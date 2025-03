Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","shortLead":"Ettől a lehetőségtől korábban az oroszok sem zárkóztak el.","id":"20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9d34fe1-42b8-46ba-9dcc-ba63150b19a4.jpg","index":0,"item":"84d349f5-62d6-4fe9-9a04-fe8b26acc41e","keywords":null,"link":"/vilag/20250324_kina-bekefenntartok-ukrajna-cafolat","timestamp":"2025. március. 24. 14:49","title":"Peking tagadja, hogy felmerült volna békefenntartó csapatok küldése Ukrajnába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78be7e50-5f85-4b98-b4df-0b37943d1da6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Két, mondhatni szinte mindennapos jelenet.","shortLead":"Két, mondhatni szinte mindennapos jelenet.","id":"20250326_Ket-autos-balesetveszelyes-elozes-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/78be7e50-5f85-4b98-b4df-0b37943d1da6.jpg","index":0,"item":"939c73f6-2ecd-4553-8c08-97c40603e9f1","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_Ket-autos-balesetveszelyes-elozes-video","timestamp":"2025. március. 26. 11:43","title":"Két autós, akinek nem a türelem az erőssége a budapesti közlekedésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják, hogy az ország profitál az uniós tagságból és az EU legnagyobb előnyének a sok új munkahelyet tartják.","shortLead":"Az Európai Parlament legfrissebb felmérése szerint a magyarok ragaszkodnak az EU-hoz, nagy többséggel úgy gondolják...","id":"20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/56317baf-c952-437e-9922-43386a9b9e2a.jpg","index":0,"item":"91d8ad2e-8b37-4454-946e-df471a8b82b4","keywords":null,"link":"/eurologus/20250324_eurobarometer_kozvelemenykutatas_europai-parlament","timestamp":"2025. március. 25. 07:01","title":"Az új munkalehetőségek miatt szeretik a magyarok az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is jelentheti, hogy a reálbér csökken.","shortLead":"A Budapest Airport továbbra is elengedőnek tartja a 4 százalékos alapbéremelést, a szakszervezetek szerint ez azt is...","id":"20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f2828f6d-76cc-447b-9dca-e3fb1dec94fa.jpg","index":0,"item":"85a3017c-4534-4828-86eb-10edfbec7193","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_budapest-airport-repuloter-sztrajk-fizetes","timestamp":"2025. március. 26. 11:31","title":"Hiába tárgyaltak a fizetésekről, egy lépéssel közelebb kerültünk a repülőtéri sztrájkhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","shortLead":"A Mercedesen előtte percekig dolgoztak, hogy megoldható legyen a mozgatása.","id":"20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be6f7393-8560-4fad-b807-8f3f1d774373.jpg","index":0,"item":"f1401bc1-8d10-47be-9cc8-209b1377aa5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250325_Mercedes-Olaszorszagban-BMW-vel-eltoltak-autolopas-video","timestamp":"2025. március. 25. 12:06","title":"Fényes nappal úgy loptak el egy sokmilliós Mercedest Olaszországban, hogy egy BMW-vel eltolták – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","shortLead":"Jichák korábban a gázai harcok folytatása miatt is bírálta a kabinetet.","id":"20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4ce5f7e-00de-40d0-bc2c-eeb4a0283eba.jpg","index":0,"item":"69f44c8e-38b6-4528-b92a-fc2bfe0729e3","keywords":null,"link":"/vilag/20250325_izrael-hamasz-tuszok-kiszabaditasa-gazai-ovezet-jichak-hercog","timestamp":"2025. március. 25. 14:59","title":"Az izraeli elnök szerint már nem a túszok kiszabadítása a legfontosabb a Netanjahu-kormánynak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd9605cd-5afd-4196-a0a4-c52a2b1e34d1","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A különleges terepjáróban többek közt éjjellátó és saját oxigénellátó rendszer is található.","shortLead":"A különleges terepjáróban többek közt éjjellátó és saját oxigénellátó rendszer is található.","id":"20250326_granat-ellen-is-ved-a-golyoallo-legujabb-toyota-land-cruiser","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cd9605cd-5afd-4196-a0a4-c52a2b1e34d1.jpg","index":0,"item":"30b0a5ee-79ec-484a-bfb1-9f32b3e8d053","keywords":null,"link":"/cegauto/20250326_granat-ellen-is-ved-a-golyoallo-legujabb-toyota-land-cruiser","timestamp":"2025. március. 26. 06:41","title":"Gránát ellen is véd a golyóálló legújabb Toyota Land Cruiser","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója kiterjesztette a közoktatásban tanuló lányokra is.","shortLead":"A rendelet eredetileg a felsőoktatásra vonatkozott, és százezer rubelről szólt, ám az Orjoli terület kormányzója...","id":"20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/572e4d57-8ca1-454b-8740-d5dff3574ea3.jpg","index":0,"item":"9cb5a5b4-24ec-462e-a2f9-b903165d788c","keywords":null,"link":"/elet/20250324_orjol-iskolasok-jutalom-teherbeeses","timestamp":"2025. március. 24. 17:51","title":"Pénzzel jutalmazzák a teherbe esett iskolás lányokat egy orosz kormányzóságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]