[{"available":true,"c_guid":"c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának az emberek abban, hogy az ő jogaikat képesek leszünk megvédeni.","shortLead":"A felszólalók szerint, ha nem szólnak, hogy nincs rendben a bíróságokba vetett közbizalom rombolása, hogyan bízhatnának...","id":"20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e54e5a-fd9e-479d-ad6d-31b3c9a2bff6.jpg","index":0,"item":"deb7ae72-6990-4097-8dc2-932d24dbaeed","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_gyertyagyujtas-tiltakozas-birak-Orban-poloskazos-beszed-ebx","timestamp":"2025. március. 23. 20:29","title":"Minden a szavakkal kezdődik – gyertyagyújtással tiltakoztak a bírák Orbán poloskázós beszéde miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","shortLead":"Két megye kivételével az ország teljes területére érvényes a figyelmeztető előrejelzés.","id":"20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/94690f0f-c9cf-4084-83f0-0e3b58a5ec22.jpg","index":0,"item":"426e3fc6-6dde-420d-94c6-3f3d22369fbd","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_idojaras-zivatar-elorejelzes-riasztas-hungaromet-jegeso","timestamp":"2025. március. 24. 09:14","title":"Zivatarokra figyelmeztet a HungaroMet: akár jégeső is jöhet hétfőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"556769d9-f0b8-4cdc-ab26-502af01afeac","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arda Güler és Szoboszlai Dominik már a mérkőzésen is összeszólalkozott, a magyar válogatott csapatkapitánya még a mérkőzés után is üzent a Real Madrid török focistájának.","shortLead":"Arda Güler és Szoboszlai Dominik már a mérkőzésen is összeszólalkozott, a magyar válogatott csapatkapitánya még...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-instagram-real-madrid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/556769d9-f0b8-4cdc-ab26-502af01afeac.jpg","index":0,"item":"0c70169a-58ce-484c-8c44-3f958345c753","keywords":null,"link":"/elet/20250324_szoboszlai-dominik-arda-guler-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja-instagram-real-madrid","timestamp":"2025. március. 24. 07:55","title":"Szoboszlai az Instagramon szólt be a török gólszerzőnek a vasárnapi vereség után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi közmunkások kezdték el terjeszetni Kiszomboron a nemzeti ünnep estéjén.","shortLead":"A Kiss Mária Hortensia Honismereti Kört „leleplező” szórólapokat önkormányzati busszal szállított magyarcsanádi...","id":"20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7833394-d116-4be2-ab15-10db0720dab7.jpg","index":0,"item":"a84baf2e-2245-444d-bd80-99d332273ecc","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_magyarcsanad-kiszombor-szorolap-kozmunkas-civil-szervezet-lejarato-kampany","timestamp":"2025. március. 24. 06:12","title":"A szomszéd falu hagyományőrző civiljei elleni lejárató kampánnyal ünnepelte március 15-ét Magyarcsanád fideszes polgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208","c_author":"Proktis-M","category":"brandchannel","description":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran előfordul. Mivel azonban kényes helyen van, nehezen beszélünk róla vagy kérünk tanácsot, így az azzal kapcsolatos hasznos és alapvető információk sem jutnak el hozzánk könnyen. ","shortLead":"Az aranyér nem válogat: a hiedelemmel szemben nem csak az időseket érinti, ráadásul mindkét nem esetében gyakran...","id":"20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8f3bf61-4e34-4e0d-82c6-d1d8443e0208.jpg","index":0,"item":"fb5fc3a7-817f-4cdf-bf95-ef858e3986ed","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_ronthat-aranyere-allapotan-proktis","timestamp":"2025. március. 23. 13:30","title":"Sokat ronthat aranyere állapotán, ha ezt nem csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott az elmúlt években többször is bebizonyította.","shortLead":"Szoboszlai Dominik a törökök elleni vereség után arról beszélt, hogy a szerencséért tenni kell, ezt a magyar válogatott...","id":"20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/488ae808-2134-4de1-900a-4c2aa2d1c790.jpg","index":0,"item":"c0cb341e-ef93-4163-a54d-7776e465754a","keywords":null,"link":"/sport/20250324_szoboszlai-dominik-magyar-valogatott-torokorszag-nemzetek-ligaja","timestamp":"2025. március. 24. 10:34","title":"Szoboszlai: Akik azt kívánják, hogy ne legyünk ott a vébén, nem lesznek boldogok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e083631d-cafb-4465-876f-6251180db237","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Donald Trumpot az zavarta a legjobban, hogy ugyanaz a festő Barack Obamáról „csodálatos” képet készített.","shortLead":"Donald Trumpot az zavarta a legjobban, hogy ugyanaz a festő Barack Obamáról „csodálatos” képet készített.","id":"20250324_donald-trump-festmeny-colorado-kormanyzo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e083631d-cafb-4465-876f-6251180db237.jpg","index":0,"item":"3e67f738-349f-40f6-acb9-8844da775abe","keywords":null,"link":"/elet/20250324_donald-trump-festmeny-colorado-kormanyzo","timestamp":"2025. március. 24. 13:05","title":"Trump kiakadt, mert szerinte szándékosan festették rondára a coloradói törvényhozás épületében kihelyezett képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","shortLead":"Az Ibériai-félszigeten három hete váltják egymást a nagy kiterjedésű viharok.","id":"20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96a27bc9-9990-4077-b653-c168f852837d.jpg","index":0,"item":"886ce3f2-24e5-4ef4-9fe8-7ab24bb83563","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Egy-okori-hidat-is-elsodort-az-arado-Tajo-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. március. 23. 21:45","title":"Egy ókori hidat is elsodort az áradó Tajo Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]