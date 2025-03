Országszerte esős-borult idővel indul a szombat, de délkelet felől fokozatosan vékonyodik, szakadozik majd a felhőzet, az Alföldön több órára is kisüthet a nap. Délkelet felől a csapadék is alábbhagy, de a nyugati megyékben még délután is jelentős mennyiségű csapadék eshet. Egész nap szeles időre számíthatunk 9-17 fok közötti maximumokkal – írja a Hungaromet.

Hasonló lesz a helyzet vasárnap is, nyugaton és északon maradnak borult részek, máshol gyengén vagy közepesen felhős idő várható, keleten és délnyugaton süthet ki a nap. Esőre a hét végén már csak a nyugati megyékben lehet számítani és a szél is mérséklődik az ország egy részén, de a Dunántúlon előfordulhatnak akár viharos lökések is. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet 2 és 10 fok között valószínű.