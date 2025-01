Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","shortLead":"A tavaszias időjárás miatt három napon is megdőltek a rekordok.","id":"20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cc061018-ef25-4c49-a409-289fb824c78a.jpg","index":0,"item":"98c9c2a6-aac7-40c1-a144-966330eb4861","keywords":null,"link":"/itthon/20250128_melegrekord-20-fok-Nagyatad","timestamp":"2025. január. 28. 17:12","title":"Megdőlt a melegrekord, csaknem 20 fok volt Nagyatádon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség fölött.","shortLead":"Don Pettit, a NASA űrhajósa örökítette meg, ahogy a Nemzetközi Űrállomás elrepül az aurora néven is emlegetett jelenség...","id":"20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c4a0962-12dd-4c18-bfcd-cbb190e891eb.jpg","index":0,"item":"c4104e84-ec2f-499e-a7ca-43e3a26f2cc9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250128_nemzetkozi-urallomas-nasa-don-pettit-sarki-feny","timestamp":"2025. január. 28. 19:03","title":"Csodálatos videó a Nemzetközi Űrállomásról: így kavarog a sarki fény az űrhajósok lába alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor Programmal kapcsolatban elemezte a hazai cégek exportmutatóit. Megállapítják, hogy hiába a támogatások, a kkv-k exportképessége alig javult.","shortLead":"Nehéz versenyképes vállalatokat kitermelni, de vannak pozitív példák a gazdaságkutató szerint, amely a Demján Sándor...","id":"20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbf1fac6-f6fc-4b66-84ec-8a75695d0a94.jpg","index":0,"item":"6318de0f-c69a-4bfa-a972-53aa3a763318","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_gki-elemzes-az-exporttamogatasokrol-demjan-sandor-program-versenykepesseg","timestamp":"2025. január. 28. 15:02","title":"GKI: Az óriáscégek helyett inkább hazai kkv-k exportját tolhatná meg a kormány ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b","c_author":"Hamvay Péter","category":"itthon","description":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben az egész kulturális ágazatot megszorítások sújtják.","shortLead":"Egyre súlyosabb anyagi és irányítási gondokkal küzdenek a Demeter Szilárd által irányított közgyűjtemények. Közben...","id":"20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e623690b-05d8-4d7d-927c-b36ef46d105b.jpg","index":0,"item":"785e6ae9-e366-4aa7-9882-5bd2671a9fd7","keywords":null,"link":"/itthon/20250129_Lejartak-a-szoftverek-kifogyott-a-nyomtatopir-a-nemzeti-konyvtarban-ebx","timestamp":"2025. január. 29. 11:58","title":"Lejártak a szoftverek, kifogyott a nyomtatópapír a nemzeti könyvtárban, és még csak most jönnek a megszorítások","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült, mint állami támogatású. ","shortLead":"Az NFI-t vezető Káel Csaba arról is beszélt, hogy szerinte csúsztatás, hogy 2024-ben több független játékfilm készült...","id":"20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3a980149-9ffc-4fb7-b977-70572bac2b4f.jpg","index":0,"item":"4a95824b-8c06-4b80-9cd8-221393e3c2c4","keywords":null,"link":"/kultura/20250130_Kael-Csaba-NFI-Futni-mentem-Most-vagy-soha","timestamp":"2025. január. 30. 12:06","title":"Káel Csaba elmondta, miért nem kapott állami pénzt a Futni mentem, és miért kapott a Demjén-film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","shortLead":"Hadházy Ákos szerint a NAV először elutasította a feljelentését, de a panasza után mégis nyomozást indítottak.","id":"20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6232ee07-7322-43cf-874e-1e534288d42c.jpg","index":0,"item":"258089a6-852c-4079-a0c0-71c41a3a6b07","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250129_hadhazy-akos-integritas-hatosag-nav-gondosora","timestamp":"2025. január. 29. 14:37","title":"Hadházy: Az Integritás Hatóság és a NAV is vizsgálja a Gondosóra-ügyet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta hasonló megoldása.","shortLead":"Az Alibaba kiadta a Qwen 2.5-Max nyelvi modelljét, mely az ígéret szerint jobb, mint a DeepSeek, az OpenAI és a Meta...","id":"20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0e1f1c94-2167-4359-88c3-28d422ed0975.jpg","index":0,"item":"88a698e0-0e0c-4c2d-a53d-ce42b2097600","keywords":null,"link":"/tudomany/20250129_alibaba-qwen-25-max-mesterseges-intelligencia-bejelentes-deepseek-teljesitmeny","timestamp":"2025. január. 29. 16:33","title":"Már meg is érkezett a válasz a DeepSeek mindent elsöprő MI-jére – ráadásul Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi házak tetejére szerelt kiserőművek.","shortLead":"Elérhetővé váltak az adatok: csütörtök délben épp két paksi blokk teljesítményét meghaladó áramot termeltek a családi...","id":"20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0051f404-5403-47b0-a488-2b281ef7d773.jpg","index":0,"item":"42e22a18-fc0f-4c45-bb4c-c24e9ef62da7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250130_haztartasi-napelemek-napenergia-megujulo-energia-hmke-termeles-adatai-mavir-energiatermeles-paks-ii-gaz","timestamp":"2025. január. 30. 13:33","title":"Míg a paksi erőműre várunk, egy Paksnak beillő erőmű zümmög a házaink tetején, és épp csúcsra pörgeti a szikrázó idő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]