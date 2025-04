Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több településen is felmerült a gyanú.","shortLead":"Több településen is felmerült a gyanú.","id":"20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/876a56c2-9465-45d2-9ced-c9e6bc2ce92e.jpg","index":0,"item":"f7a79205-f4a9-444f-b6b8-90f7285a62aa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_szaj-es-koromfajas-magyar-szlovak-hatar-dunakiliti-darnozseli-tunetek","timestamp":"2025. április. 02. 07:59","title":"Tovább terjed a száj- és körömfájás, már a magyar határt is elérhette","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök az egész világ ellen vámháborút hirdetett. Az európai tőzsdék (is) estek, az olajárak csökkentek.","shortLead":"A dollár gyengült, az euró erősödött, a forint árfolyama pedig stabilnak bizonyult, miután Donald Trump amerikai elnök...","id":"20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/32c08e28-4083-46af-aaf8-9487efebe5a9.jpg","index":0,"item":"7e3f6914-da36-4fed-a99e-ce06c021d7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_forint-arfolyam-trump-vamok","timestamp":"2025. április. 03. 10:35","title":"A forint egyelőre jól viseli Trump vámháborúját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön mások mellett Katar vagy az USA.","shortLead":"Több forrás szerint az elvi döntés megszületett, a kormány most azt keresi, honnan kérhetne ekkora kölcsönt. Szóba jön...","id":"20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"f5ff190d-ffb6-454c-87ea-0c95f637ac3b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_Szabad-Europa-A-kormany-10-milliard-euronyi-hitelt-akar-felvenni","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szabad Európa: A kormány 10 milliárd eurónyi hitelt akar felvenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","shortLead":"Az új film állítólag nem az első adaptáció remake-je lesz, hanem Bret Easton Ellis regényének friss értelmezése.","id":"20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/85072c58-3e5d-4f11-ba7b-65e9bd122856.jpg","index":0,"item":"d05fda6a-6d67-49cf-b12d-e68dd2dd1c4f","keywords":null,"link":"/kultura/20250402_Austin-Butler-bujik-Patrick-Bateman-szerepebe-az-uj-Amerikai-pszichoban","timestamp":"2025. április. 02. 17:51","title":"Austin Butler bújik Patrick Bateman bőrébe az új Amerikai pszichóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi komolyan.","shortLead":"Újabb kérő jelent meg a TikTok amerikai üzletágára licitálók között, ám az amerikai kormányzat állítólag ezt nem veszi...","id":"20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/057344c7-c408-42ce-a027-26a5319b0fc6.jpg","index":0,"item":"bb2d21b0-a3c6-44de-9970-e3db13978de3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_amazon-tiktok-felvasarlasa-egyesult-allamok-betiltas","timestamp":"2025. április. 03. 10:09","title":"Megvenné az Amazon a TikTok amerikai részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c31c8a99-c75d-4ea7-b229-a1897528b46f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A megbékélést segítendő Bayer Zsolt örökérvényű gondolatait is elküldték Csizmadia Lászlónak.","shortLead":"A megbékélést segítendő Bayer Zsolt örökérvényű gondolatait is elküldték Csizmadia Lászlónak.","id":"20250402_cof-ketfarku-bekemenet-zoknibab","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c31c8a99-c75d-4ea7-b229-a1897528b46f.jpg","index":0,"item":"d603e5b6-be2d-4fa2-8034-7c7a5ff4f18b","keywords":null,"link":"/elet/20250402_cof-ketfarku-bekemenet-zoknibab","timestamp":"2025. április. 02. 21:59","title":"Zoknibábbal válaszoltak a kétfarkúak a békemenet „ellopását” rosszalló CÖF-vezetőnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","shortLead":"Nagyjából egy évvel az indulása után lakat kerül a TikTok Instagram-alternatívájára. ","id":"20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/db304bbd-23a7-47f2-979e-c6539fad58c2.jpg","index":0,"item":"e993707a-31fa-4b13-b4ae-5db0589f2795","keywords":null,"link":"/tudomany/20250402_bytedance-tiktok-notes-megszunes-lemon8","timestamp":"2025. április. 02. 10:03","title":"Ennyi volt: bezárja egyik alkalmazását a TikTok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","shortLead":"Azokat az átkelőket érintheti az intézkedés, amelyeken nem lehetséges az ellenőrzés.","id":"20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b60121b9-cf74-43bf-b964-0bb4c2ca8438.jpg","index":0,"item":"862038e4-4e04-4733-a9f4-afca189230cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250402_ausztria-lezaras-kis-hataratkelo-szaj-es-koromfajas","timestamp":"2025. április. 02. 15:02","title":"Ausztria is lezárhatja a kis határátkelőket a száj- és körömfájás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]