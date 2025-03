Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6368d4b8-08f6-4f08-8a6e-6ab52a9490e0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Licitálni lehet többek között Alföldi Róbert kesztyűjére és koronájára, Schneider Zoltán robbanó mellényére vagy Kováts Adél székére.","shortLead":"Licitálni lehet többek között Alföldi Róbert kesztyűjére és koronájára, Schneider Zoltán robbanó mellényére vagy Kováts...","id":"20250324_radnoti-szinhaz-kellekek-aukcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6368d4b8-08f6-4f08-8a6e-6ab52a9490e0.jpg","index":0,"item":"12f90e79-841e-4e1d-ac6c-ff6897fd1456","keywords":null,"link":"/kultura/20250324_radnoti-szinhaz-kellekek-aukcio","timestamp":"2025. március. 24. 15:49","title":"Kalapács alá kerülnek a Radnóti Színház ikonikus kellékei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d706b03-d39b-48a9-ae0a-3cda040fc81a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A volt vezérkari főnök szerint több kérdésre is választ kell kapni, ki kell derülnie, ki rendelte el a kiképzést, és tényleg önkéntes volt-e a jelentkezés.","shortLead":"A volt vezérkari főnök szerint több kérdésre is választ kell kapni, ki kell derülnie, ki rendelte el a kiképzést, és...","id":"20250324_ruszin-szendi-ujdorogd-baleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d706b03-d39b-48a9-ae0a-3cda040fc81a.jpg","index":0,"item":"d6c69226-ef28-4762-9a9c-219ec76c7f01","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_ruszin-szendi-ujdorogd-baleset","timestamp":"2025. március. 24. 17:59","title":"Ruszin-Szendi az újdörögdi balesetről: Nagy a honvédelmi vezetés felelőssége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","shortLead":"Játék nincs, és már nem is lesz: valójában csak kártevőt tartalmazott egy lövöldözős videójáték demója. ","id":"20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7276ec0a-8ddc-4431-8e24-5af1829757ec.jpg","index":0,"item":"a9c43ecf-68ed-4282-a059-14797f80db2a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250324_valve-steam-jatek-demo-virus-adatok-ellopasa","timestamp":"2025. március. 24. 17:03","title":"Letöltötte ezt a játékot a Steamről? Akkor igazából vírus landolhatott a gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","shortLead":"Férje főnöke szeretné megszerezni az Egyesült Államoknak a szigetet. A sziget lakói nem szeretnék ezt.","id":"20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46fffde7-e672-4b02-98c3-2d40293a2d92.jpg","index":0,"item":"c922e489-3003-4e5a-8086-f2780aeac933","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Kutyaszan-bajnoksag-kedveert-latogat-Gronlandra-az-J-D-Vance-felesege","timestamp":"2025. március. 23. 21:28","title":"Kutyaszánbajnokság kedvéért látogat Grönlandra az J. D. Vance felesége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58b4e3b2-535a-4760-b6ee-f91ac441956a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Fidesz-szavazóknál számottevően csökkent az unió támogatottsága, de az ellenzékiek és bizonytalanok ezt bőven kiegyenlítik. Még a Mi Hazánk szavazóinak több mint fele is EU-párti.","shortLead":"A Fidesz-szavazóknál számottevően csökkent az unió támogatottsága, de az ellenzékiek és bizonytalanok ezt bőven...","id":"20250324_brusszel-eu-tamogatottsag-magyarorszag-fidesz-mi-hazank","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58b4e3b2-535a-4760-b6ee-f91ac441956a.jpg","index":0,"item":"4a9a60db-9cf3-4d11-b57d-bae2db1cb8ec","keywords":null,"link":"/itthon/20250324_brusszel-eu-tamogatottsag-magyarorszag-fidesz-mi-hazank","timestamp":"2025. március. 24. 11:25","title":"Hiába tolja a kormány a brüsszelezést, nőtt az EU támogatottsága Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","shortLead":"Egy Tesla-szalon előtt demonstrálók közé hajtott a férfi, a rendőrök elfogták.","id":"20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a17192d-b0f8-431e-bdec-aa57aabd308b.jpg","index":0,"item":"9ea08408-155f-4b12-bfae-97aec5eab9ea","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_elon-musk-donald-trump-florida-autos","timestamp":"2025. március. 24. 15:14","title":"Elon Musk és Donald Trump ellen tiltakozók közé hajtott egy autós Floridában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","shortLead":"Az egyházfő egy másik alkalommal is kritikus állapotba került a kórházban töltött ideje alatt.","id":"20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6cf530e-803f-4f21-ad91-89ab5c7d873c.jpg","index":0,"item":"e9e3cbc3-860b-42d9-bfcd-3bd1d10ef570","keywords":null,"link":"/elet/20250325_ferenc-papa-korhazi-kezeles-eletveszely-ebx","timestamp":"2025. március. 25. 14:00","title":"Orvosa szerint életveszélyben volt Ferenc pápa: „Választanunk kellett, hogy hagyjuk elmenni, vagy próbálkozzunk minden lehetséges módszerrel”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950","c_author":"HVG","category":"360","description":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott pingvinek is határozhatnak úgy, hogy új párt keresnek emiatt. Döntésük azonban kedvezőtlen következményekkel járhat a kolónia egészére nézve – állítják ausztrál kutatók.","shortLead":"Úgy tűnik, hogy a termékenységi problémák nem csupán az embereknek okoznak fejfájást, az amúgy hűségesnek tartott...","id":"20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f46d884d-be75-4531-81aa-872a6c4ad950.jpg","index":0,"item":"b15d2d13-52cd-4523-baef-5b31910674f1","keywords":null,"link":"/360/20250324_hvg-pingvinek-parvalasztas-valas-termekenyseg-utodok","timestamp":"2025. március. 24. 16:15","title":"Ezer pingvinpárból 250-nél figyeltek meg válást: miért?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]