07.jpg","index":0,"item":"63788900-9aa2-4b33-a5f3-ad9bb882f096","keywords":null,"link":"/tudomany/20250318_badbox-botnet-kartevo-androidos-eszkozok-tamadas-leallitas","timestamp":"2025. március. 18. 18:03","title":"Veszélyes kártevő fertőzte androidos eszközök százezreit, de most lecsaptak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített a parlamenti akcióról.","shortLead":"A Fidesz frakcióvezetője lebarmozta és bolsevikozta a füstgyertyázó képviselőket. Bányai Gábor pedig videót készített...","id":"20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463d9067-b7c1-4748-919c-fe08bde20625.jpg","index":0,"item":"b7c6b290-d865-48ce-a7ac-224fd6362777","keywords":null,"link":"/itthon/20250318_kocsis-mate-banyai-gabor-rosszullet-fustgyertyazas","timestamp":"2025. március. 18. 15:48","title":"Kocsis Máté: A Covidot alig túlélő Bányai Gábor rosszul lett a füstgyertyázástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","shortLead":"Jelek szerint a Fiat Grande Panda mindenképpen megérdemel egy kis sportosítást.","id":"20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/463c6d56-5a72-439a-96cf-528821486ef4.jpg","index":0,"item":"bfe6f8a6-9813-4ecc-82cd-a76d1f2d7d1e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250319_magyar-kez-rajzolta-igazan-vagannya-a-legujabb-fiat-grande-panda","timestamp":"2025. március. 19. 06:41","title":"Magyar kéz rajzolta igazán vagánnyá a legújabb Fiatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","shortLead":"Mindenki vigyen magával még egy embert a Pride-ra is – javasolja az Oroszország-szakértő.","id":"20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c830aa1d-62a9-432d-b730-bff757473a46.jpg","index":0,"item":"d8ce0680-ef57-49e8-9bd8-8f74976eee63","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_racz-andras-pride-buntetes-felajanlas","timestamp":"2025. március. 19. 16:28","title":"Rácz András felajánlott 200 ezer forintot a Pride-résztvevők büntetésére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","shortLead":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","id":"20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9.jpg","index":0,"item":"426992ff-6475-40de-a43b-835a2a7a9571","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","timestamp":"2025. március. 20. 08:24","title":"Bruce Willis elmondta Samuel L. Jacksonnak, mit tegyen, ha sok vacak filmben szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi tömegtüntetésen.","shortLead":"Az államfő állítja, Szerbia nem rendelkezik olyan hangágyúval, amelyet sokak szerint bevetettek a szombati belgrádi...","id":"20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"409502c2-6b56-4d71-8f4a-4da8443305a5","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_szerbia-belgrad-tuntetes-alekszandar-vucsics-hangagyu-vizsgalat","timestamp":"2025. március. 19. 11:38","title":"Vucsicsék a hangágyúzásról: Ha kell, az FBI-t és az FSZB-t kérjük fel a vizsgálatra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","shortLead":"A techmogul és az amerikai alelnök a magyar családpolitikáról nyilatkoztak elismerően – állítja a kormány.","id":"20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f48f0522-c3ce-43d0-878a-e1adeb1449df.jpg","index":0,"item":"54564e6f-aabf-4c30-ad0d-275a24c8ca92","keywords":null,"link":"/elet/20250318_musk-vance-csaladtamogatas-magyar-kormany","timestamp":"2025. március. 18. 21:19","title":"Musk és Vance dicséretével büszkélkedik a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]