[{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","shortLead":"A fociválogatott csapatkapitánya a múlt héten vette feleségül a barátnőjét.","id":"20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"e7f62b17-0158-4c30-8451-a0bc6fa91a48","keywords":null,"link":"/elet/20250401_szoboszlai-dominik-buzsik-borka-karikagyuru-tiffany-schlumberger","timestamp":"2025. április. 01. 11:35","title":"Kiderült, mennyibe kerül Szoboszlai Dominik karikagyűrűje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","shortLead":"Az újonnan megszállt területeket a már izraeli irányítás alatt álló biztonsági zónákhoz csatolhatnák.","id":"20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1694dda5-ac37-4fe6-ae99-473ecd78d9d1.jpg","index":0,"item":"88a8c6ac-4c88-4526-843b-8a899f474673","keywords":null,"link":"/vilag/20250402_izrael-hadsereg-gaza-megszallas","timestamp":"2025. április. 02. 09:32","title":"Izrael a Gázai övezet újabb részeit szállja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","shortLead":"A rendőrség kiskorú veszélyeztetése miatt indított nyomozást.","id":"20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60638252-12a5-4bb4-a247-c9bfb26d72ec.jpg","index":0,"item":"273817e8-8df2-4cb4-85b4-82f2242729b9","keywords":null,"link":"/elet/20250402_zselicszentpal-bolcsode-siro-gyerek-leragasztott-szaj-kiskoru-veszelyeztetes","timestamp":"2025. április. 02. 11:39","title":"Leragasztotta egy síró gyerek száját két bölcsődei dolgozó Zselicszentpálon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az orbáni poloskázás után jött Lázár kullancsozása, amire Magyar Péter vámpírozással válaszolt.","shortLead":"Az orbáni poloskázás után jött Lázár kullancsozása, amire Magyar Péter vámpírozással válaszolt.","id":"20250331_magyar-peter-Lazar-janos-vampir-kullancs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4c251ed4-d67e-4772-ac2b-b86764cc30f5.jpg","index":0,"item":"7447457d-3f6c-41c7-8cb0-9138db1d6b81","keywords":null,"link":"/itthon/20250331_magyar-peter-Lazar-janos-vampir-kullancs","timestamp":"2025. március. 31. 18:16","title":"Magyar Péter levámpírozta Lázár Jánost","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak a bolondját járatja Trumppal. Putyin ideges, főként, miután Moszkvában felrobbantották az autóját. Engedjék indulni Le Pent az elnökválasztáson, mert bár a bűnösnek lakolnia kell, ennek nem ihatja meg a levét a demokrácia. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Trump halottnak akarja látni Európát. Az amerikai Szenátus sújtsa szigorú szankciókkal Oroszországot, mert Putyin csak...","id":"20250402_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"0e52b097-4e51-4fa7-941e-439238a2d822","keywords":null,"link":"/360/20250402_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. április. 02. 10:41","title":"Miért gyűlöli országa fővárosát Orbán, Trump és a többi autokrata?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió szakemberek szerint már igazolást nyert.","shortLead":"Összesen akár 2,8 milliárd felhasználó adatai is kiszivároghattak az X nevű közösségi oldalról – de 201 millió...","id":"20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e5652bba-a82a-410d-b4cb-2b534c439724.jpg","index":0,"item":"b6ca690a-2e74-410e-9388-f2a09219a3f1","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_elon-musk-x-adatszivargas-email-cimek-hackerek","timestamp":"2025. április. 02. 12:03","title":"201 millió felhasználó adatai szivároghattak ki az Elon Musk-féle X-től","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","shortLead":"Alig, hogy túl volt az ijedségen, jött hátulról a csattanás. ","id":"20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/07214181-6e28-45f1-80d0-7345257dde08.jpg","index":0,"item":"4126009c-aada-41f7-b672-985141f80d4f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_porul-jart-autos-meguszott-balesetet-video","timestamp":"2025. április. 02. 10:18","title":"Nagyon pórul járt az autós, aki megúszott egy egy veszélyes helyzetet, de máris jött a másik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1fcbd27-490e-4904-94bc-c4bf4fff37b5","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Hyundai Insteroid kicsit olyan, mintha egyenesen a Need for Speedből érkezett volna.","shortLead":"A Hyundai Insteroid kicsit olyan, mintha egyenesen a Need for Speedből érkezett volna.","id":"20250402_21-szazadi-b-csoportos-raliauto-itt-a-legujabb-orult-hyundai-insteroid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e1fcbd27-490e-4904-94bc-c4bf4fff37b5.jpg","index":0,"item":"12b2a771-bc42-45fe-9896-3bf53416f9fe","keywords":null,"link":"/cegauto/20250402_21-szazadi-b-csoportos-raliauto-itt-a-legujabb-orult-hyundai-insteroid","timestamp":"2025. április. 02. 07:21","title":"21. századi B csoportos raliautó: itt a legújabb őrült Hyundai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]