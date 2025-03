Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0","c_author":"Parászka Boróka","category":"360","description":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik a háborús agresszió. De épp a török példa jelzi, van másik, kellően meg nem értett perspektíva. Vélemény.","shortLead":"Kétségtelenül ijesztő, ahogy torzulnak a hatalomba kövesedett vezérek, ahogy durvulnak a fenyegetések, súlyosbodik...","id":"20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b05bcd5d-ffdd-4a7b-b10d-4dca5f3141a0.jpg","index":0,"item":"7476b05f-be80-4790-8f02-0612e431d4f9","keywords":null,"link":"/360/20250328_hvg-Paraszka-Boroka-illiberalis-autokracia-diktatura-Putyin-Trump-Erdogan-Orban","timestamp":"2025. március. 28. 08:00","title":"Parászka Boróka: A kiteljesedő diktatúrák vagy az autokráciák összeomlása felé haladunk?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési segélyek.","shortLead":"A volt külügyminiszter szerint a katonai erőnek ésszel kellene párosulnia, aminek része a diplomácia és a fejlesztési...","id":"20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/448be6a4-7997-42c0-9edb-1b3d44b3c0c3.jpg","index":0,"item":"bd5106ab-316b-4921-b30c-61655cd3f547","keywords":null,"link":"/vilag/20250328_hillary-clinton-signal-botrany-cikk","timestamp":"2025. március. 28. 12:32","title":"Hillary Clinton reagált a Signal-botrányra, szerinte Trump tönkreteszi Amerikát, és odalöki Kínának a világot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi testébe ültettek be. Az eredmény reményt adhat a donorszervre váróknak.","shortLead":"10 napon át működött megfelelően az a genetikailag módosított sertésmáj, amit egy agyhalott állapotban lévő kínai férfi...","id":"20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/12e7449e-38ef-495f-8f09-2bcc1c285079.jpg","index":0,"item":"75a7f617-c93b-4d21-abb9-687ac63f9dba","keywords":null,"link":"/tudomany/20250327_sertesmaj-xenotranszplantacio-atultetes-szerv-donor","timestamp":"2025. március. 27. 19:03","title":"Génmódosított sertésmájat kapott egy kínai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre kényszerítette.","shortLead":"Az indoklás szerint a biztonsági kamerák felvételei nem erősítették meg a nő vallomását, miszerint a futballista szexre...","id":"20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5e8f8b-8e07-412d-beba-13fabeb5076e.jpg","index":0,"item":"2b948d02-1d80-4318-812f-3d09545ae3ed","keywords":null,"link":"/elet/20250328_dani-alves-szexualis-zaklatas-felmentes","timestamp":"2025. március. 28. 15:33","title":"Felmentették a szexuális zaklatás miatt elítélt Dani Alvest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A 73 éves támadót gyorsan elfogták a rendőrök, és kezdeményezték a letartóztatását.","shortLead":"A 73 éves támadót gyorsan elfogták a rendőrök, és kezdeményezték a letartóztatását.","id":"20250328_Monor-tamadas-gyilkossag-emberoles-verekedes-pest-letartoztatas-dulakodas-halaleset-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/05ac36a8-2f65-4f1d-87fa-f630a4729b57.jpg","index":0,"item":"8e1597df-df70-49f2-9181-18f29a457f74","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Monor-tamadas-gyilkossag-emberoles-verekedes-pest-letartoztatas-dulakodas-halaleset-tamadas","timestamp":"2025. március. 28. 15:49","title":"Virágcseréppel ölt meg egy férfi egy másikat Monoron","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","shortLead":"Azóta a kutyaszánhúzó versenyen való részvételt is lemondták.","id":"20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/24efbc01-1fcf-47f3-8ad3-0b8658deaac9.jpg","index":0,"item":"1216bde2-9f3e-43ec-95c8-d915519def48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250328_gronland-vance-latogatas-hazrol-hazra","timestamp":"2025. március. 28. 13:00","title":"Egyetlen grönlandit sem találtak az amerikaiak, aki vendégül látta volna J. D. Vance feleségét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az áldozatokat kiszolgáltatják a támadójuknak, és a végleges távoltartásból sem lett semmi, mondta Renner Erika.","shortLead":"Az áldozatokat kiszolgáltatják a támadójuknak, és a végleges távoltartásból sem lett semmi, mondta Renner Erika.","id":"20250328_renner-erika-lugos-orvos-felteteles-szabadon-bocsatas-igazsagugyi-miniszter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/30021b80-5a76-4015-9f57-df8e9534d116.jpg","index":0,"item":"f3bac9e8-cbea-40eb-8039-ea8877da9962","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_renner-erika-lugos-orvos-felteteles-szabadon-bocsatas-igazsagugyi-miniszter","timestamp":"2025. március. 28. 08:00","title":"A lúgos orvos áldozata szerint nem teljesült, amiben megállapodtak az igazságügyi miniszterrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]