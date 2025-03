Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789","c_author":"HVG","category":"360","description":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges intelligenciát vetnék be, hogy megelőzzék a turbulencia okozta problémákat.","shortLead":"Repülés közben kellemetlen meglepetéseket okozhatnak a légáramlás-változások. Svéd és spanyol kutatók a mesterséges...","id":"20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b9e868d1-2a9b-4af0-b210-994411d28789.jpg","index":0,"item":"b36a78c0-78bf-4960-a3ac-71ea3a0b214e","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-turbulencia-csokkentese-mesterseges-intelligencia","timestamp":"2025. március. 29. 16:15","title":"Így regulázhatják meg a turbulenciát – nem is csak a levegőben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye, a szomszédos telken, Klösz György fotográfus egykori villáját pedig Fotográfiai Múzeummá alakítják át.","shortLead":"A Városligeti fasor két múzeummal gazdagodik: a Kőrössy-villában már látogatható a tulajdonos Zsolnay-gyűjteménye...","id":"20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/670c5a77-03d8-4c1e-b89d-1b53f7ba32d2.jpg","index":0,"item":"2f1e2ed4-090a-48c3-b87a-738de662724a","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-fotografiai-muzeum-palyazat-klosz-villa-baan-laszlo-szabo-andras","timestamp":"2025. március. 29. 17:30","title":"Méltó helyen lesz a fotográfiai múzeum, elsőként járhattunk a felújításra váró épületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e","c_author":"HVG","category":"360","description":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely a tatárjárásról szóló filmet, az 1242 – A Nyugat kapujában című produkciót gyártja.","shortLead":"A kormányhoz közel álló ismert filmművészek egyike váltotta az eddigi tulajdonost abban a projektcégben, amely...","id":"20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8e081e4-d81e-4a95-b4c5-840545e2f33e.jpg","index":0,"item":"83884bd9-8a8f-49c7-8ec5-64129bd2336d","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-cegvilag-ujabb-vezercserek-a-tatarjaras-filmnel","timestamp":"2025. március. 29. 11:45","title":"Kormányhoz közel álló filmes nagyágyú vette át a tatárjárásfilm projektcégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia Egyetemen lezajlott tüntetések kapcsán antiszemitizmussal és a Hamász támogatásával vádolt Mahmoud Khalilt, akinek állandó tartózkodási engedélye van az Egyesült Államokban.","shortLead":"Alkotmányossági kötélhúzásba torkollhat, hogy Donald Trump bírósági eljárást mellőzve akarja kiutasítani a Columbia...","id":"20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a2313c9a-4dbc-4e14-b0e1-ef02d5397a1e.jpg","index":0,"item":"08b60854-ade4-44c0-84c0-83c16245f6af","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-izrael-hamasz-columbia-egyetem-mahmoud-khalil-A-vihar-kozepen","timestamp":"2025. március. 29. 10:45","title":"Terroristák támogatásával vádolják az amerikai egyetemi tüntetések legismertebb figuráját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","shortLead":"Botrányos körülmények között történt vezetőváltás a sportszövetség élén.","id":"20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/554353f9-3e39-4777-9442-4ec0f05542ea.jpg","index":0,"item":"5b36daed-e317-449f-a04b-3fad01058417","keywords":null,"link":"/sport/20250330_nagy-peter-doos-imre-tisztujito-kozgyules-elnokvalasztas-magyar-sulyemelo-szovetseg","timestamp":"2025. március. 30. 17:38","title":"17 év után leváltották a Magyar Súlyemelő Szövetség elnökét, aki biztos volt a győzelmében, de készült B-tervvel is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","shortLead":"Magyar Péter és Gyurcsány Ferenc után a Fidesz és a KDNP is a nyakába veszi az országot.","id":"20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c50b1fac-641c-414e-b140-6576af318fb7.jpg","index":0,"item":"1c0cd3aa-1c95-44d8-a96b-7385c15a4797","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_orszagjaras-fidesz-kdnp-menczer-tamas","timestamp":"2025. március. 30. 11:55","title":"Országjárásra indulnak a kormánypártok vezető politikusai is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","shortLead":"Az épp új gazdára váró Bugatti Veyron Super Sport Royale-lal eddig csak pár száz kilométert tettek meg.","id":"20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f058e29e-70f0-4115-ac0a-708beadb09f6.jpg","index":0,"item":"b31639e3-f4b0-45eb-9202-7fe362276509","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_mindenki-utana-fordul-1200-loeros-sarga-fekete-bugatti-veyron","timestamp":"2025. március. 31. 06:41","title":"Mindenki utána fordul ennek az 1200 lóerős sárga-fekete Bugattinak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625","c_author":"HVG","category":"360","description":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall első albumát ajánljuk.","shortLead":"A fiatal brit baritonista nemcsak karizmatikus előadó, hanem szórakoztató, színes személyiség is. Huw Montague Rendall...","id":"20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/427114c2-38dd-448a-a3b7-1d1113279625.jpg","index":0,"item":"b23cd507-98e8-4dac-8ac3-6f8ee1a5a683","keywords":null,"link":"/360/20250329_hvg-Huw-Montague-Rendall-elso-album-ajanlo-contemplation","timestamp":"2025. március. 29. 15:45","title":"Alig 30 éves, de úgy énekel a halál utáni létről, hogy abba beleborzong a hallgató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]