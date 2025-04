Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"17ab022e-953c-4229-ad64-888f4fb92f71","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ahogy instabillá válik az autó, már nagyon nehéz megfogni. ","shortLead":"Ahogy instabillá válik az autó, már nagyon nehéz megfogni. ","id":"20250331_rossz-kormany-mozdulatbol-majdnem-tomegkarambol-lett-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17ab022e-953c-4229-ad64-888f4fb92f71.jpg","index":0,"item":"05b45ddd-de53-47d5-9813-82d0970a95b9","keywords":null,"link":"/cegauto/20250331_rossz-kormany-mozdulatbol-majdnem-tomegkarambol-lett-video","timestamp":"2025. március. 31. 12:30","title":"Egy rossz kormánymozdulat és máris nagy bajba került a sofőr az autópályán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu letartóztatásával Törökország új és veszélyes szakaszba került. Jelen állás szerint a török ellenzék akkor is nyerhet Erdogan ellen, ha vezére börtönben marad. J. D. Vance amerikai alelnöknek le kellene mondania, miután elhajtották Grönlandról, odahaza pedig megalázták.","shortLead":"Az isztambuli polgármester, Ekrem Imamoglu letartóztatásával Törökország új és veszélyes szakaszba került. Jelen állás...","id":"20250331_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"a8f705ab-6678-4020-8f52-5dee179e2182","keywords":null,"link":"/360/20250331_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 31. 11:07","title":"Szerte a világban felkapták a témát, hogy az ellene kiadott letartóztatási parancs ellenére Budapestre látogat Netanjahu","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa","c_author":"Mátrai Anna, Pálúr Krisztina, Sztupa Melitta Boglárka ","category":"elet","description":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi programnak vagy baráti találkozókhoz is ideális lehet a Cat Museum Budapest, ahol amellett, hogy bővíthetjük a macskákkal kapcsolatos ismereteinket, megsimogathatjuk őket, játszhatunk vagy akár alkothatunk is velük. Cikkünkből kiderül még, honnan ered a macskás kávézók és múzeumok hagyománya, valamint az, hogy mi milyen élményekkel gazdagodtunk a budapesti Macska Múzeumban tett látogatásunkkor.","shortLead":"Milyen az a múzeum, ahol nemcsak macskás műtárgyakat, de hús-vér cicákat is őriznek? Macskaőrülteknek, családi...","id":"20250330_macska-muzeum-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987c9944-75cd-4b28-b7b5-56407d2a8cfa.jpg","index":0,"item":"54885d38-0e9a-4f32-b056-acf52e4f1c7d","keywords":null,"link":"/elet/20250330_macska-muzeum-budapest","timestamp":"2025. március. 30. 14:00","title":"Cicabarátok Mekkája – megnéztük a budapesti Macska Múzeumot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek is üzent. ","shortLead":"A Tisza Párt elnöke ismét felszólította az államfőt, hogy álljon ki a megtámadott civilek mellett. A miniszterelnöknek...","id":"20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aba16bd6-721b-48f9-8699-ee05778c9a21.jpg","index":0,"item":"1b0374c5-50e8-4f59-8d1b-633434a94bfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250330_magyar-peter-kormend-beszed-ferfi-rendorok-eloallitas","timestamp":"2025. március. 30. 18:29","title":"Rendőrök vezették el a férfit, aki megzavarta Magyar Péter beszédét Körmenden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b6b0ccb-7ec3-4eb9-b45c-3861097f5b75","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy interjúban azt is elárulta, hogy hogyan sikerült csökkentenie a testzsírját.","shortLead":"Egy interjúban azt is elárulta, hogy hogyan sikerült csökkentenie a testzsírját.","id":"20250331_ralph-fiennes-odusszeusz-edzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b6b0ccb-7ec3-4eb9-b45c-3861097f5b75.jpg","index":0,"item":"42c291b3-1217-439c-9dea-8ed23f8870b4","keywords":null,"link":"/elet/20250331_ralph-fiennes-odusszeusz-edzes","timestamp":"2025. március. 31. 16:16","title":"Ralph Fiennes 60 évesen gyúrta ki magát Odüsszeusz szerepéért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39e76f4a-a502-44d1-bccf-255a8a4caa72.jpg","index":0,"item":"1c0961bd-abf3-46ed-a77f-430ea403c755","keywords":null,"link":"/tudomany/20250330_chrome-frissites-csillagrobbanas-mikromuanyag-ragoban-waze-longevity-mix","timestamp":"2025. március. 30. 12:00","title":"Ez történt: Valami óriásit robbant az űrben, és úgy tűnik, a java csak ezután jön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","shortLead":"32 milliós táska, 2,7 milliós cipő, 30 milliós ruha. „Ezeket sejkek veszik meg” – írta a független képviselő.","id":"20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f51a4469-5190-4cd0-b968-04a950e39055.jpg","index":0,"item":"9974df37-2092-4391-95ab-14d33473e477","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_rogan-barbara-krokodilbor-taska-ebx","timestamp":"2025. március. 31. 07:56","title":"Hadházy: Rogán felesége gyémánttal kirakott krokodilbőr táskát villantott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33","c_author":"Révész Sándor","category":"360","description":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra használta, hogy az okkultizmus és a tudomány párosításával az első világháború utáni, depressziós, kétségbeesett világnak megmutassa az utat a tökéletes élet: iskola, kultúra, gazdaság, medicina, demokrácia, politika felé. Filozófus, író, természettudós, pedagógus, képzőművész, zenetudós, építész, koreográfus, ékszertervező, látnok és vallási vezető – ez mind ő volt.","shortLead":"1925. március 30-án hunyt el korának egyik legnagyobb szellemi kapacitású embere, aki polihisztori tudását arra...","id":"20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/84165b00-0589-48c9-922a-2adcdc913c33.jpg","index":0,"item":"f26628eb-9e29-45bb-bc00-ec4d3cb3a36f","keywords":null,"link":"/360/20250330_A-tudomanyos-okkultizmus-profetaja-Rudolf-Steiner-1861-1925","timestamp":"2025. március. 30. 13:30","title":"A tudományos okkultizmus prófétája – 100 éve halt meg Rudolf Steiner, a Waldorf-pedagógia atyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]