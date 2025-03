Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni rendszer megszüntetésének leghatékonyabb eszköze a teljes leváltás és az egész állami struktúra átalakítása, minden más félmegoldás”.","shortLead":"Magyar Péter szaktanácsadója szerint az eredményesebb ellenállási stratégia, „ha tudatosítjuk a célt: az orbáni...","id":"20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/10ac8fec-8121-4c4a-8492-2888aa9ae8a9.jpg","index":0,"item":"72b82742-afdb-4632-b07c-3bd790ecd46c","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Bodis-Kriszta-reagalt-arra-hogy-miert-nem-biralta-hatarozottabban-a-Tisza-Part-a-Pride-betiltasat","timestamp":"2025. március. 20. 10:14","title":"\"A hatalom próbálgatja az eszközeit\" - reagált Bódis Kriszta arra, hogy a Tisza miért nem bírálta határozottabban a Pride betiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf044684-8e55-4a71-a002-b0bf519a25f6","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Bartók-specialistaként számon tartott Jean-Efflam Bavouzet a világhírű karmester és zongoraművész, Solti György egyik kedves tanítványa volt.","shortLead":"A Bartók-specialistaként számon tartott Jean-Efflam Bavouzet a világhírű karmester és zongoraművész, Solti György egyik...","id":"20250319_hvg-Dohnanyi-Bartok-Beethoven-Jean-Efflam-Bavouzet-Mupa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bf044684-8e55-4a71-a002-b0bf519a25f6.jpg","index":0,"item":"56b3ccc8-e89f-439a-aff8-1563071c9837","keywords":null,"link":"/360/20250319_hvg-Dohnanyi-Bartok-Beethoven-Jean-Efflam-Bavouzet-Mupa","timestamp":"2025. március. 19. 11:30","title":"A kortárs magyar zenei világban is jártas francia virtuóz játssza Bartók III. zongoraversenyét a Müpában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","shortLead":"A 33 éves női vádlott maga is évek óta prostituáltként dolgozott. ","id":"20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/896d4e9a-95f7-4f30-9e8c-6cfbb7e9a774.jpg","index":0,"item":"d398dd88-3b15-4f00-ac3f-fb10f4c042ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_Azt-mondta-bulizni-mennek-Ausztriaba-aztan-prostituciora-kenyszeritette-a-16-eves-lanyt","timestamp":"2025. március. 20. 15:59","title":"Azt mondta, bulizni mennek Ausztriába, de prostitúcióra kényszerítette a 16 éves lányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c8004a1-4abf-4391-84aa-037b3ae79453","c_author":"Ballai Vince","category":"gazdasag","description":"A környezetvédelem olyan terület, ahol sokan először szembesülnek azzal, hogy a hatalom veszélyezteti a jogaikat, többek között ezért, és a címben jelzett gondolat miatt is fontos, hogy mindenki tudja, mit tehet, ha szembeszállna az aktuális új nagy akkugyárral vagy bármilyen környezetvédelmi problémával. Ebben segít a zCast legújabb adása: sikerek, kudarcok, civil aktivizmus és a párbeszéd alapfeltételei. ","shortLead":"A környezetvédelem olyan terület, ahol sokan először szembesülnek azzal, hogy a hatalom veszélyezteti a jogaikat...","id":"20250319_Barmikor-barkivel-elofordulhat-Magyarorszagon-mit-tudunk-tenni-a-kert-vegebe-ledobott-akkugyarral-zCast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c8004a1-4abf-4391-84aa-037b3ae79453.jpg","index":0,"item":"9b95f45d-4aad-468a-ba9f-3107324bcb92","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_Barmikor-barkivel-elofordulhat-Magyarorszagon-mit-tudunk-tenni-a-kert-vegebe-ledobott-akkugyarral-zCast","timestamp":"2025. március. 19. 15:48","title":"Bármikor, bárkivel előfordulhat Magyarországon – mit tudunk tenni a kert végébe ledobott akkugyárral? – zCast","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","shortLead":"Stallonét, Schwarzeneggert és saját magát hozta fel példának.","id":"20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fde7f201-2a22-4f7a-b818-60da910dfcb9.jpg","index":0,"item":"426992ff-6475-40de-a43b-835a2a7a9571","keywords":null,"link":"/kultura/20250320_Bruce-Willis-elmondta-Samuel-L-Jacksonnak-mit-tegyen-ha-sok-vacak-filmben-szerepel","timestamp":"2025. március. 20. 08:24","title":"Bruce Willis elmondta Samuel L. Jacksonnak, mit tegyen, ha sok vacak filmben szerepel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","shortLead":"A volt ökölvívó a gyermekei felzárkózásáról is beszélt. ","id":"20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/139b06eb-92fc-456e-90cc-9d07e14d1f88.jpg","index":0,"item":"a0df7587-1423-46e3-8175-ca778aa2a3a9","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Erdei-Zsolt-Madar-a-specialis-nevelesi-igenyu-gyermekeirol-Ok-ketten-nem-autistak","timestamp":"2025. március. 20. 13:20","title":"Erdei Zsolt \"Madár\" a gyermekeiről: Ők ketten nem autisták, hanem különleges emberek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával Orbán a jobbos kultúrharcosoknak üzent Moszkvától Washingtonig. Új szelek fújnak Szerbiában, lehetséges a demokratikus megújulás. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Ha Trump tényleg békét akar Ukrajnában és Gázában, gyakoroljon nyomást Putyinra és Netanjahura. A Pride betiltásával...","id":"20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"cf24cab5-1762-4d3f-a0b6-e0ea3b3ffc35","keywords":null,"link":"/360/20250320_Nemzetkozi-lapszemle-Financial-Times-Boka-Janos-interju-EU-Ukrajna-Oroszorszag","timestamp":"2025. március. 20. 11:32","title":"Ukrajna legyen ütközőövezet Oroszország és Európa között – Bóka János EU-ügyi miniszter a Financial Timesnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee","c_author":"Balizs Benedek","category":"elet","description":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András és Szilágyi Áron lesz a műsorvezetője. A háromszoros olimpiai bajnok kardvívóval a mentális egészség és felkészülés fontosságáról, pályafutása egyik legnagyobb kihívásáról, a sportolókkal szembeni elvárásokról, a sport utáni életről és persze a műsorról is beszélgettünk. ","shortLead":"Mentális erőnléti edzés – így lehetne röviden összefoglalni a lényegét a HVG új podcastjának, amelynek Kenyeres András...","id":"20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/855e5a53-091d-45f5-a8e0-670a554a2eee.jpg","index":0,"item":"d4a7cb73-2594-4992-ae77-31a9bc4f50d8","keywords":null,"link":"/elet/20250320_szilagyi-aron-penge-podcast-interju-mentalis-felkeszules-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 11:31","title":"Szilágyi Áron: Nem attól lesz valaki olimpiai bajnok, hogy pálcával ütik vagy leordítják a fejét ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]