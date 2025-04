Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról beszélt. ","shortLead":"A miniszterelnök is reagált a Tisza egyik EP-képviselőjének a felszólalására, amiben az uniós források visszatartásáról...","id":"20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"4be148cf-d112-453b-aa55-ee3931057cd8","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_Orban-Viktor-Ez-a-magyar-demokracia-sotet-napja","timestamp":"2025. április. 10. 17:48","title":"Orbán Viktor: Ez a magyar demokrácia sötét napja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból. A bíróság szerint ez falfirkálással elkövetett rongálás.","shortLead":"Heindl Péter azt írta a CÖF plakátjára, hogy tilos a pártpolitika iskola területén, egyoldalú állami támogatásból...","id":"20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6eddaf19-4bbb-46c3-808e-4948bf089904.jpg","index":0,"item":"2e60167c-97ae-41e1-9688-b5e471b0ff24","keywords":null,"link":"/itthon/20250410_itelet-pecsi-aktivista-cof-plakat-heindl-peter","timestamp":"2025. április. 10. 15:39","title":"Elítéltek egy pécsi aktivistát, aki átfestette a CÖF plakátját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Felborult egy gépkocsi. ","shortLead":"Felborult egy gépkocsi. ","id":"20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93d3d909-1d3f-4c6d-8573-594759c06e6b.jpg","index":0,"item":"24901b86-13c6-4110-9cde-dda4bafaf167","keywords":null,"link":"/cegauto/20250409_Nyolc-kilometeres-a-sor-az-M0-son-Dunaharasztinal","timestamp":"2025. április. 09. 08:37","title":"Nyolc kilométeres a sor az M0-son Dunaharasztinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes árkorlátozási vállalást tesz.","shortLead":"A Nemzetgazdasági Minisztérium javaslatának megfelelően az OTP Bank, az MBH Bank és a K&H Bank is önkéntes...","id":"20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1420042b-82f3-451e-9729-36a099faae2c.jpg","index":0,"item":"002ff539-20d6-4a4f-852e-8ca5ad4a955e","keywords":null,"link":"/kkv/20250408_Az-OTP-az-MBH-es-a-KH-Bank-is-elhalasztja-a-szamlavezetesi-dijak-inflacios-emeleset","timestamp":"2025. április. 08. 21:41","title":"Az OTP, az MBH, a CIB és a K&H Bank is elhalasztja a számlavezetési díjak inflációs emelését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","shortLead":"Rengeteg javítást hozott a Windows rendszerek frissítése; az egyik hibát már a támadók is aktívan kihasználták.","id":"20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/507389d7-93ae-4884-9ebc-b9e42e6737c0.jpg","index":0,"item":"ed79debd-edcc-487c-93ee-0a40e93d3f4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_microsoft-windows-10-11-frissitokedd-biztonsagi-javitasok","timestamp":"2025. április. 09. 14:03","title":"134 hibától szabadulhat meg egyetlen kattintással","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is elengedett a közelmúltban.","shortLead":"Állítólag az amerikai űrhaderőt is aggasztja három orosz műhold mozgása, melyek közül egy egy titkos objektumot is...","id":"20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01d3362-f469-4502-b45d-6b57991a663a.jpg","index":0,"item":"f0b387c8-2587-47e9-acd3-b11c640ab456","keywords":null,"link":"/tudomany/20250409_oroszorszag-koszmosz-muholdak-rejtelyes-objektum-levalas-gyakorlat","timestamp":"2025. április. 09. 09:03","title":"Mégis mi lehet? Rejtélyes rakományt engedett szabadon egy orosz műhold","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem volt az MNB alelnöke.","shortLead":"Az ÁSZ azt bizonygatja, hogy a vizsgálatában kifogásolt felépítmény akkor jött létre, amikor Windisch László már nem...","id":"20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77f6a1ab-496e-4c05-900d-07daaaa1b346.jpg","index":0,"item":"896f6e9f-47eb-4cff-9a3a-3909cdee36c4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250409_allami-szamvevoszek-mnb-velemenycikk-reagalas","timestamp":"2025. április. 09. 15:08","title":"Kikérte magának a számvevőszék, hogy az elnöke szeme láttára zajlott volna a „Matolcsy-varázslat” a jegybanknál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","shortLead":"Lehet, hogy most kihalófélben lévő állatok megmentésében mutatkozhat meg a kísérlet haszna.","id":"20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9d221293-805d-4dee-beca-8fd506ed585c.jpg","index":0,"item":"77e539a6-71b7-4945-a1d9-4c874a91bc97","keywords":null,"link":"/360/20250410_feltamasztott-oriasfarkas-Colossal-remfarkas-Tronok-Harca","timestamp":"2025. április. 10. 16:00","title":"Mennyire ősállat és mennyire utánzat a most feltámasztott óriásfarkas?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]