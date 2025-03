Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7","c_author":"Riba István","category":"360","description":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül hogy egyetlen lövés is eldördült volna. Az ágyúnaszád-diplomáciaként ismert erődemonstráció ismét előkerült, de ma már hadihajó sem kell hozzá.","shortLead":"A gyarmati hatalmak gyakran vetették be érdekeik érvényesítésére hadiflottájukat, és sikerrel jártak, anélkül...","id":"20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3339c151-7b27-47e1-a2f2-b1144df18be7.jpg","index":0,"item":"464cb130-20d5-4fda-87cb-8d99c95f3246","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-agyunaszaddiplomacia-nagyhatalmi-arrogancia-usa-donald-trump","timestamp":"2025. március. 22. 13:00","title":"„Ha tárgyalni mész, beszélj halkan, de vigyél magaddal egy nagy botot” – ezt tanulta Trump az ágyúnaszád-diplomáciáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét tevékenység, amelynek elvégzésére létrehozták, nem egészen ez. Eközben a működtetésük költségei már 10 milliárd forintnál járnak.","shortLead":"Több tíz millió forintnyi élelmiszer-adományt gyűjtött rászorulóknak az Élelmiszermentő Központ, bár a konkrét...","id":"20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a0e6a26e-4270-43b5-a409-e6607b60e59d.jpg","index":0,"item":"aea7a5ac-d304-42e7-88a8-a054a7a61fb3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_elelmszeradomany-gyujto-akcio-elelmiszermento-kozpont-elelmiszermentes-jotekonysag-husvet","timestamp":"2025. március. 21. 14:16","title":"Elárulta az állami élelmiszermentő, mennyi adományt gyűjtött eddig ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union Berlin futballistája, aki őszintén beszélt arról, hogyan alakult a motivációja három lábtörés, a két évig egyetlen dicséretet sem mondó edző, vagy éppen egy országos hírnevet jelentő gól hatására. Itt a HVG új podcastja, a Penge, mentális erőnléti edzés Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással.","shortLead":"Még csak huszonöt éves, de máris kacskaringós pályát tudhat maga mögött Schäfer András, a magyar válogatott és a Union...","id":"20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2ba8c29-98a4-4b74-a310-55bcd83eb55f.jpg","index":0,"item":"eec1a75c-85ec-4975-80c7-64ca96c15552","keywords":null,"link":"/elet/20250321_penge-podcast-schafer-andras-interju-szilagyi-aron-ebx","timestamp":"2025. március. 21. 17:00","title":"Schäfer András: A két legjobb időszakom a Covid és a sérülésem volt – Penge podcast Szilágyi Áronnal és Kenyeres Andrással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új liberális vezér, Mark Carney, aki újoncként érkezett a politikába a bankvilágból.","shortLead":"Donald Trump őrültségeit feltartóztathatja, de Kanada legrövidebb ideig hivatalban lévő kormányfője is lehet az új...","id":"20250322_mark-carney","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4400031e-5bc7-4103-a0c7-f87ae636af24.jpg","index":0,"item":"19acfc34-dc5e-4447-b08a-b7e99f6a4484","keywords":null,"link":"/360/20250322_mark-carney","timestamp":"2025. március. 22. 14:00","title":"A pénzügyi válságot és a Brexitet kezelte, most Trumpot kell a kanadai kormányfőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c72bdcdf-e8d7-4741-88b5-6a68e2543e7b","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A demonstrálók krétával írták fel a térkőre, hogy mit követelnek, a szervezőnek kiszámlázták a takarítást. Vastagon fogott a ceruza.","shortLead":"A demonstrálók krétával írták fel a térkőre, hogy mit követelnek, a szervezőnek kiszámlázták a takarítást. Vastagon...","id":"20250321_sopron-ellenzeki-tuntetes-kretafelirat-takaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c72bdcdf-e8d7-4741-88b5-6a68e2543e7b.jpg","index":0,"item":"6cfd5947-4244-4ab9-84e2-eb5226cda2a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_sopron-ellenzeki-tuntetes-kretafelirat-takaritas","timestamp":"2025. március. 21. 17:52","title":"Sopron 265 ezer forintot követel ellenzéki tüntetők krétafeliratainak eltakarításáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyerek holttestén nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket találtak.","shortLead":"A gyerek holttestén nyolc napon túl gyógyuló sérüléseket találtak.","id":"20250321_nevelt-fiu-neveloszulo-csomagtarto-birosag-elokeszito-ules-neveloanya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"e7fbe3f6-2d31-457e-81ed-e0d22c6a69af","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_nevelt-fiu-neveloszulo-csomagtarto-birosag-elokeszito-ules-neveloanya","timestamp":"2025. március. 21. 18:40","title":"Beismerő vallomást tett a nő, aki napokig autózott nevelt fia holttestével a csomagtartóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek gyanús körülmények. A 86 éves korában meghalt Oleg Gorgyijevszkij rendőri védelem alatt élt.","shortLead":"Halálának körülményeit a Scotland Yard terrorizmusellenes ügyosztálya is vizsgálja, de a hatóságok szerint nincsenek...","id":"20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fa63ab99-9511-4905-a6d4-72881274b55e.jpg","index":0,"item":"18b0a1fc-4c86-44fb-a4f5-6bddc977cc95","keywords":null,"link":"/elet/20250321_meghalt-anglia-oleggorgyijevszkij-szovjet-kettos-ugynok","timestamp":"2025. március. 21. 21:17","title":"Meghalt Angliában az egyik leghíresebb szovjet kettős ügynök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","shortLead":"A bonobónak már nyolcévesen olyan nyelvi képességei voltak, mint egy kétéves embergyereknek.","id":"20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a39d1119-4d71-4532-bfa1-bc67749c2ac5.jpg","index":0,"item":"673c7700-37c7-4d53-902f-e12c5e15f6c0","keywords":null,"link":"/elet/20250321_kanzi-elpusztult-bonobo-minecraft-nyelvi-kepessegek-okos-majom","timestamp":"2025. március. 21. 13:13","title":"Elpusztult Kanzi, a minecraftozó és angolul is értő majom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]