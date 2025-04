Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos tippet, amelyet házi körülmények között is bevethetünk a fagykárok kivédésére.","shortLead":"A hétvégén érkező hidegfront komoly károkat tehet a kertünkben, ha nem készülünk fel rá. Összeszedtünk néhány hasznos...","id":"20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/79ca4840-79e7-47d5-860f-a0963b074e9d.jpg","index":0,"item":"b1af26b2-2c2d-4049-9fe5-a6e78f879cb2","keywords":null,"link":"/elet/20250404_fagy-fagykar-kiskert-novenyek-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 18:38","title":"Jön a fagy, hogyan védjük meg a növényeinket? Íme néhány utolsó perces ötlet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c","c_author":"Mészáros Márton Balázs","category":"gazdasag","description":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti az amerikai gazdaság kihasználását. Ráadásul Donald Trump a szolgáltatásokat teljesen kihagyta a képletből, pedig azok legalább olyan fontos részét jelentik a nemzetközi kereskedelemnek, mint az áruk, és ebben már az USA mérlege is kedvezőbb.","shortLead":"Az Egyesült Államok valóban több árut importál az Európai Unióból, mint amennyit exportál oda, de ez nem jelenti...","id":"20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b35541a2-561b-4525-909d-b82cc013350c.jpg","index":0,"item":"8eea66c5-f1cd-4670-b655-5d6875496ab3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_donald-trump-vam-usa-europai-unio-kereskedelmi-merleg-aru-szolgaltatas-ebx","timestamp":"2025. április. 05. 08:15","title":"Nem mindegy, hogy áru vagy szolgáltatás: Donald Trump a vámok kiszámolásánál figyelmen kívül hagyta a közgazdaságtan alapjait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","shortLead":"A 76 éves uralkodó egy windsori fogadáson szállt be a zöldségzenekar produkciójába.","id":"20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81323c38-eb6e-404a-959e-2a41f4f0e1a6.jpg","index":0,"item":"4aceef47-6305-4a87-9efe-fa37fc2cfc79","keywords":null,"link":"/elet/20250404_karoly-kiraly-repan-furulyazik","timestamp":"2025. április. 04. 12:43","title":"Nem vicc: III. Károly király tényleg egy répán furulyázik – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe, hanem a Holdba csapódhat be.","shortLead":"A NASA 2024. december 27-e óta kíséri szoros figyelemmel a 2024 YR2 nevű aszteroidát, és most úgy tűnik, nem a Földbe...","id":"20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/160212ef-e553-4f98-9e79-f078e73bbda2.jpg","index":0,"item":"93c8f189-6b68-4332-8fb5-c53a8c1444f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250404_2024-yr2-aszteroida-becsapodas-fold-megfigyeles-nasa-james-webb-urteleszkop-foto","timestamp":"2025. április. 04. 18:03","title":"Lefotózta a James Webb űrteleszkóp a Földre veszélyes aszteroidát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","shortLead":"Egy antarktiszi hajózásra indult Sahram Dabiri iráni elnökhelyettes, az állása bánta.","id":"20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88ce48e6-89d9-49c8-b17e-74fa91a16399.jpg","index":0,"item":"d2e6541e-642b-4e57-8369-c07b1df95d79","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_iran-kirugas-luxus-utazas","timestamp":"2025. április. 05. 20:50","title":"Az iráni elnök kirúgta a helyettesét, mert válság alatt luxusutazásra ment el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c7bd640-02ba-489e-bb2c-1a6f08b35c38","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A legtöbb elemző arra számít, hogy jócskán megdrágulnak majd az autók az amerikaiaknak is.","shortLead":"A legtöbb elemző arra számít, hogy jócskán megdrágulnak majd az autók az amerikaiaknak is.","id":"20250404_Dolgozoi-aron-kinaljak-a-Fordokat-Amerikaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9c7bd640-02ba-489e-bb2c-1a6f08b35c38.jpg","index":0,"item":"36f32e4a-f878-4c7b-bcad-632140206d8f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250404_Dolgozoi-aron-kinaljak-a-Fordokat-Amerikaban","timestamp":"2025. április. 04. 09:34","title":"Dolgozói áron kínálják a Fordokat Amerikában, mielőtt berobbannak az árak a vámok miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","shortLead":"Az afrikai óriáspatkány több mint száz taposóaknát szimatolt ki.","id":"20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4fcc8495-1ca9-44ab-b438-d9e9e7dfaea2.jpg","index":0,"item":"038cd4ac-0663-4eda-b2bc-10ef9cbc513b","keywords":null,"link":"/elet/20250404_rekord-kambodzsa-ronin-aknakereso-patkany","timestamp":"2025. április. 04. 17:39","title":"Rekordot döntött Kambodzsában Ronin, az aknakereső patkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521","c_author":"Földes András","category":"itthon","description":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes Pátyon is védekezni kényszerült. Lázár keményen beleszállt Varga Juditba is.","shortLead":"Bár a miniszter szerint a Tisza-vezér Mészáros Lőrinc fenekéből nyalta ki a 10 fillért, a NER még a nagyon fideszes...","id":"20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dcc429db-730f-4e86-a2e9-b71c48532521.jpg","index":0,"item":"3f98e794-860e-4939-afb5-2ed3936f1ec2","keywords":null,"link":"/itthon/20250404_Magyar-Peter-szelleme-beszivargott-Lazar-Janos-forumara-Paty-Menczer-Tamas-Meszaros-Lorinc-ebx","timestamp":"2025. április. 04. 23:06","title":"Magyar Péter szelleme beszivárgott Lázár János fórumára, hiába terelték volna el a szót a kormány lopásairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]