[{"available":true,"c_guid":"d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946","c_author":"Horn Andrea","category":"360","description":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök elleni kettős vereség után már a csapatkapitány, Szoboszlai Dominik is azoknak üzent, akiket szerinte boldoggá tesz a kudarcuk. Miért érzik úgy, hogy bántják őket, amikor az emberek túlnyomó többsége és a média is jóindulatú nemzeti csapattal?","shortLead":"Marco Rossi évek óta hadakozik azokkal a kommentelőkkel, akik kritizálják a munkáját vagy a válogatottat, és a törökök...","id":"20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d2ae1d2c-5a44-414f-b1f7-5fa5fe873946.jpg","index":0,"item":"2f56d56b-1143-44b9-8411-3f66eb68535e","keywords":null,"link":"/360/20250327_szoboszlai-dominik-marco-rossi-nyilatkozatok-szurkolok-ellendrukkerek","timestamp":"2025. március. 27. 17:34","title":"A tenyerükön hordja őket az ország, miért foglalkozik akkor Rossi után már Szoboszlai is az állítólagos ellendrukkerekkel?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0847489a-882c-4826-b8af-38fe0e2a4456.jpg","index":0,"item":"04fc30ed-63d4-4037-9eb2-60fb9b453508","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Marabu-Feknyuz-Nincs-kegyelem","timestamp":"2025. március. 26. 05:05","title":"Marabu Féknyúz: Nincs kegyelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program Nonprofit Zrt. vezérigazgatójaként irányította a Kossuth Lajos tér, majd az Országház tágabb környezetének építészeti megújítását. ","shortLead":"Wachsler Tamás 2012-től előbb az Országgyűlés Hivatalának munkatársaként, majd 2017-től a Steindl Imre Program...","id":"20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/34b6aebf-3358-403d-b433-302ab6c0acef.jpg","index":0,"item":"b02bc7fb-90c1-4911-85fb-e9a15e64c576","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Meghalt-Wachsler-Tamas-a-Steindl-Imre-program-vezetoje","timestamp":"2025. március. 26. 08:16","title":"Meghalt Wachsler Tamás, aki a Parlament környékének átépítését irányította","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket is. Ahogy számos kórkép vagy megbetegedés esetében, itt is a megelőzés a legjobb út, de nem árt vigyázni, mert ha túlzásba esünk, akkor többet ártunk, mint használunk.","shortLead":"Az aranyér egy kellemetlen, sokszor fájdalommal járó állapot, amely megkeserítheti a leghétköznapibb tevékenységeket...","id":"20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bf0a7ca-b023-474b-8d6b-6b4a1b435e35.jpg","index":0,"item":"cc1d9662-df2f-4868-9ecf-183d48b06d7b","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250228_Ferfiak-aranyer-sport-biztonsa-proktis","timestamp":"2025. március. 26. 11:30","title":"Férfiak és az aranyér: így sportoljon biztonságosan","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","shortLead":"A legfelsőbb bíróság nyolc politikus vádemelése ügyében döntött, a többiekről később lesz eredmény. ","id":"20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/14e8ab21-6bb2-41ac-9712-44bdbca21d72.jpg","index":0,"item":"60a2d6c8-3f5b-46c8-8ad1-54ea7a847f0f","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_bolsonaro-birosag-puccskiserlet-vademeles","timestamp":"2025. március. 26. 17:44","title":"Megszületett a döntés, Bolsonarónak bíróság elé kell állnia puccskísérlet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d069e-61d5-4056-9d4a-94406552b736","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A francia elnök hiába szólította fel az algériai hatóságokat, hogy engedjék el a rákkal küzdő Boualem Sansalt.","shortLead":"A francia elnök hiába szólította fel az algériai hatóságokat, hogy engedjék el a rákkal küzdő Boualem Sansalt.","id":"20250327_Ot-ev-bortonre-iteltek-a-neves-francia-algeriai-irot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb2d069e-61d5-4056-9d4a-94406552b736.jpg","index":0,"item":"8e25dacb-01b4-4ea6-8822-9d44f7ffd1bf","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Ot-ev-bortonre-iteltek-a-neves-francia-algeriai-irot","timestamp":"2025. március. 27. 13:34","title":"Öt év börtönre ítélték az Algériában fogva tartott francia állampolgárságú írót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország felosztja egymás közt a világot. Összecsomagolt bőröndökkel és teletankolt autókkal várják a lengyelek, ha netán jönnek az oroszok? Mit keresnek kínai álturisták Alaszkában? Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Rendkívül veszélyes, hogy Trump rendszere átment idiokráciába. Arra lehet számítani, hogy Amerika, Kína és Oroszország...","id":"20250327_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"36d3f166-3058-4c24-857a-b5be6aaf8435","keywords":null,"link":"/360/20250327_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 27. 10:30","title":"Szijjártó tizenharmadik moszkvai útja már tényleg gyanús EU-s kollégáinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","shortLead":"Újabb amerikai útján tárgyalt Jászai Gellért az űripari együttműködésről.","id":"20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ecc613c1-e006-4197-9f4f-d1db11d6c992.jpg","index":0,"item":"b5d36580-8112-4b92-ad5a-abd73a02f1fb","keywords":null,"link":"/kkv/20250326_Boeing-4ig-jaszai-gellert","timestamp":"2025. március. 26. 12:58","title":"Musk után a Boeinggel tárgyalt a 4iG elnöke, de egy fontos részletet elfelejtett közölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]