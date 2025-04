Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak a következményei. A Die Zeitnek adott interjúban Walt elmagyarázza azt is, miért hiszi, hogy Putyin nem akar újabb háborút.","shortLead":"Stephen Walt harvardi professzor szerint az amerikai elnök politikáját két ösztön vezérli, és ennek megvannak...","id":"20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/652e5f8d-5784-47cd-b9ea-d317d844229e.jpg","index":0,"item":"3cabc64f-50b4-46d4-b728-b0ec7039a0d5","keywords":null,"link":"/360/20250402_die-zeit-stephen-walt-trump-neandervolgyi-realista","timestamp":"2025. április. 02. 14:24","title":"„Trump egy Neander-völgyi realista”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71483665-c08f-49b4-bb19-d4ce1294c48c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A jegybanki alapítványokban „Matolcsy hűbéresei” ültek a volt MNB-elnök szerint. Kérdés, hogy a kormány, az állami szervek miért nem avatkoztak közbe korábban.","shortLead":"A jegybanki alapítványokban „Matolcsy hűbéresei” ültek a volt MNB-elnök szerint. Kérdés, hogy a kormány, az állami...","id":"20250403_simor-andras-mnb-botrany-felelosseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71483665-c08f-49b4-bb19-d4ce1294c48c.jpg","index":0,"item":"051d8fa9-5399-4362-8f7a-12d796c3b1d4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_simor-andras-mnb-botrany-felelosseg","timestamp":"2025. április. 03. 15:10","title":"Simor András: Följebb kellene keresni az MNB-botrány felelőseit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355","c_author":"HVG Állásbörze","category":"gazdasag","description":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok várják az álláskeresőket a HVG Állásbörzén a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban április 9-10-én. Az ezzel párhuzamosan induló és egy napig tovább tartó online állásbörzére pedig a HVG Állásbörze oldalán lehet csatlakozni. A részvétel ingyenes, de regisztrációhoz kötött. ","shortLead":"Több mint 1000 minőségi állás, ingyenes tanácsadás CV-írástól állásinterjúig, inspiráló előadások és nyereményjátékok...","id":"20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ffb51ae-0fd8-4ecd-bdae-c9d0bf1d1355.jpg","index":0,"item":"b4b82387-6457-4936-ac99-3655663a1188","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_HVG-Allasborze-egy-het-mulva","timestamp":"2025. április. 03. 14:20","title":"Már egy hét sincs, és jön az év állásbörzéje - ne maradj le róla! ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","shortLead":"Az alapító Zentai Pétert immár a cégvezetőként is segíti Tikos-Nagy Csaba. ","id":"20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fcf59953-8346-4c4d-a609-bc3725a27085.jpg","index":0,"item":"ffad0257-0c00-4019-9ee4-fba11e9e676e","keywords":null,"link":"/360/20250404_Zentai-Peter-Peters-Project-Hilaris-Hotel-Management-Tikos-Nagy-Csaba-Tiborcz-Istvan-Rahimkulov-csalad","timestamp":"2025. április. 04. 07:30","title":"Megújul a Tiborcztól átvett hotelekből álló szállodalánc vezetősége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre több beszámoló van a jelenségről.","shortLead":"Nem ön nyomott félre: valóban újból feltűnhetnek hónapokkal ezelőtt törölt alkalmazások az iPhone-ján. A neten egyre...","id":"20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7001e418-067f-4630-b460-11ed18d61e5a.jpg","index":0,"item":"098f92cd-4cef-4ae3-b0db-ed09659d1268","keywords":null,"link":"/tudomany/20250403_apple-iphone-ios-18-frissites-hiba-torolt-alkalmazasok-telepitese","timestamp":"2025. április. 03. 16:03","title":"Különös hiba ütötte fel a fejét az iPhone-ok legutóbbi frissítése után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","shortLead":"Több márka is kétszámjegyű növekedést jelentett márciusra az extravámok bevezetése előtt főleg a villanyautókból. ","id":"20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9f09dec9-b80c-43be-8472-4bcca1690102.jpg","index":0,"item":"b4bfcbcd-1c46-418f-b712-9f00fdaf0617","keywords":null,"link":"/cegauto/20250403_Alaposan-bevasaroltak-az-amerikaiak-autokbol-meg-a-vamok-elott","timestamp":"2025. április. 03. 07:14","title":"Alaposan bevásároltak az amerikaiak autókból még a vámok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f056a50c-7e87-463e-8449-41836a92a15f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kilmar Armando Abrego-Garcia 2019-ben kapott védett státuszt, amely elvileg megvédte volna attól, hogy hazaküldjék. Most El Salvador leghírhedtebb börtönében tartják fogva, az amerikai hatóságok pedig azt állítják, nem tehetnek érte semmit. ","shortLead":"Kilmar Armando Abrego-Garcia 2019-ben kapott védett státuszt, amely elvileg megvédte volna attól, hogy hazaküldjék...","id":"20250403_amerikai-bevandorlasi-hivatal-ice-tevedes-kitoloncolas-el-salvador","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f056a50c-7e87-463e-8449-41836a92a15f.jpg","index":0,"item":"b75748f2-52ba-4c20-8b84-e8b548c0cccd","keywords":null,"link":"/vilag/20250403_amerikai-bevandorlasi-hivatal-ice-tevedes-kitoloncolas-el-salvador","timestamp":"2025. április. 03. 12:25","title":"Elismerte az amerikai bevándorlási hivatal, hogy tévedésből toloncolt haza egy salvadori férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20 százalékos vám rakódik majd.","shortLead":"A miniszter szerint az Európai Bizottság hibája, hogy az EU-ból az Egyesült Államokba érkező termékekre a jövőben 20...","id":"20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fc74b186-0a14-4d07-93cf-03b8eb028bdc.jpg","index":0,"item":"5e65acfd-19c7-4cc8-b474-f1ed6fc3b392","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250403_szijjarto-peter-donald-trump-amerikai-vamok-brusszeli-politikusok-europai-bizottsag","timestamp":"2025. április. 03. 07:36","title":"Szijjártó Trump 20 százalékos, az EU-t sújtó vámjáról: Alkalmatlan brüsszeli politikusok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]