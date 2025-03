Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","shortLead":"Az amerikai elnök James Boasberg elmozdítását követelte a neki nem tetsző döntés miatt.","id":"20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9bf862f2-d7d2-42ad-858b-dfd389857b58.jpg","index":0,"item":"7ab3a947-333c-43fa-9726-abe4c9d3764e","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_donald-trump-usa-legfelsobb-birosag-kitelepites-deportalas","timestamp":"2025. március. 19. 14:26","title":"Az aktuálpolitikai megszólalásokat kerülő főbírót is kiakasztotta Trump kirohanása a tömeges kitoloncolás ellen ítélő bíróval szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","shortLead":"Egy “hidegindítást” láthatunk. ","id":"20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6974bc1e-4e20-49a8-81f1-60d808b1f3f9.jpg","index":0,"item":"416723d5-7b1c-4eb8-bd0b-2ce86229955e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_Igy-dorombol-a-Dodge-elektromos-izomautoja-video","timestamp":"2025. március. 20. 08:52","title":"Így duruzsol a Dodge elektromos izomautója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c66ca93-3ded-4aee-87b2-b2138af36a24","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyenkor minden sebességmérőt bevetnek. ","shortLead":"Ilyenkor minden sebességmérőt bevetnek. ","id":"20250321_speedmarathon_2025_meresi_poontok_lakossag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8c66ca93-3ded-4aee-87b2-b2138af36a24.jpg","index":0,"item":"9c9bd1cb-7a1d-4cb3-b1d2-2651ee303105","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_speedmarathon_2025_meresi_poontok_lakossag","timestamp":"2025. március. 21. 12:19","title":"Közeledik a nagy traffipaxnap, a rendőrség azt kérdezi, hol mérjenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","shortLead":"A Kossuth rádióban zene szólt az élő műsor helyett.","id":"20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bafd72a-90d4-4e5a-8f98-4331fe084e0a.jpg","index":0,"item":"461a5336-05e9-4b94-9819-42a4ae9f81ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_mtva-kozmedia-tuzeset-szekhaz","timestamp":"2025. március. 21. 12:28","title":"Tűz volt a közmédia székházában, két híradó is elmaradt az M1-en","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó csed 70 százalékát. Ez már részmunkaidő mellett is havi több tízezer forint pluszbevételt jelentene a családnak.","shortLead":"Egy kormányzati tervezet szerint az anyák munka mellett is megkaphatnák a gyerek születése utáni első fél évben járó...","id":"20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0a4ffc7b-9717-4bcd-ae8a-9bc60a48e8a2.jpg","index":0,"item":"09778d99-1fd7-46c5-b3bf-fc200333d6e5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_csed-plusz-jovedelem-munka","timestamp":"2025. március. 20. 13:37","title":"Repülőrajt: a kormány havi több tízezer forintos pluszpénzzel noszogatná vissza dolgozni a kismamákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat, hogy távolítsanak el minden utalást az mRNS-vakcinatechnológiára a kutatástámogatási pályázataikból.","shortLead":"A volt oktatási miniszter Pálinkás József írt arról, hogy az Egyesült Államokban felszólították a tudósokat...","id":"20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/80be6326-f567-4b41-85c8-87ebfaaf9e0f.jpg","index":0,"item":"57238f2e-0952-400d-8861-ca13f59b212b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_usa-tiltas-mrns-kifejezes-hasznalat","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Az USA-ban még az mRNS kifejezést is elkezdik kitörölni a kutatási pályázatokból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást, a sajtót és az egyetemeket, de ő már túltett az illiberális magyar és a lengyel modellen. Merthogy gyorsabban cselekszik és keményebben lép fel. Így vélekedik a Le Monde volt főszerkesztője, a szerkesztőbizottság elnöke.","shortLead":"Az amerikai elnök ugyanazokat a célpontokat támadja, mint korábban a Fidesz és a PiS, vagyis az igazságszolgáltatást...","id":"20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c77700c-fda4-4e74-a83e-0b38d3a8b3f9.jpg","index":0,"item":"e8c19d4d-296d-47ec-85ba-4f4738785052","keywords":null,"link":"/360/20250320_Sylvie-Kauffmann-trump-orban-lapszemle","timestamp":"2025. március. 20. 07:30","title":"Sylvie Kauffmann: Trump, a tanítvány már leelőzte mesterét, Orbánt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]