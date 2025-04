Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"93f2a06f-a73e-4bbe-91d7-2e879e9cf99d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Monash Egyetem kutatói szerint a legújabb eredményük is azt bizonyítja, hogy a matematika megoldásait néha más tudományterületen kell keresni.","shortLead":"Az ausztrál Monash Egyetem kutatói szerint a legújabb eredményük is azt bizonyítja, hogy a matematika megoldásait néha...","id":"20250407_matematika-megoldas-descartes-korelmelet-megoldasa-einstein-kvantummechanika-relativitaselmelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93f2a06f-a73e-4bbe-91d7-2e879e9cf99d.jpg","index":0,"item":"6b8cea9e-db5e-4c75-ac39-cabaf234ea03","keywords":null,"link":"/tudomany/20250407_matematika-megoldas-descartes-korelmelet-megoldasa-einstein-kvantummechanika-relativitaselmelet","timestamp":"2025. április. 07. 18:03","title":"380 éves geometriai problémát sikerült megoldani, Einstein elmélete is segített benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","shortLead":"Az nem derült ki, hogy a szolgáltatásért mennyit fizet az állami cég.","id":"20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8e925c5-bfa2-48d8-a9e0-5d9332cbde7e.jpg","index":0,"item":"e48a90db-0762-4dbb-a295-273cd3e5881a","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_Elismertek-hogy-a-Digitalis-Allampolgar-alkalmazas-Tiborczhoz-kotheto-arcfelismero-szoftvert-hasznal","timestamp":"2025. április. 08. 12:10","title":"Elismerték, hogy a Digitális Állampolgár alkalmazás Tiborczhoz köthető arcfelismerő szoftvert használ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","shortLead":"Az egyik oldalon a parkolók helyén kerékpársávot alakítanak ki már a húsvéti hosszú hétvégén. ","id":"20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/fae54bc5-5349-40dd-a126-8b97fd233aaf.jpg","index":0,"item":"43b8329b-957c-418e-a23e-7280b5366690","keywords":null,"link":"/cegauto/20250408_74es-trolibusz-dohany-utca-parkolas-biciklisav-niedermuller-peter","timestamp":"2025. április. 08. 15:19","title":"Húsvéttól végük lesz a Dohány utcai csapdáknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","shortLead":"„Ne ragadtassák magukat erőszakos cselekményekre” – kérik a rendőrök a közlekedőket.","id":"20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/912090a4-af6d-4cad-a834-024399d09593.jpg","index":0,"item":"b40a181a-1b56-4320-af3e-548e2f9dd523","keywords":null,"link":"/itthon/20250408_rendorseg-tuntetes-erzsebet-hid-blokad-hadhazy-akos-momentum","timestamp":"2025. április. 08. 06:51","title":"Üzent a rendőrség azoknak, akiket zavar Hadházyék keddi hídblokádja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","shortLead":"Szokásos módszer az akkumulátor újragyulladása ellen.","id":"20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e8d58d3-8d77-45c4-80e4-5c2ce2d993e8.jpg","index":0,"item":"13880497-a062-4eb8-a40c-c64a7079d08d","keywords":null,"link":"/cegauto/20250407_Foto-Kontenerben-kotott-ki-egy-kigyulladt-villanyauto-Kajaszon","timestamp":"2025. április. 07. 08:32","title":"Fotó: Konténerben kötött ki egy kigyulladt villanyautó Kajászón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","shortLead":"Arról azonban megoszlanak a vélemények, hogy milyen időtávon belül.","id":"20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76491ad1-c31b-455a-b264-c36be9779da6.jpg","index":0,"item":"de444e07-1010-47cb-b214-e557c9b87c92","keywords":null,"link":"/itthon/20250407_republikon-kozvelemeny-kutatas-ukrajna-unios-csatlakozas","timestamp":"2025. április. 07. 09:40","title":"Republikon: Szűk többségben vannak Magyarországon, akik támogatják Ukrajna uniós csatlakozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami várólistákon. A párhuzamos rendszer a Térítéses Betegellátó Osztályon működik, ahol a szolgáltatások díját nem közvetlenül a kórház, hanem magáncégek szedik be.","shortLead":"Az RTL Híradó szerint az Uzsoki Utcai Kórházban fizetős úton hamarabb kaphatnak ellátást a betegek, mint az állami...","id":"20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4cb83165-ac49-4f22-90d2-895b7d260ed2.jpg","index":0,"item":"82171525-d266-47b6-bf86-03bd14e5230e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250408_RTL-Penzert-elobb-juthatnak-ellatashoz-a-betegek-az-Uzsoki-Korhazban-parhuzamos-varolistak-lehetnek","timestamp":"2025. április. 08. 21:07","title":"RTL: Pénzért előbb juthatnak ellátáshoz a betegek az Uzsoki Kórházban – párhuzamos várólisták lehetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","shortLead":"Az élelmiszeriparban gyatrán teljesített az Opus, a turisztikai befektetéseknél és az energetikában viszont nagyot ment.","id":"20250408_opus-jelentes-osztalek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d120aaf2-1f0d-40a2-8832-b93c6b584fd3.jpg","index":0,"item":"9d8dd64a-16a7-42fb-815f-ae3ef5f2c289","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_opus-jelentes-osztalek","timestamp":"2025. április. 08. 08:09","title":"Megduplázza az osztalékot Mészáros Lőrinc Opusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]