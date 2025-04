Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039","c_author":"HVG Állásbörze","category":"kkv","description":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás várja az álláskeresőket elsősorban nemzetközi és hazai nagyvállalatoktól április 10-ig a budai Dr. Koltai Jenő Sportközpontban, valamint április 11-ig online a hvgallasborze.hu oldalon. Tanácsok a készüléshez az állásbörze szervezőinek 18 éves tapasztalatával.","shortLead":"Április 9-én szerdán reggel megnyitja kapuit és két napon át tart a HVG Állásbörze. Több mint 1000 betöltendő állás...","id":"20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6e4904ee-455d-4780-b2e9-83e38d3d8039.jpg","index":0,"item":"e49e56e2-c866-4d94-97ba-c48f2a9cb7ec","keywords":null,"link":"/kkv/20250407_Igy-keszulj-a-HVG-Allasborzere","timestamp":"2025. április. 07. 11:41","title":"Már csak néhány nap és rajtol: így készülj a HVG Állásbörzére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői képzésre, akiket leokéz a fenntartó, vagyis állami iskolák esetében a tankerületi központ is.","shortLead":"A Népszava cikke szerint csak azok a tanárok jelentkezhetnek az Oktatási Hivatal által szervezett intézményvezetői...","id":"20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/591c414d-1674-45a8-bc3e-77fdb6e2175c.jpg","index":0,"item":"4ad5545e-71e2-4940-88fa-4f6ef6aba3b6","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_iskolaigazgato-oktatasi-hivatal-tankeruleti-kozpont-engedely","timestamp":"2025. április. 07. 08:33","title":"Iskolaigazgató szeretne lenni? Ehhez bizony már központi jóváhagyás kell!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466","c_author":"HVG","category":"360","description":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére az arcvonásaiból, a mesterséges intelligencia (MI) legfejlettebb formái miatt manapság újra felkapták a módszert.","shortLead":"Bár korábban áltudománynak bélyegezték a fiziognómiát, azaz következtetések levonását valakinek a személyiségére...","id":"20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3c3e2814-4d3d-4f8a-8d71-8577df406466.jpg","index":0,"item":"9b58e32c-3030-4c88-adb7-0b58d0ecf99f","keywords":null,"link":"/360/20250406_hvg-fiziognomia-arcelemzes-altudomany-mesterseges-intelligencia-szemelyisegelemzes","timestamp":"2025. április. 06. 16:15","title":"Ismeri a fiziognómiát? Sajnos lehet, hogy bele fog futni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","shortLead":"Estére egyes helyeken 0 fok alá is hűlhet a levegő.","id":"20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/06294c79-1092-42d5-8ad8-ed9a0865c834.jpg","index":0,"item":"676e10d9-389d-4ca9-8dcf-2646421162e5","keywords":null,"link":"/elet/20250407_idojaras-hozapor-havas-eso","timestamp":"2025. április. 07. 06:57","title":"Hózáporral és havas esővel köszön be a tél utolsó lehelete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","shortLead":"Ugyan kap az államtól fizetést, nem is keveset, de van, amit irigyel az egyszerű, dolgozó emberektől Laurent herceg.","id":"20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e2447f-c057-4d27-a928-d45fe41342ac.jpg","index":0,"item":"bd70139d-8f16-41b2-bbbd-0da3c1f64049","keywords":null,"link":"/elet/20250407_belga-laurent-herceg-tarsadalombiztositas","timestamp":"2025. április. 07. 11:14","title":"Perel a belga király öccse, mert nem jogosult társadalombiztosításra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","shortLead":"Horvátország kész lett volna letartóztatni Hajdu Jánosékat.","id":"20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/17adbb7c-be4c-49ee-a5ba-26a6f757f3b8.jpg","index":0,"item":"bfd6196f-3a2f-4e1f-9c98-44e6526940c3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_balkan-orban-viktor-milorad-dodik-usa-tek-vsquare-ebx","timestamp":"2025. április. 06. 20:41","title":"VSquare: Orbán balkáni eszkalációt kockáztatott, az USA leplezte le a TEK boszniai akcióját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","shortLead":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","id":"20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"db1b7073-e177-4963-9eef-20f5bfee3281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 05. 20:20","title":"Ideges a vámháború miatt? Nézze meg a lottószámokat, hátha mostantól milliomosként idegeskedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","shortLead":"Nemcsak a vámháború, hanem az olajtermelő országok is hozzájárulnak az eséshez.","id":"20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2d46b690-c24e-4276-a018-96f4030e9845.jpg","index":0,"item":"04dac465-3357-4d89-8bd9-1bf3314e0c48","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250407_Trump-vamok-olaj-arak-areses-WTI-Brent-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 11:13","title":"Durván esnek az olajárak is, négy éve nem láthattunk ilyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]