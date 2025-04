Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti az ukrajnai háború lényegét, mint bármely más nyugati vezető.","shortLead":"Szergej Lavrov orosz külügyminiszter méltatta szombaton Donald Trump amerikai elnököt, mondván, jobban megérti...","id":"20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/454ba7b5-de36-4448-9d49-9558a9d9616a.jpg","index":0,"item":"148d3a1e-aee7-411f-bac3-ac4820910838","keywords":null,"link":"/vilag/20250412_Lavrovnak-nagyon-tetszik-Trump-hozzaallasa-az-ukrajnai-haboruhoz","timestamp":"2025. április. 12. 17:39","title":"Lavrovnak nagyon tetszik Trump hozzáállása az ukrajnai háborúhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A bútorcég balkáni üzemeltetőjét érte zsarolóvírusos támadás. Azt állítják, nem fizettek, külső szakértőkkel állították helyre a rendszereiket.","shortLead":"A bútorcég balkáni üzemeltetőjét érte zsarolóvírusos támadás. Azt állítják, nem fizettek, külső szakértőkkel állították...","id":"20250411_ikea-zsarolovirus-tamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/423e4590-dcc7-4e89-8faf-c1cca0568f4b.jpg","index":0,"item":"6a5c8624-1189-428d-8e66-326d5b861048","keywords":null,"link":"/kkv/20250411_ikea-zsarolovirus-tamadas","timestamp":"2025. április. 11. 17:59","title":"Húszmillió eurót bukott az IKEA egy online támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós országra kiterjesztette a hús- és tejtermékek személyes behozatalának tilalmát.","shortLead":"A brit kormány pénteken bejelentette, hogy a kontinensen terjedő ragadós száj- és körömfájás miatt az összes uniós...","id":"20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77e6883c-74d7-4bc3-8e40-67f4309a3cc6.jpg","index":0,"item":"b6890ad9-b996-408d-a906-33e6830d8e66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250412_Teljesen-betiltottak-a-britek-az-unios-hust-meg-a-szendvicset-is","timestamp":"2025. április. 12. 08:40","title":"A száj- és körömfájás miatt már egy szendvicset sem lehet a britekhez bevinni az EU-ból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bb39cb7-e2be-4662-b72a-fcc22ec2eeb1","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"Kópé megszeppenve fogadta a kíváncsi nőstényt, de hamar egymásra hangolódtak.","shortLead":"Kópé megszeppenve fogadta a kíváncsi nőstényt, de hamar egymásra hangolódtak.","id":"20250411_Svedorszagbol-kapott-part-Kope-a-maganyos-debreceni-gibbon-videoval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bb39cb7-e2be-4662-b72a-fcc22ec2eeb1.jpg","index":0,"item":"0a5831c5-d21c-41c5-9aa2-555ec50a871d","keywords":null,"link":"/elet/20250411_Svedorszagbol-kapott-part-Kope-a-maganyos-debreceni-gibbon-videoval","timestamp":"2025. április. 11. 17:03","title":"Svédországból kapott párt Kópé, a magányos debreceni gibbon – videóval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi betöltetlen álláshely van. ","shortLead":"A belügyminiszter arról is beszélt jogászok előtt, hogy csak annyi vendégmunkás érkezhet Magyarországra, amennyi...","id":"20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e313242a-2e4d-4c6b-a899-557c06d88a63.jpg","index":0,"item":"d2a83316-3971-4ef4-8507-418f6418753c","keywords":null,"link":"/itthon/20250412_Pinter-Sandor-Aki-nem-tiszteli-a-magyar-torvenyeket-annak-nem-kell-Magyarorszagon-maradnia","timestamp":"2025. április. 12. 12:25","title":"Pintér Sándor: Aki nem tiszteli a magyar törvényeket, annak nem kell Magyarországon maradnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7","c_author":"Murányi Gábor","category":"360","description":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben tengődő cigánygettó lakóinak sorsát. A Dunatáj Alapítvány stúdiójának új krónikája minden korábbinál keserűbb és felzaklatóbb vádirat.","shortLead":"Egy kis létszámú stáb már eddig is több nagyívű dokumentumfilmben követte nyomon a lyukóvölgyi mélyszegénységben...","id":"20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a9bca237-2ff0-4748-ae90-d8c6a788a2c7.jpg","index":0,"item":"3a0160f8-07c5-4a9d-ba43-3ecb5eabf372","keywords":null,"link":"/360/20250413_hvg-dubaj-lyukovolgy-dokumentumfilm-ciganygetto-suranyi-z-andras-sivo-julia-dunataj-alapitvany","timestamp":"2025. április. 13. 10:30","title":"„Amúgy semmire sem vágyom, mindenem megvan” – a Dubaj bemutatja, hogy a lyukóvölgyi cigánygettóból nincs kiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677","c_author":"Proktis-M ","category":"brandchannel","description":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik az aranyér tünetei. A háttérben meghúzódó okok azonban különbözőek lehetnek.","shortLead":"A kisgyermekeket, tinédzsereket, fiatal felnőtteket, várandós nőket, középkorúakat és az időseket egyaránt érinthetik...","id":"20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bb8bce6-fd85-4bb4-a98f-473744add677.jpg","index":0,"item":"f62fccc5-928d-49f0-b4be-34e6c20f9ca5","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250314_barkinek_okozhat_kellemetlenseget_az_aranyer-proktis","timestamp":"2025. április. 12. 15:30","title":"Minden korosztályt érintő egészségi probléma, amely elkerülhető lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proktis-M","c_partnerlogo":"a0e2b63f-e8d5-4c40-b3e8-aaa57a007b03","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új fejlesztésű tisztán elektromos EX90 legerősebb változata. Két hasonló dizájnú, mégis teljesen eltérő karakterű 7 üléses Volvot fogtunk vallatóra.","shortLead":"A bal sarokban a jó öreg XC90 felfrissített plugin hibrid csúcsmodellje, a jobb sarokban pedig a teljesen új...","id":"20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95ec62a5-c9b5-4f44-82ce-d5df5a51b4b7.jpg","index":0,"item":"c204f831-25b9-4dcb-a445-2e4e4858f235","keywords":null,"link":"/cegauto/20250412_gigantikus-uj-volvok-egymas-ellen-hibrid-XC90-villanyos-EX90-teszt-velemeny","timestamp":"2025. április. 12. 07:59","title":"Gigantikus új Volvók egymás ellen: teszten a hibrid XC90 és a villanyos EX90","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]