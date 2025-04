Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott marihuánát.","shortLead":"Telefonon jelentették be, hogy a lakásban drogot termesztenek. A rendőrök tízmilliós mennyiségben találtak ott...","id":"20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eb4ada31-028c-4d34-b1d9-c414ca5143a7.jpg","index":0,"item":"d48fc4e7-92da-48ba-97b4-50573e65a7dc","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_marihuana-ujpesti-diler-bejelentes-rendorseg","timestamp":"2025. április. 02. 14:07","title":"Hat kiló fűvel bukott le egy újpesti termelő, akit valaki feldobott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e47c9a3e-48ee-4bac-b45d-fc81c306c09a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy port kavart Csernus Imre pszichiáter interjúja, amiben annyira felháborodott a Partizán riporterének kérdésein, hogy azzal fenyegette, befejezi a beszélgetést.","shortLead":"Nagy port kavart Csernus Imre pszichiáter interjúja, amiben annyira felháborodott a Partizán riporterének kérdésein...","id":"20250401_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e47c9a3e-48ee-4bac-b45d-fc81c306c09a.jpg","index":0,"item":"a4c52e87-ecd1-406f-96e6-0a69f62d857a","keywords":null,"link":"/elet/20250401_","timestamp":"2025. április. 01. 12:39","title":"Hodász Andrást elszomorította Csernus Partizánnak adott interjúja, pedig kamaszként rajongott érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","shortLead":"A párt társelnöke szerint Orbán Viktor hűségesebb Putyinhoz és Trumphoz, mint az EU-hoz.","id":"20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/89ddaea8-ccf4-4406-b152-2418cf2305d5.jpg","index":0,"item":"a8cba5bd-cae3-4959-8aa6-e6ffae6773af","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-viktor-benjamin-netanjahu-izrael-icc-europai-zold-part-7-es-cikkely","timestamp":"2025. április. 02. 07:27","title":"Netanjahu letartóztatását, Magyarország ellen pedig a 7-es cikkely szerinti eljárást követeli az Európai Zöld Párt a budapesti látogatás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","shortLead":"Hazánk is fellebbezett az Interpolnál a boszniai Szerb Köztársaság elnökének érdekében.","id":"20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9a969bf1-3790-4f29-ab47-e6f7aa4c4699.jpg","index":0,"item":"1fc6d576-73e6-4b07-a357-742c9f56f7ee","keywords":null,"link":"/itthon/20250402_orban-dodik-nemzetkozi-elfogatoparancs-fellebbezes","timestamp":"2025. április. 02. 21:14","title":"Orbánnak hálálkodik Dodik, amiért nem adtak ki ellene nemzetközi elfogatóparancsot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","shortLead":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","id":"20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"862038e4-4e04-4733-a9f4-afca189230cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 02. 15:02","title":"Ausztria is lezárhatja a kis határátkelőket a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig segíthet megvédeni a nők szervezetét a hosszú Covid kialakulásától.","shortLead":"Amerikai kutatók mintegy 280 ezer nő egészségügyi adatait átvizsgálva arra jutottak, hogy a terhesség bizonyos mértékig...","id":"20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bad46cc-675a-4736-a8bd-7c80037d6297.jpg","index":0,"item":"116ca0da-2659-4480-ab58-30288abd7653","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_koronavirus-jarvany-fertozes-hatasa-terhesseg-hosszu-covid","timestamp":"2025. április. 02. 19:03","title":"Kivédheti a terhesség a hosszú Covidot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","shortLead":"A szabályokat megsértő bankokat az MNB akár kétszázmillió forintra is megbírságolhatja.","id":"20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/91a33557-57d8-4c1b-bdae-161e6335c2ff.jpg","index":0,"item":"8cb14b23-c5b6-434c-880c-be9c0780fe9b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250401_falu-bankautomata-atm-telepites-torvenyjavaslat-ebx","timestamp":"2025. április. 01. 17:34","title":"200 milliós bírsággal fenyegeti a bankokat a falusi ATM-ekről szóló törvényjavaslat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]