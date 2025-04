Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula, sikeresen befejezték a NASA űrhajóskiképzését – közölte HUNOR – Magyar Űrhajós Program szombaton a Facebook-oldalán.","shortLead":"Az Axiom Mission 4 (Ax-4) űrhajósai, köztük a magyar kutatóűrhajós, Kapu Tibor, és tartalékosa, Cserényi Gyula...","id":"20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95767064-bf72-4645-be5e-9c54812fd3fd.jpg","index":0,"item":"7145eea1-2b30-4579-b1dc-d06087026569","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sikeresen-teljesitettek-a-magyar-urhajosok-a-NASA-kikepzeset","timestamp":"2025. április. 12. 09:50","title":"Sikeresen teljesítették a magyar űrhajósok a NASA kiképzését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f","c_author":"Gyükeri Mercédesz - Lakos Gábor","category":"kkv","description":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás háromnegyedét. Eddig azonban inkább csak elszállították a válogatott gyökereket, feldolgozással szinte senki nem próbálkozott, pláne nem nagyüzemi szinten. Egy vállalkozás most megpróbálkozik a lehetetlennel, náluk jártunk Újlétán.","shortLead":"A hajdúsági „hugyos homok” aranya a torma: tucatnyi faluban, több száz gazda termeli meg itt az európai fogyasztás...","id":"20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f9e08589-7431-474e-9c26-97307848ff1f.jpg","index":0,"item":"88ff25f1-0eef-4780-ab0f-70530c4d1d73","keywords":null,"link":"/kkv/20250412_tormaricum-torma-feldolgozat-ujleta-riport","timestamp":"2025. április. 12. 17:00","title":"A „hugyos homoktól” különleges magyar tormáért egész Európa sorban áll, de épp a lényeg hiányzott az igazi sikerhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött börtönben, egyik videójában arról beszélt, hogy túl akarja szárnyalni a 77 emberrel végző tömeggyilkost, Anders Breiviket.","shortLead":"A terrorcselekménnyel való fenyegetéssel és gyermekpornográfiával vádolt férfi korábban Norvégiában 5 évet töltött...","id":"20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/755aae31-8cd5-4c1f-a2a5-70503c1aa4cf.jpg","index":0,"item":"5e9086df-2618-4246-acd5-5cf2e1a60f51","keywords":null,"link":"/itthon/20250413_tek-norveg-pedofilia-tomeggyilkossag-terrorizmus-budapest","timestamp":"2025. április. 13. 20:00","title":"Pedofil képeket is találtak a Budapesten elfogott, tömeggyilkosságra készülő norvég férfi gépén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására utalva azt is kijelentette, hogy a „színes forradalom” megbukott, a tiltakozó diákoknak ideje visszatérni az iskolapadba.","shortLead":"Új, saját magát támogató mozgalmat jelentett be Aleksander Vicic szerb elnök, aki az elmúlt hónapok tiltakozására...","id":"20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d08937ba-db2f-422d-9625-4cbbeb388696.jpg","index":0,"item":"eb62f2cf-96fa-4086-826d-80c1aee3f794","keywords":null,"link":"/vilag/20250413_Aleksandar-Vucic-A-szines-forradalom-megbukott-abba-kell-hagyni-a-tiltakozasokat","timestamp":"2025. április. 13. 11:11","title":"Aleksandar Vucic: A „színes forradalom” megbukott, abba kell hagyni a tiltakozásokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","shortLead":"A 100 méteres pillangóúszásban lett országos bajnok Kós.","id":"20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f8cea85f-604f-4f05-9deb-3c600e6024ab.jpg","index":0,"item":"657a800a-bf10-44b9-b8e4-4edfd0474225","keywords":null,"link":"/sport/20250412_Kos-Hubert-azon-a-tavon-verte-meg-Milakot-amelyiken-olimpiai-bajnok-lett-Parizsban-ebx","timestamp":"2025. április. 12. 21:23","title":"Milák azon a távon maradt alul Kós Huberttel szemben, amelyiken olimpiai bajnok lett Párizsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte észrevétlenül zárul össze az ember körül – de van-e belőle kiút? Szerkesztett részlet Dan Ariely Tévhit című könyvéből.","shortLead":"Mi történik, amikor valaki egyre mélyebbre merül az összeesküvés-elméletek világában? A tévhittölcsér szinte...","id":"20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9cded7bb-16a4-4ce7-8a71-468fd9c456d7.jpg","index":0,"item":"4cfb2659-863d-41ff-9d35-c673b19ca32e","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250413_Hogyan-nyel-be-valakit-a-tevhittolcser-Van-e-kiut-belole","timestamp":"2025. április. 13. 19:15","title":"Hogyan süllyed el valaki a tévhittölcsérben? Van-e kiút belőle?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","shortLead":"„Ne köpd ki az ételt! Elegem van belőled” – ordította a nő, miközben többször is nekinyomta a gyerek fejét a falnak. ","id":"20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbc70f61-0d12-4a15-9a24-1908fc7378da.jpg","index":0,"item":"3feee3fb-3b9f-4dc5-94c0-1d60f8ec5f60","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Sokkolo-videon-ahogy-eroszakkal-etet-egy-gyereket-az-ovono-Spanyolorszagban","timestamp":"2025. április. 12. 10:24","title":"Sokkoló videón, ahogy erőszakkal etet egy gyereket az óvónő Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és a Fideszhez közeli cégek és szervezetek, mint azok, amelyek semlegesek. Ha tehát az unió korlátozza Magyarország hozzáférését a pénzekhez, azt leginkább Bayerék köre érzi meg.","shortLead":"Az Európai Unió támogatásaiból jóval nagyobb arányban részesültek közvetlenül vagy közvetve az Orbán-kormányhoz és...","id":"20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d478165-32bb-4183-8cf0-b74a68e3c357.jpg","index":0,"item":"c4663c7a-dd15-4e51-a00a-d7f20e48a602","keywords":null,"link":"/360/20250412_A-Tiborcz-hatas-avagy-mi-a-problemaja-Bayer-Zsoltnak-es-a-Civil-Osszefogas-Forumnak-az-europai-unios-penzekkel","timestamp":"2025. április. 12. 12:24","title":"A Tiborcz-hatás, avagy mi a problémája Bayer Zsoltnak és a Civil Összefogás Fórumnak az európai uniós pénzekkel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]