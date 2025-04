Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes luxus jellemez.","shortLead":"A kanadai Bombardier Global 8000 néven dobja piacra új utasszállító repülőgépét, amit nemcsak a gyorsaság, de a teljes...","id":"20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fddf3f45-ffe1-4024-accc-7db91a83a44c.jpg","index":0,"item":"e8ee7777-08d9-4e59-8aff-a7739bbfbd1a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_bombardier-global-8000-repulogep-hangsebesseg","timestamp":"2025. április. 05. 18:03","title":"1152 km/h: itt a Concorde óta leggyorsabb utasszállító repülőgép","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem, hogy egy kitalált közgazdász bölcseletére hallgatva sikerült egy szerteágazó védővámrendszert életbe léptetni, ami pár nap alatt több ezer milliárd dollárnyi vagyont égetett fel, és az Egyesült Államok kereskedelmi partnerein túl még a pingvineket is megsértette.","shortLead":"Eddig se tétovázott sokat Donald Trump, amikor gazdasági kérdésekben el akarta engedni a fantáziáját. Olyannyira nem...","id":"20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f0bceb7-25f7-47c9-8fe5-8b51bfa10047.jpg","index":0,"item":"fe1646bd-bcba-43de-9e21-27c3a513f176","keywords":null,"link":"/360/20250406_peter-navarro-portre-vamok-donald-trump-musk","timestamp":"2025. április. 06. 15:30","title":"Megjárta a börtönt, saját magától idéz és még Musk is beszólt neki: bemutatjuk Trump vámmániás tanácsadóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094a62ad-1ea3-4712-a5ff-2c7902403513","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 keretein belül egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be fog mutatkozni.","shortLead":"A Concorso d’Eleganza Villa d’Este 2025 keretein belül egy új koncepcióautó és egy vadonatúj M modell is be...","id":"20250407_izgalmas-ujdonsagokat-leplez-le-a-bmw-a-comoi-tonal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/094a62ad-1ea3-4712-a5ff-2c7902403513.jpg","index":0,"item":"2e2b8233-f999-4a35-8f97-6745be08628f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_izgalmas-ujdonsagokat-leplez-le-a-bmw-a-comoi-tonal","timestamp":"2025. április. 07. 07:59","title":"Izgalmas újdonságokat leplez le a BMW a Comói-tónál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","shortLead":"Színében és tartalmában is megújul a Windows 11 leggyűlöltebb képernyője, mellyel soha, senki nem szeretne találkozni.","id":"20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e48348fa-6f81-4da4-b216-d49611707b8e.jpg","index":0,"item":"14a36c6c-8048-4ae1-bf35-80f04a7f2a9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_microsoft-windows-11-kek-halal-kepernyo-valtozas","timestamp":"2025. április. 07. 08:03","title":"Rá sem fog ismerni a Windows legidegesítőbb képernyőjére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szombati hidegfront fagyos szibériai levegővel rontott bele a tavaszba.","shortLead":"A szombati hidegfront fagyos szibériai levegővel rontott bele a tavaszba.","id":"20250406_Napsutes-eros-szel-es-hozapor-bolondos-aprilisi-idot-hoz-a-vasarnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8fb02faf-6e8a-4870-8beb-ff6f016f3ec1.jpg","index":0,"item":"1d1f6476-87fb-449d-90d7-4a74fc8983f3","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_Napsutes-eros-szel-es-hozapor-bolondos-aprilisi-idot-hoz-a-vasarnap","timestamp":"2025. április. 06. 08:26","title":"Napsütés, erős szél és hózápor – bolondos áprilisi időt hoz a vasárnap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","shortLead":"Széna csak mutatóban volt az állatok alatt.","id":"20250406_campona-nyulsimogato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/157a9f8e-48b1-4e89-81d7-e01df77bb768.jpg","index":0,"item":"bd5b5d61-abbd-4cf3-8698-c07ccdb2b9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250406_campona-nyulsimogato","timestamp":"2025. április. 06. 16:18","title":"Panaszkodtak a Campona nyuszisimogatójára, vasárnapra eltűnt az egész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6","c_author":"HVG","category":"360","description":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","shortLead":"Martin McDonagh darabja nagyon trágár, de nagy jó is.","id":"20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/21764b85-fbd7-4639-b834-374f4d7edbb6.jpg","index":0,"item":"b4aa2b75-1614-42ae-9e3d-e0e7c53c5783","keywords":null,"link":"/360/20250405_hvg-A-kripli-Central-Szinhaz","timestamp":"2025. április. 05. 16:15","title":"Hosszú szériára van esélye A kriplinek a Centrál Színházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c412e858-bcb0-4d57-b9cb-01c1b04634c9","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy dílert is elfogtak, aki a hercegszántói ültetvényről vásárolhatta a drogot.","shortLead":"Egy dílert is elfogtak, aki a hercegszántói ültetvényről vásárolhatta a drogot.","id":"20250405_Szekreny-mogotti-titkos-szobaban-talaltak-kannabiszultetvenyt-a-bajai-rendorok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c412e858-bcb0-4d57-b9cb-01c1b04634c9.jpg","index":0,"item":"f94ed3a6-6225-446b-83b9-191110f058d4","keywords":null,"link":"/elet/20250405_Szekreny-mogotti-titkos-szobaban-talaltak-kannabiszultetvenyt-a-bajai-rendorok","timestamp":"2025. április. 05. 12:34","title":"Szekrény mögötti titkos szobában találtak kannabiszültetvényt a bajai rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]