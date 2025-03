Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz a világlapok fókuszában. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Orbán Viktor és Benjamin Netanjahu hatalomért folytatott harca, Trump lépései és az ezekre adott nemzetközi válasz...","id":"20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f1633551-2e51-4df1-8eab-aabf1dabafd7","keywords":null,"link":"/360/20250323_nemzetkozi-lapszemle-orban-trump-szijjarto-izrael","timestamp":"2025. március. 23. 11:02","title":"Tekintélyelvű, mohó és soviniszta: ilyen Trump imperialista politikája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban kell ügyelni a lelki egészségükre.","shortLead":"Bár azóta is történt gyanús eset, kiderült, hogy mégis egyedül szabad hagyni a pilótákat a fülkében, viszont jobban...","id":"20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/050f5fb4-38c8-4b98-9211-32b63b577b9d.jpg","index":0,"item":"805643b3-c2a3-4a99-93dc-90f7229459df","keywords":null,"link":"/360/20250323_kollektiv_ongyilkossag-a-Germanwings-tiz-evvel-ezelotti-tragediaja_Andreas_Lubitz","timestamp":"2025. március. 23. 15:00","title":"Lehetett-e más, mint öngyilkosság a Germanwings tíz évvel ezelőtti tragédiája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60","c_author":"HVG","category":"360","description":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még a fizika alapszintjén sem értettek.","shortLead":"A néhányak számára egyszerűnek tűnő hulahoppozás mögött olyan erők összetett kölcsönhatása rejlik, amelyeket idáig még...","id":"20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6b05cb2-edc7-441a-9663-b0efea4edd60.jpg","index":0,"item":"3aa39511-493b-4c86-8864-5514cffdc3de","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-hulahoppozas-matematikaja","timestamp":"2025. március. 22. 16:15","title":"Az ovi fontos kérdésére született válasz, miután matematikusok feltárták a hulahoppozás hátterét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is megdöbbentette. Így most szó szerint minden elképzelhető az Egyesült Államokban. Így vélekedik a Die Zeitben közzétett kommentárjában Thomas Zimmer, a Georgetowni Egyetem vendégprofesszora, aki a trumpizmusról és az amerikai szélsőjobboldal történetéről ír könyvet. ","shortLead":"Trump olyan mértékben és tempóban indított támadást a demokrácia ellen, hogy az még a legpesszimistább megfigyelőket is...","id":"20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944da82a-a76b-489e-b0e5-cd41fdfb957d.jpg","index":0,"item":"2d917389-accf-4ae9-a346-0192789d0e3a","keywords":null,"link":"/360/20250324_Thomas-Zimmer-trumpizmus-szakerto-Die-Zeit-A-legrosszabbra-kell-szamitani","timestamp":"2025. március. 24. 07:10","title":"Thomas Zimmer trumpizmus-szakértő: A legrosszabbra kell számítani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","shortLead":"Nyolc férfitól több millió forintot csalt ki.","id":"20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1feaac58-1e7c-43e6-b81e-52a3d36a621c.jpg","index":0,"item":"ada80cb6-d5b9-4be3-8ced-113a5f7c3b25","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_intim-fotok-zsarolas-csalo","timestamp":"2025. március. 24. 11:49","title":"Intim képeket csalt ki, majd azokkal zsarolt férfiakat egy nyírségi csaló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0","c_author":"Fülöp István - Kovács Gábor","category":"360","description":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje a magyar ipar túlélése. Óriási kapacitások állnak kihasználatlanul az akkumulátor- és autógyárakban, a javulásra csak halvány remény van.","shortLead":"Az autóipar szenvedése mutatja igazán, mekkora kockázatot hordoz Orbán Viktor hazárdjátéka, amelynek igazi tétje...","id":"20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5c30ac2-3cd2-43f6-a9d6-47cbf90294b0.jpg","index":0,"item":"00db1af5-1317-4c49-a7d9-9b5d53188f7a","keywords":null,"link":"/360/20250323_hvg-auto-akkugyartas-sk-samsung-ures-tankkal","timestamp":"2025. március. 23. 08:30","title":"A magyar akkugyártás helyzete dióhéjban: Orbánék 19-re lapot húztak és most izgulnak, mit kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5bb45e75-36bd-48f3-9308-d704474af96a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. ","shortLead":"Kérdés, meddig tartják majd az árakat. 