[{"available":true,"c_guid":"62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430","c_author":"HVG","category":"sport","description":"Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, támogatásáról biztosította a csapat sztárvédőjét, Virgil van Dijkot Michael Owen korábbi epés megjegyzésével kapcsolatban.","shortLead":"Arne Slot, a Liverpool vezetőedzője, támogatásáról biztosította a csapat sztárvédőjét, Virgil van Dijkot Michael Owen...","id":"20250405_liverpool-arne-slot-van-dijk-owen-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/62286e66-b0b4-4612-a9f6-cb2ed5e13430.jpg","index":0,"item":"d301baec-52d3-4c01-be20-c2b77e28de0d","keywords":null,"link":"/sport/20250405_liverpool-arne-slot-van-dijk-owen-velemeny","timestamp":"2025. április. 05. 12:34","title":"A Liverpool edzője is visszaszólt Michael Owennek: csak a bajnokság megnyerése számít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","shortLead":"A munkáspárti politikusok egy palesztinokat segítő jótékonysági szervezet meghívására érkeztek.","id":"20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fbac3638-2381-4cca-a589-dea7082f1ca3.jpg","index":0,"item":"35a40bee-1942-422a-a3f5-4324c81bf896","keywords":null,"link":"/vilag/20250406_Kitiltottak-ket-brit-parlamenti-kepviselot-Izraelbol","timestamp":"2025. április. 06. 14:05","title":"Kitiltottak két brit parlamenti képviselőt Izraelből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken keresztül internetezhetnek majd az ügyfelek.","shortLead":"A tervek szerint április 9-én, szerdán indul útnak az Amazon műholdas szolgáltatásának első 27 szatellitje, amelyeken...","id":"20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ad27d0b3-6efd-426a-a23e-5c6f100d9e07.jpg","index":0,"item":"a9997031-155c-4c0f-8f40-33696e1d5f83","keywords":null,"link":"/tudomany/20250405_amazon-muholdas-internet-project-kuiper","timestamp":"2025. április. 05. 20:03","title":"Éles verseny: útnak indítja az Amazon az 3200 darabos műholdflotta első szatellitjeit, internetezni lehet majd rajtuk keresztül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene tennünk, nem kell innovációkra várnunk. A megfelelő lépésekkel már holnap megoldhatnánk a problémát. Szerkesztett részlet Hannah Ritchie adattudós Ez nem a világvége című könyvéből.","shortLead":"A műanyagszennyezés félelmetes problémának tűnik, pedig a megoldása viszonylag egyszerű lenne. Tudjuk, mit kellene...","id":"20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86997fa6-d002-4ac0-aab5-51fa8171ca48.jpg","index":0,"item":"defacfe6-e373-446f-bfa6-91d6c66516d8","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250405_A-muanyagszennyezes-megoldhato-Akkor-miert-nem-oldjuk-meg","timestamp":"2025. április. 05. 19:15","title":"A műanyagszennyezés megoldható. Akkor miért nem oldjuk meg?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","shortLead":"Öttalálatos nem volt a lottón, de 24 ember azért majdnem kétmillió forintot így is nyert.","id":"20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/609dc492-25f0-43cc-a68b-059de48fde52.jpg","index":0,"item":"db1b7073-e177-4963-9eef-20f5bfee3281","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250405_lotto-otoslotto-nyeroszamok-szerencsejatek","timestamp":"2025. április. 05. 20:20","title":"Ideges a vámháború miatt? Nézze meg a lottószámokat, hátha mostantól milliomosként idegeskedhet!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni a legjobbakat. E két igényt elégítené ki az az új atlétikai versenysorozat, a Grand Slam Track, amelynek ötletgazdája a négyszeres olimpiai bajnok futó, Michael Johnson.","shortLead":"Az atléták több versenyzési – így pénzkereseti – lehetőségre vágynak, a szurkolók pedig többször szeretnék látni...","id":"20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72262057-65a3-46cc-9ba3-ecb89b8e0ff1.jpg","index":0,"item":"7de2bf29-a716-48a6-914f-babfcf842993","keywords":null,"link":"/sport/20250406_michael-johnson-grand-slam-track-atletika-sikfutas-gatfutas-penzdij","timestamp":"2025. április. 06. 07:15","title":"Több verseny, több pénz, több izgalom – így orvosolná az atlétika bajait Michael Johnson új versenysorozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt értelme, „nem is volt igazából kitalálva, és amikor kitört ez az egész botrány, akkor minket még benne is hagytak kicsit abban az egész dologban”.","shortLead":"Novák Katalin egykori tanácsadója arról beszélt, hogy az egykori köztársasági elnök tanácsadói stábjának nem volt...","id":"20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2c1fb3a6-5f43-4250-bb20-8639b50b7a71.jpg","index":0,"item":"640a6385-42e7-4093-a567-0721abfe1f48","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_gundel-takacs-gabor-kegyelmi-botrany-novak-katalin-ebx","timestamp":"2025. április. 07. 07:29","title":"Gundel Takács megszólalt a kegyelmi botrányról: „Pont akkor nem kértek tanácsot, amikor kellett volna”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6","c_author":"Visa","category":"brandcontent","description":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi szektorban. A Visa 2024-ben is azokat az üzleteket kereste és díjazta, ahol a vásárlók a hagyományos értékesítésen túl megkapják ezt a pluszt. A Visa Boltok Boltja versenyben már második alkalommal osztották ki a fődíjakat, idén a fenntarthatósággal, a közösségi élményekkel és a kiemelkedő ügyfélkiszolgálással lehetett kitűnni a mezőnyből.","shortLead":"Az egyedi vásárlási élmény és az innováció mára elengedhetetlen, ha egy vállalkozó sikeres akar lenni a kiskereskedelmi...","id":"20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e6b27e4-e2f5-43f2-a1fd-1ca73e7aa2b6.jpg","index":0,"item":"ab9c278c-c18e-40af-8262-d292feba9c2e","keywords":null,"link":"/brandcontent/20250306_A-kiskereskedelmi-szektor-legjobbjait-dijaztak-Visa-Boltok-Boltja","timestamp":"2025. április. 05. 15:30","title":"Titkos vásárlásokkal ellenőrizték a boltokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]