A Kreml szerint addig nem lehet beszüntetni a harcokat, amíg számos feltételt nem tisztáztak. Kreml: támogatjuk a tűzszünetet, de még nem kaptunk válaszokat a kérdéseinkre 1487 meccsre volt szüksége hozzá, de meglett. Sporttörténelmi pillanat: Ovecskin megdöntötte Gretzky hihetetlen gólrekordját az NHL-ben – videó A Nemzetközi Űrállomás űrhajósai rizsből és szójababból fermentáltak miszót, hogy kiderüljön, el lehet-e készíteni a pasztát az űrben. Megcsinálták a japán konyha legfontosabb elemét az űrben, és egészen finom lett Feltehetően Vámos Zoltánt fogja Szombathelyen indítani a Fidesz. Orbán Viktor lecserélte Hende Csabát, már megvan az utód is Az egyik olyan területen készült videó, amit a hatóságok lezártak. Véres maradványok, föld alól feltörő folyadék – felkavaró videók terjengenek a száj- és körömfájás miatt „Minden szégyenünk benne van ebben a néhány idilli képben" – írta a képviselő. Együtt hajókázhatott Orbán és Netanjahu Hadházy infói szerint Lakásunk, házunk nem csupán otthon, hanem hosszú távú befektetés is. Az ingatlanpiac dinamikusan változik, nehéz követni az árak alakulását, ahogy otthonunk aktuális értékét is. És akár tervezünk költözést, akár nem, vannak olyan lépések, amikkel garantálhatjuk egy ingatlan értékállóságát vagy akár az értéke növekedését. Jó szomszédok, szuper környék, lift és kilátás – de mitől lesz még értékesebb a lakásunk? Az utóbbi években teljesen megváltozott a céges flottapiac, és vélhetően sosem tér vissza a korábbi nyugalmi állapot. A közeljövőben minden cégnek érdemes átgondolnia eddigi autópolitikáját – véli Pesti Tímea, a cégautóflotta-kezelő Ayvens Magyarország vezérigazgatója. A cégek ugranak mindenre, ami ingyen van vagy olcsó – okoznak-e földrengést a céges flottapiacon a kínai autók?