[{"available":true,"c_guid":"e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","shortLead":"Semjén Zsolt kedden késő este nyújtotta be az erről szóló törvénymódosítási javaslatot.","id":"20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e13df37e-5bd4-492a-8857-c209e312628c.jpg","index":0,"item":"53a9e5ab-9254-4b71-a758-e9291d8c2dfc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_haborus-veszelyhelyzet-semjen-zsolt-orszaggyules-torvenymodositas","timestamp":"2025. április. 02. 06:15","title":"Novemberig maradhat a háborús veszélyhelyzet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn Oura Health idejében felismerte ezt a trendet, és sikerült is betörnie az intelligens gyűrűk piacára. A Samsung úgy gondolta, talán érdemes egy váratlan húzással elejét venni a finn céggel való esetleges pereskedésnek.","shortLead":"Az okosórák és fitneszkarkötők után az okosgyűrűk jelenthetik a viselhető eszközök újabb népszerű kategóriáját. A finn...","id":"20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92795b71-47be-445d-86d9-1d501b72dac8.jpg","index":0,"item":"6b20d501-39d4-4596-920d-30d50424cf0c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_samsung-oura-megelozo-per-okosgyuru","timestamp":"2025. április. 01. 06:03","title":"„Egy gyűrű mind fölött, egy gyűrű kegyetlen”: Megelőző csapást mért volna a Samsung az Ourára, de nem úgy sikerült, ahogy elképzelte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","shortLead":"Arról szerinte nem volt szó, hogy felmenne Magyar Péterrel a színpadra.","id":"20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4507c102-028d-48b7-ad4f-8e5d63315624.jpg","index":0,"item":"e84fa54c-49be-4229-ba6d-467f3900de0b","keywords":null,"link":"/elet/20250401_gaspar-gyozo-magyar-peter-beszelgetes-maganember","timestamp":"2025. április. 01. 15:55","title":"Gáspár Győző elismerte, hogy tényleg beszélt Magyar Péterrel, de magánemberként","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc","c_author":"Földes Márton","category":"gazdasag","description":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista intézkedéssel csökkentené a jelenleg magas amerikai katonai import részesedését. A Trump-adminisztráció nem örül, szerintük ez illetlenség.","shortLead":"A nemrég bemutatott európai védelmi stratégia a kiadások mellett az EU hadiiparát is felpörgetné, és protekcionista...","id":"20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983f5212-696d-4985-ab73-f37f785d03bc.jpg","index":0,"item":"af5919ae-0356-4425-b696-9239a5479ff6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_Amerikanak-nem-tetszik-EU-sajat-cegeitol-venne-fegyvereket-Magyarorszag-vedelmi-katonai-beszerzes-Rubio","timestamp":"2025. április. 02. 16:21","title":"Amerikának nem tetszik, hogy az EU saját cégeitől venne fegyvereket, és ebben Magyarország a legnagyobb ludas","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","shortLead":"Folyamatos, gyors beszédet tesz lehetővé egy amerikai kutatók által kidolgozott módszer. ","id":"20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/52a796ff-4e78-4f90-a370-5a014387efb0.jpg","index":0,"item":"9c6a9157-217a-438f-8e18-bb571d085b72","keywords":null,"link":"/tudomany/20250401_agyi-implantatum-gondolatok-beszedde-alakitasa-valos-idoben","timestamp":"2025. április. 01. 20:03","title":"Áttörést hozhat egy új agyi implantátum, ami valós időben alakítja beszéddé a gondolatokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc87ae2b-3f5b-4bac-8498-dedcf2ff8b4a","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Az autópályás fizetésnél két martica van, a főútaknál csak egy. ","shortLead":"Az autópályás fizetésnél két martica van, a főútaknál csak egy. ","id":"20250402_uj-tablakkal-jelzik-az-e-matrica-es-e-utdij-ellenorzest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc87ae2b-3f5b-4bac-8498-dedcf2ff8b4a.jpg","index":0,"item":"c9827813-e5ee-496c-aa59-9e59f6761caa","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_uj-tablakkal-jelzik-az-e-matrica-es-e-utdij-ellenorzest","timestamp":"2025. április. 02. 07:54","title":"Fontos változás: új táblákkal jelzik az e-matrica és e-útdíj ellenőrzést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó a sikkasztás miatt elítélt francia szélsőjobboldali politikus ügye.","shortLead":"Ismét megnyilvánult a nemi erőszakkal és emberkereskedelemmel vádolt fivérek Orbán Viktor iránti rajongása. Az apropó...","id":"20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6bfaffe7-d0f8-47b6-b160-d645a6d99c32.jpg","index":0,"item":"b2e8543e-db56-4d37-bfaa-853dc99bc56d","keywords":null,"link":"/elet/20250331_Az-ifjabb-Tate-fiver-Orbant-posztolva-allt-ki-Le-Pen-mellett-andrew-romania-eroszak-sikkasztas","timestamp":"2025. március. 31. 18:53","title":"Orbánt posztolt az ifjabb Tate fivér, hogy kiálljon Le Pen mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés bekerült a kormány új, drogellenesnek mondott módosító csomagjába, de a megelőzésről elfelejtettek szót ejteni.","shortLead":"Súlyosabb büntetési tételek, új szabadságkorlátozó módszer és az elkövetők pellengérre állítása. Számos intézkedés...","id":"20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8250e66-9907-458e-a433-4934cfbc052a.jpg","index":0,"item":"52e948af-3a43-4a17-8378-1ff892472f4f","keywords":null,"link":"/itthon/20250401_Drogtorveny-buntetes-Btk-modositas-birtoklas-kabitoszer-kereskedelem-diler-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 15:37","title":"A fogyasztónak vallania kell a díleréről, az orvosnak a kezelt gyerekről, és súlyosabb büntetést kap, aki betépve bűnöz – benyújtották az új drogtörvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]