Határozott választ adott a 24.hu főszerkesztője arra, hogy a csütörtöki kormányinfóról tudósító kollégáját arra kérte Vitályos Eszter kormányszóvivő: tolmácsolja a szerkesztőség felé azt a kérését, hogy legközelebb ne őt küldjék az eseményre.

A kormányinfó tévéközvetítésében is jól látható volt, hogy a 24.hu újságírója, Nagy Gergely Miklós még szeretett volna feltenni egy kérdést, Vitályos azonban azt kérte tőle, hogy adja tovább a mikrofont. Egy asszisztens is ott termett, aki többször megpróbálta kiragadni az újságíró kezéből a mikrofont, ő azonban végigmondta kérdését (bár ez a közvetítésben nem volt hallható), és Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter válaszolt is rá.

Pető Péter, a portál főszerkesztője azt írta: Vitályos kérésének természetesen nem tesznek eleget, a szerkesztőség működése során semmilyen külső akaratot nem vesz figyelembe, és tervük szerint a következő kormányinfóra is Nagy Gergely Miklóst küldik.